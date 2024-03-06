США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута - 06.03.2024 Украина.ру
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США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута
США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута - 06.03.2024 Украина.ру
США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута
Коллективный Запад в настоящее время действительно не готов-таки к полномасштабному фронтальному столкновению с Россией и любой ценой хочет получить передышку в противостоянии. Путем переговоров о судьбе конфликта в Украине.
2024-03-06T12:24
2024-03-06T12:24
эксклюзив
сша
запад
россия
украина
виктория нуланд
ес
энтони блинкен
владимир путин
сво
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И потому демонстративно увольняется замгоссекретаря США известная всем Виктория Нуланд, которую экзальтированные бабульки с редким зубами на майдане в Киеве называли "Наша Вичка".Особа она реально экзотическая. И дело не только в том, что Нуланд – из бессарабских Нудельманов, которые сдрыснули в США от еврейских погромов и там быстренько американизировались, мощно обрезав фамилию. И не потому, что она -- известная матерщинница и в России (там она в девичестве на рыболовецком сейнере освоила азы этого чудного обсценного языка), и в Евросоюзе (она первой дала ему точнейшую характеристику еще в 2014 году -- "fuck, извините, EU").Главная заслуга Нуланд в том, что она – самая успешная майданная печенющница в Украине. За 5 млрд долл и свежие гамбургеры из целлофанового пакета она смогла не просто довести до конца кровавый государственный переворот, но и окончательно превратить Украину в агрессивную, покорную и на всю готовую АнтиРоссию. Переформатированная в инструмент США Украина – это главный проект Нуланд, ее успех и вершина дипломатически-садистского применения относительно небольшого количества денег и откровенного политического террора. Никому не удавалось в XXI веке так задешево купить такую огромную страну.И вот Нуланд фактически попросили на выход. С фанфарами и такими похвалами, что она еще может и осталась бы, но попросили. А потом вообще заговорили, что вслед за ней может отправиться по уму и опыту ей в подметки негодящийся ее непосредственный начальник – госсекретарь Энтони Блинкен уже из киевских Блинкинов, тоже благоразумно сбежавших от погромов, которые так напугали семейство, что нынешний Антоха до сих пор считает Киев "русским городом" и в погромах обвиняет Владимира Путина.Но не суть. Если уйдут и Блинкена, то это станет окончательным мощным сигналом к тому, что США то ли отказываются от "проекта Украина", то ли переводят его в длинный лист ожидания за ненадобностью. И готовы к переговорам с Россией.Если не забивать голову цитатами и высказываниями, то об этом кто прямо, кто намеками, кто иносказательно, но вполне понятно говорили на разных уровнях и в самых разных аудиториях: политики, госдеятели, эксперты, городские сумасшедшие и кликуши, которые сейчас работают блогерами и ЛОМами (лидерами общественного мнения), которых сегодня почему-то принято цитировать.Теперь вот статьей на эту же тему разразился американский журнал о международной политике Foreign Affairs. По его мнению, сегодня альтернативы переговорам в конфликте в Украине нет.Причем журнал вполне профессионально предлагает на первом этапе подготовки к переговорам с Россией западным союзникам договориться об их формате целях и возможных итогах между собой. Журнал уверен: среди западных покровителей Украины нет единства в этом вопросе, а значит, кого-то из них придется убеждать, другие лишь ждут сигнала.На втором этапе вопрос переговоров можно вынести на обсуждение между западными союзниками и Украиной. И заранее успокоить Киев, поскольку украинцы воспримут разговоры о переговорах как сигнал того, что западная помощь им подходит к концу.Foreign Affairs так и пишет: кроме разговоров о помощи, Киеву нужно втолковать самую важную реальность: никакая помощь не может обеспечить безопасность и процветание Украины без прекращения войны.И только тогда – имея консолидированную позицию – выходить на переговоры с Россией. И для начала этих переговоров нужно сделать главное – возобновить диалог, чтобы убрать главное препятствие – недоверие сторон, каждая из которых опасается обмана и возможности использовать переговорную паузу для подготовки к новым боевым действиям.Это совершенно правильный вывод. Во-первых, зачем России переговоры сейчас, когда ее войска явно одерживают победу в спецвоенной операции (СВО).Во-вторых, коллективный Запада по-прежнему включает дурака и делает вид, что не понимает главное российское условие переговоров – они должны НАВСЕГДА гарантировать стратегическую безопасность России на западном, украинском направлении. То есть Украины должна не только денацифицироваться и демилитаризироваться, но и забыть о свое евроатлантической интеграции путем вступления в НАТО. Президент России Путин крайний раз тоже подтвердил это в своем послании.