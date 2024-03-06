https://ukraina.ru/20240306/1053733478.html

США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута

США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута - 06.03.2024 Украина.ру

США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута

Коллективный Запад в настоящее время действительно не готов-таки к полномасштабному фронтальному столкновению с Россией и любой ценой хочет получить передышку в противостоянии. Путем переговоров о судьбе конфликта в Украине.

2024-03-06T12:24

2024-03-06T12:24

2024-03-06T12:24

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энтони блинкен

владимир путин

сво

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И потому демонстративно увольняется замгоссекретаря США известная всем Виктория Нуланд, которую экзальтированные бабульки с редким зубами на майдане в Киеве называли "Наша Вичка".Особа она реально экзотическая. И дело не только в том, что Нуланд – из бессарабских Нудельманов, которые сдрыснули в США от еврейских погромов и там быстренько американизировались, мощно обрезав фамилию. И не потому, что она -- известная матерщинница и в России (там она в девичестве на рыболовецком сейнере освоила азы этого чудного обсценного языка), и в Евросоюзе (она первой дала ему точнейшую характеристику еще в 2014 году -- "fuck, извините, EU").Главная заслуга Нуланд в том, что она – самая успешная майданная печенющница в Украине. За 5 млрд долл и свежие гамбургеры из целлофанового пакета она смогла не просто довести до конца кровавый государственный переворот, но и окончательно превратить Украину в агрессивную, покорную и на всю готовую АнтиРоссию. Переформатированная в инструмент США Украина – это главный проект Нуланд, ее успех и вершина дипломатически-садистского применения относительно небольшого количества денег и откровенного политического террора. Никому не удавалось в XXI веке так задешево купить такую огромную страну.И вот Нуланд фактически попросили на выход. С фанфарами и такими похвалами, что она еще может и осталась бы, но попросили. А потом вообще заговорили, что вслед за ней может отправиться по уму и опыту ей в подметки негодящийся ее непосредственный начальник – госсекретарь Энтони Блинкен уже из киевских Блинкинов, тоже благоразумно сбежавших от погромов, которые так напугали семейство, что нынешний Антоха до сих пор считает Киев "русским городом" и в погромах обвиняет Владимира Путина.Но не суть. Если уйдут и Блинкена, то это станет окончательным мощным сигналом к тому, что США то ли отказываются от "проекта Украина", то ли переводят его в длинный лист ожидания за ненадобностью. И готовы к переговорам с Россией.Если не забивать голову цитатами и высказываниями, то об этом кто прямо, кто намеками, кто иносказательно, но вполне понятно говорили на разных уровнях и в самых разных аудиториях: политики, госдеятели, эксперты, городские сумасшедшие и кликуши, которые сейчас работают блогерами и ЛОМами (лидерами общественного мнения), которых сегодня почему-то принято цитировать.Теперь вот статьей на эту же тему разразился американский журнал о международной политике Foreign Affairs. По его мнению, сегодня альтернативы переговорам в конфликте в Украине нет.Причем журнал вполне профессионально предлагает на первом этапе подготовки к переговорам с Россией западным союзникам договориться об их формате целях и возможных итогах между собой. Журнал уверен: среди западных покровителей Украины нет единства в этом вопросе, а значит, кого-то из них придется убеждать, другие лишь ждут сигнала.На втором этапе вопрос переговоров можно вынести на обсуждение между западными союзниками и Украиной. И заранее успокоить Киев, поскольку украинцы воспримут разговоры о переговорах как сигнал того, что западная помощь им подходит к концу.Foreign Affairs так и пишет: кроме разговоров о помощи, Киеву нужно втолковать самую важную реальность: никакая помощь не может обеспечить безопасность и процветание Украины без прекращения войны.И только тогда – имея консолидированную позицию – выходить на переговоры с Россией. И для начала этих переговоров нужно сделать главное – возобновить диалог, чтобы убрать главное препятствие – недоверие сторон, каждая из которых опасается обмана и возможности использовать переговорную паузу для подготовки к новым боевым действиям.Это совершенно правильный вывод. Во-первых, зачем России переговоры сейчас, когда ее войска явно одерживают победу в спецвоенной операции (СВО).