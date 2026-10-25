"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло - 25.10.2026 Украина.ру
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"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло
"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло - 25.10.2026 Украина.ру
"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло
О встрече в Осло известно немногое: скупость информации указывает на то, что обсуждались конкретные вещи, с которыми организаторы планируют ехать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-25T04:30
2026-10-25T04:30
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20 октября 2026 года в Осло состоялась закрытая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. В переговорах также участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб, а представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и НАТО подключились по видеосвязи.На вопрос о том, как закрытая встреча в Осло влияет на геополитическую расстановку, эксперт ответил, что сам формат говорит о серьёзности процесса, — и отдельно указал на обострение обстановки."Публике известно немногое, и это хороший знак", — заявил Лукьянов. По его словам, когда переговоры превращаются в шоу с детальными отчётами в прессе, к реальному урегулированию это отношения не имеет. "Скупость информации указывает на то, что обсуждаются конкретные вещи, с которыми организаторы встреч планируют ехать дальше", — пояснил эксперт.Это, подчеркнул он, доказывает, что процесс — не бесцельная имитация. При этом в остальном, отметил Лукьянов, диспозиция мало отличается от того, что мы видели уже несколько раз: эскалация, кульминация, осознание риска всеобщего срыва, новые встречи, ожидания и возврат на исходные позиции.Однако, по его словам, общая ситуация стала гораздо острее. "Боевые действия на фронте и удары в тылу интенсифицируются", — отметил эксперт.Кроме того, подчеркнул он, ограничения, которые Россия долго накладывала на себя добровольно, отложены в сторону после летней попытки эскалации со стороны Украины.Поэтому, резюмировал эксперт, потребность удержать ситуацию под контролем сейчас объективно выше. "Соответственно, потребность удержать ситуацию под контролем сейчас объективно выше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло

04:30 25.10.2026
 
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg SolumСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в аэропорту Осло
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в аэропорту Осло - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum
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О встрече в Осло известно немногое: скупость информации указывает на то, что обсуждались конкретные вещи, с которыми организаторы планируют ехать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
20 октября 2026 года в Осло состоялась закрытая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. В переговорах также участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб, а представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и НАТО подключились по видеосвязи.
На вопрос о том, как закрытая встреча в Осло влияет на геополитическую расстановку, эксперт ответил, что сам формат говорит о серьёзности процесса, — и отдельно указал на обострение обстановки.
"Публике известно немногое, и это хороший знак", — заявил Лукьянов. По его словам, когда переговоры превращаются в шоу с детальными отчётами в прессе, к реальному урегулированию это отношения не имеет.
"Скупость информации указывает на то, что обсуждаются конкретные вещи, с которыми организаторы встреч планируют ехать дальше", — пояснил эксперт.
Это, подчеркнул он, доказывает, что процесс — не бесцельная имитация. При этом в остальном, отметил Лукьянов, диспозиция мало отличается от того, что мы видели уже несколько раз: эскалация, кульминация, осознание риска всеобщего срыва, новые встречи, ожидания и возврат на исходные позиции.
Однако, по его словам, общая ситуация стала гораздо острее. "Боевые действия на фронте и удары в тылу интенсифицируются", — отметил эксперт.
Кроме того, подчеркнул он, ограничения, которые Россия долго накладывала на себя добровольно, отложены в сторону после летней попытки эскалации со стороны Украины.
Поэтому, резюмировал эксперт, потребность удержать ситуацию под контролем сейчас объективно выше. "Соответственно, потребность удержать ситуацию под контролем сейчас объективно выше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.
Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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