И, наконец, в-третьих, главной – это действительно вопрос доверия. Потому что сегодня понятно всем, что Запад действительно и призывы к переговорам, и сами переговоры хочет использовать, как передышку для подготовки к новым боевым действиям. И как ширму, за которой эта подготовка к новой войне типа пройдет менее заметно.Переговоры с Россией об Украине для Запада – это что-то вроде "Минска-3" или "Стамбула-2": когда можно говорить обо всем и даже подписать что угодно, а потом ничего не выполнять. И начать войну, когда она будет готова.Действует Запад в этом направлении незамысловато – кнутом и пряником заманивая. Пару последних месяцев, особенно когда стало понятно, что неонацистские ВСУ окончательно провалили контрнаступ и даже посыпались в Авдеевке и готовы посыпаться в других местах, Россию пугали кнутом. Подлила масла в огонь и неразбериха с американской помощью Украине (в США заморозили пока 60 млрд долл для ВСУ). Но по-любому обещали Украине новые виды вооружения для нового контрнаступа, ввели новые санкции, начали разговоры о возможном участии в войне контингентов страна НАТО (информвброс от президента Франции Эмманюэля Макрона).Последний писк – это, конечно же, разговоры германских военных о том, что они готовы воевать с Россией взрывать Крымский мост, а также спор вокруг немецких же дальнобойных ракет "Таурус", способных поражать объекты возле Москвы.Еще большую опасность представляют геополитические игрища и маневры Запада – его попытки спровоцировать конфликт в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), разжечь нестабильность на границах Калининградской области и Белоруссии, оторвать от России Армению.Это серьезные "кнуты" для России, если Молдавия с Румынией нападут на ПМР с 200 тысячами российских граждан, Польша с "Трибалтийскими вымиратами" начнут провоцировать стычки или экономическую блокаду Калининграда и Белоруссии, а Франция с эмиссарами из США и ЕС окончательно вырвут Армению из сферы влияния России и выведут из состава ОДКБ. А из ОДКБ у Армении прямой путь в НАТО.Это все вполне реальные новые угрозы безопасности России, с которыми ей нужно что-то делать. Но это еще и средства дополнительного давления на Россию. И Запад предлагает ей широкомасштабные переговоры: дескать, обо всем за столом и поговорим.А чтобы в Москве немного расслабились, в ход пошел и пряник – отставка американских "ястребов" и демонстрация готовности "оставить Украину". Например, по афганскому варианту. Не зря же заговорили, что на место отставленной Нуланд придет некто Джон Басс -- экс-посол в Грузии и Турции, который непосредственно отвечал за афганский провал США.Это намек на то, что США готовы уйти из Украины. И как бы сигнал неонацистскому фюреру и президент Украины Владимиру Зеленскому – судьба президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны с наворованными деньгами.Удастся ли Западу подобная тактика обработки России и давления на нее? Мне кажется, что вряд ли. Главным образом потому, что в Кремле прекрасно понимают назначение всех этих телодвижений и ухищрений Запада, которые на самом деле сводятся к тому, чтобы пустить пыль в глаза , при этом на самом деле легализовать поставки в Украину новейших и новых вооружений.Так говорили, что в Украине никогда не будет новейших западных танков, а сегодня в полях Новороссии чудно горят и британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы". Так говорили о ракетах средней дальности "Шторм Шедоу" из Великобритании и "Скальп" из Франции, и сегодня эти ракеты обстреливают россиян. Так говорили об истребителях Ф-16, а сегодня для них готовят аэродромы и натаскивают для работы на них украинских летчиков.Многие подозревают, что и скандал вокруг немецких ракет "Таурус" затеян для того, чтобы легализовать их в Украине, а значит, увы, нужно ждать более глубоких ударов по России. И что Запад пока не решается на полномасштабную войну с Россией потому что:а) не готов к ней и ему нужна переговорная передышка для подготовки;б) ему страшно. Ведь Путин не зря пообещал в своем послании вскоре показать, как работает современный ракетный комплекса "Сармат", аналогов которого у Запада нет.А ведь у России есть еще "Посейдоны", "Цирконы", "ЯРСы". Они не меньше, чем "Сарматы", вынуждают Запад искать передышку. А там глядишь, не исключено, что и здравый смысл с инстинктом самосохранения найдут.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240305/1053695931.html
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эксклюзив, сша, запад, россия, украина, виктория нуланд, ес, энтони блинкен, владимир путин, сво, нато, евросоюз
Эксклюзив, США, Запад, Россия, Украина, Виктория Нуланд, ЕС, Энтони Блинкен, Владимир Путин, СВО, НАТО, Евросоюз

США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута

12:24 06.03.2024
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Коллективный Запад в настоящее время действительно не готов-таки к полномасштабному фронтальному столкновению с Россией и любой ценой хочет получить передышку в противостоянии. Путем переговоров о судьбе конфликта в Украине.