Во-вторых, коллективный Запада по-прежнему включает дурака и делает вид, что не понимает главное российское условие переговоров – они должны НАВСЕГДА гарантировать стратегическую безопасность России на западном, украинском направлении. То есть Украины должна не только денацифицироваться и демилитаризироваться, но и забыть о свое евроатлантической интеграции путем вступления в НАТО. Президент России Путин крайний раз тоже подтвердил это в своем послании.И, наконец, в-третьих, главной – это действительно вопрос доверия. Потому что сегодня понятно всем, что Запад действительно и призывы к переговорам, и сами переговоры хочет использовать, как передышку для подготовки к новым боевым действиям. И как ширму, за которой эта подготовка к новой войне типа пройдет менее заметно.Переговоры с Россией об Украине для Запада – это что-то вроде "Минска-3" или "Стамбула-2": когда можно говорить обо всем и даже подписать что угодно, а потом ничего не выполнять. И начать войну, когда она будет готова.Действует Запад в этом направлении незамысловато – кнутом и пряником заманивая. Пару последних месяцев, особенно когда стало понятно, что неонацистские ВСУ окончательно провалили контрнаступ и даже посыпались в Авдеевке и готовы посыпаться в других местах, Россию пугали кнутом. Подлила масла в огонь и неразбериха с американской помощью Украине (в США заморозили пока 60 млрд долл для ВСУ). Но по-любому обещали Украине новые виды вооружения для нового контрнаступа, ввели новые санкции, начали разговоры о возможном участии в войне контингентов страна НАТО (информвброс от президента Франции Эмманюэля Макрона).Последний писк – это, конечно же, разговоры германских военных о том, что они готовы воевать с Россией взрывать Крымский мост, а также спор вокруг немецких же дальнобойных ракет "Таурус", способных поражать объекты возле Москвы.Еще большую опасность представляют геополитические игрища и маневры Запада – его попытки спровоцировать конфликт в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), разжечь нестабильность на границах Калининградской области и Белоруссии, оторвать от России Армению.Это серьезные "кнуты" для России, если Молдавия с Румынией нападут на ПМР с 200 тысячами российских граждан, Польша с "Трибалтийскими вымиратами" начнут провоцировать стычки или экономическую блокаду Калининграда и Белоруссии, а Франция с эмиссарами из США и ЕС окончательно вырвут Армению из сферы влияния России и выведут из состава ОДКБ. А из ОДКБ у Армении прямой путь в НАТО.Это все вполне реальные новые угрозы безопасности России, с которыми ей нужно что-то делать. Но это еще и средства дополнительного давления на Россию. И Запад предлагает ей широкомасштабные переговоры: дескать, обо всем за столом и поговорим.А чтобы в Москве немного расслабились, в ход пошел и пряник – отставка американских "ястребов" и демонстрация готовности "оставить Украину". Например, по афганскому варианту. Не зря же заговорили, что на место отставленной Нуланд придет некто Джон Басс -- экс-посол в Грузии и Турции, который непосредственно отвечал за афганский провал США.Это намек на то, что США готовы уйти из Украины. И как бы сигнал неонацистскому фюреру и президент Украины Владимиру Зеленскому – судьба президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны с наворованными деньгами.Удастся ли Западу подобная тактика обработки России и давления на нее? Мне кажется, что вряд ли. Главным образом потому, что в Кремле прекрасно понимают назначение всех этих телодвижений и ухищрений Запада, которые на самом деле сводятся к тому, чтобы пустить пыль в глаза , при этом на самом деле легализовать поставки в Украину новейших и новых вооружений.Так говорили, что в Украине никогда не будет новейших западных танков, а сегодня в полях Новороссии чудно горят и британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы". Так говорили о ракетах средней дальности "Шторм Шедоу" из Великобритании и "Скальп" из Франции, и сегодня эти ракеты обстреливают россиян. Так говорили об истребителях Ф-16, а сегодня для них готовят аэродромы и натаскивают для работы на них украинских летчиков.Многие подозревают, что и скандал вокруг немецких ракет "Таурус" затеян для того, чтобы легализовать их в Украине, а значит, увы, нужно ждать более глубоких ударов по России. И что Запад пока не решается на полномасштабную войну с Россией потому что:а) не готов к ней и ему нужна переговорная передышка для подготовки;б) ему страшно. Ведь Путин не зря пообещал в своем послании вскоре показать, как работает современный ракетный комплекса "Сармат", аналогов которого у Запада нет.А ведь у России есть еще "Посейдоны", "Цирконы", "ЯРСы". Они не меньше, чем "Сарматы", вынуждают Запад искать передышку. А там глядишь, не исключено, что и здравый смысл с инстинктом самосохранения найдут.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, сша, запад, россия, украина, виктория нуланд, ес, энтони блинкен, владимир путин, сво, нато, евросоюз