И потому демонстративно увольняется замгоссекретаря США известная всем Виктория Нуланд, которую экзальтированные бабульки с редким зубами на майдане в Киеве называли "Наша Вичка".
Особа она реально экзотическая. И дело не только в том, что Нуланд – из бессарабских Нудельманов, которые сдрыснули в США от еврейских погромов и там быстренько американизировались, мощно обрезав фамилию. И не потому, что она -- известная матерщинница и в России (там она в девичестве на рыболовецком сейнере освоила азы этого чудного обсценного языка), и в Евросоюзе (она первой дала ему точнейшую характеристику еще в 2014 году -- "fuck, извините, EU").
Главная заслуга Нуланд в том, что она – самая успешная майданная печенющница в Украине. За 5 млрд долл и свежие гамбургеры из целлофанового пакета она смогла не просто довести до конца кровавый государственный переворот, но и окончательно превратить Украину в агрессивную, покорную и на всю готовую АнтиРоссию. Переформатированная в инструмент США Украина – это главный проект Нуланд, ее успех и вершина дипломатически-садистского применения относительно небольшого количества денег и откровенного политического террора. Никому не удавалось в XXI веке так задешево купить такую огромную страну.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И вот Нуланд фактически попросили на выход. С фанфарами и такими похвалами, что она еще может и осталась бы, но попросили. А потом вообще заговорили, что вслед за ней может отправиться по уму и опыту ей в подметки негодящийся ее непосредственный начальник – госсекретарь Энтони Блинкен уже из киевских Блинкинов, тоже благоразумно сбежавших от погромов, которые так напугали семейство, что нынешний Антоха до сих пор считает Киев "русским городом" и в погромах обвиняет Владимира Путина.
Но не суть. Если уйдут и Блинкена, то это станет окончательным мощным сигналом к тому, что США то ли отказываются от "проекта Украина", то ли переводят его в длинный лист ожидания за ненадобностью. И готовы к переговорам с Россией.
Если не забивать голову цитатами и высказываниями, то об этом кто прямо, кто намеками, кто иносказательно, но вполне понятно говорили на разных уровнях и в самых разных аудиториях: политики, госдеятели, эксперты, городские сумасшедшие и кликуши, которые сейчас работают блогерами и ЛОМами (лидерами общественного мнения), которых сегодня почему-то принято цитировать.
Теперь вот статьей на эту же тему разразился американский журнал о международной политике Foreign Affairs. По его мнению, сегодня альтернативы переговорам в конфликте в Украине нет.
Причем журнал вполне профессионально предлагает на первом этапе подготовки к переговорам с Россией западным союзникам договориться об их формате целях и возможных итогах между собой. Журнал уверен: среди западных покровителей Украины нет единства в этом вопросе, а значит, кого-то из них придется убеждать, другие лишь ждут сигнала.
На втором этапе вопрос переговоров можно вынести на обсуждение между западными союзниками и Украиной. И заранее успокоить Киев, поскольку украинцы воспримут разговоры о переговорах как сигнал того, что западная помощь им подходит к концу.
Вчера, 05:57
Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мираПереговорный процесс идет в разных формах, отметил известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала "Вышка", недавняя поездка Зеленского в Саудовскую Аравию, возможно, была связана с тем, что там ему передали какие-то предложения (перед этим в Эр-Рияде побывала российская делегация)
Foreign Affairs так и пишет: кроме разговоров о помощи, Киеву нужно втолковать самую важную реальность: никакая помощь не может обеспечить безопасность и процветание Украины без прекращения войны.
И только тогда – имея консолидированную позицию – выходить на переговоры с Россией. И для начала этих переговоров нужно сделать главное – возобновить диалог, чтобы убрать главное препятствие – недоверие сторон, каждая из которых опасается обмана и возможности использовать переговорную паузу для подготовки к новым боевым действиям.
Это совершенно правильный вывод. Во-первых, зачем России переговоры сейчас, когда ее войска явно одерживают победу в спецвоенной операции (СВО).
Во-вторых, коллективный Запада по-прежнему включает дурака и делает вид, что не понимает главное российское условие переговоров – они должны НАВСЕГДА гарантировать стратегическую безопасность России на западном, украинском направлении. То есть Украины должна не только денацифицироваться и демилитаризироваться, но и забыть о свое евроатлантической интеграции путем вступления в НАТО. Президент России Путин крайний раз тоже подтвердил это в своем послании.
И, наконец, в-третьих, главной – это действительно вопрос доверия. Потому что сегодня понятно всем, что Запад действительно и призывы к переговорам, и сами переговоры хочет использовать, как передышку для подготовки к новым боевым действиям. И как ширму, за которой эта подготовка к новой войне типа пройдет менее заметно.
Переговоры с Россией об Украине для Запада – это что-то вроде "Минска-3" или "Стамбула-2": когда можно говорить обо всем и даже подписать что угодно, а потом ничего не выполнять. И начать войну, когда она будет готова.
Действует Запад в этом направлении незамысловато – кнутом и пряником заманивая. Пару последних месяцев, особенно когда стало понятно, что неонацистские ВСУ окончательно провалили контрнаступ и даже посыпались в Авдеевке и готовы посыпаться в других местах, Россию пугали кнутом. Подлила масла в огонь и неразбериха с американской помощью Украине (в США заморозили пока 60 млрд долл для ВСУ). Но по-любому обещали Украине новые виды вооружения для нового контрнаступа, ввели новые санкции, начали разговоры о возможном участии в войне контингентов страна НАТО (информвброс от президента Франции Эмманюэля Макрона).
Последний писк – это, конечно же, разговоры германских военных о том, что они готовы воевать с Россией взрывать Крымский мост, а также спор вокруг немецких же дальнобойных ракет "Таурус", способных поражать объекты возле Москвы.
Еще большую опасность представляют геополитические игрища и маневры Запада – его попытки спровоцировать конфликт в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), разжечь нестабильность на границах Калининградской области и Белоруссии, оторвать от России Армению.
Это серьезные "кнуты" для России, если Молдавия с Румынией нападут на ПМР с 200 тысячами российских граждан, Польша с "Трибалтийскими вымиратами" начнут провоцировать стычки или экономическую блокаду Калининграда и Белоруссии, а Франция с эмиссарами из США и ЕС окончательно вырвут Армению из сферы влияния России и выведут из состава ОДКБ. А из ОДКБ у Армении прямой путь в НАТО.
Это все вполне реальные новые угрозы безопасности России, с которыми ей нужно что-то делать. Но это еще и средства дополнительного давления на Россию. И Запад предлагает ей широкомасштабные переговоры: дескать, обо всем за столом и поговорим.
А чтобы в Москве немного расслабились, в ход пошел и пряник – отставка американских "ястребов" и демонстрация готовности "оставить Украину". Например, по афганскому варианту. Не зря же заговорили, что на место отставленной Нуланд придет некто Джон Басс -- экс-посол в Грузии и Турции, который непосредственно отвечал за афганский провал США.
Это намек на то, что США готовы уйти из Украины. И как бы сигнал неонацистскому фюреру и президент Украины Владимиру Зеленскому – судьба президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны с наворованными деньгами.
06:49
Сколько протянет Украина? "Украине осталось три месяца. Блеф закончился. Эйфории больше нет."Именно так, кто с болью, кто с равнодушием, но все без сомнения говорят о будущем своей страны - бывший советник Офиса президента, бывший прокурор, политологи и даже действующие политики. Все всё понимают, но боятся говорить о мире
Удастся ли Западу подобная тактика обработки России и давления на нее? Мне кажется, что вряд ли. Главным образом потому, что в Кремле прекрасно понимают назначение всех этих телодвижений и ухищрений Запада, которые на самом деле сводятся к тому, чтобы пустить пыль в глаза , при этом на самом деле легализовать поставки в Украину новейших и новых вооружений.
Так говорили, что в Украине никогда не будет новейших западных танков, а сегодня в полях Новороссии чудно горят и британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы". Так говорили о ракетах средней дальности "Шторм Шедоу" из Великобритании и "Скальп" из Франции, и сегодня эти ракеты обстреливают россиян. Так говорили об истребителях Ф-16, а сегодня для них готовят аэродромы и натаскивают для работы на них украинских летчиков.
Многие подозревают, что и скандал вокруг немецких ракет "Таурус" затеян для того, чтобы легализовать их в Украине, а значит, увы, нужно ждать более глубоких ударов по России. И что Запад пока не решается на полномасштабную войну с Россией потому что:
а) не готов к ней и ему нужна переговорная передышка для подготовки;
б) ему страшно. Ведь Путин не зря пообещал в своем послании вскоре показать, как работает современный ракетный комплекса "Сармат", аналогов которого у Запада нет.
А ведь у России есть еще "Посейдоны", "Цирконы", "ЯРСы". Они не меньше, чем "Сарматы", вынуждают Запад искать передышку. А там глядишь, не исключено, что и здравый смысл с инстинктом самосохранения найдут.
 
ЭксклюзивСШАЗападРоссияУкраинаВиктория НуландЕСЭнтони БлинкенВладимир ПутинСВОНАТОЕвросоюз
 
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Заголовок открываемого материала
12:25"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
12:24США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута
12:03Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
11:52Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его, как — он не отвечает
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