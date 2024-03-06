https://ukraina.ru/20240306/1053731169.html

Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его, как — он не отвечает

Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его, как — он не отвечает - 06.03.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его, как — он не отвечает

Дональд Трамп подошел еще ближе к выдвижению на президентские выборы в качестве единого кандидата от республиканской партии, став лидером на праймериз в 12 штатах в "супервторник" 5 марта. Его главный оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, может сняться с выборов.

2024-03-06T11:52

2024-03-06T11:52

2024-03-06T12:05

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В США кроме Трампа нет кандидатов, которые способны завершить войну на Украине на разумных условиях, найдя компромисс с Россией. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в интервью Украина.ру прокомментировал предварительные итоги праймериз в США и их влияние на украинский трек.— Эдуард Дмитриевич, как Вы можете прокомментировать промежуточные итоги праймериз?— Я сейчас нахожусь в Вашингтоне. Сейчас все внимание приковано к цифрам. Для того, чтобы быть номинированным [кандидатом в президенты от Республиканской партии] нужно набрать 1235 голосов по всем праймериз. Сегодня разыгрывалось 865 из них. Ранее Трамп набрал 244 голоса.Пока что единственный штат, где Хейли выиграла — это Вермонт, там всего 17 голосов. Поэтому можно с большой уверенностью сказать, что 800 голосов или чуть больше достанется Трампу. Сейчас самая главная интрига в том, что дальше будет делать Хейли. Она должна признать своё поражение. И также далее может баллотироваться как независимый кандидат.Таковых сейчас 6 человек. Если это произойдёт, Хейли может навредить Трампу, так как она оттянет на себя какие-то голоса республиканцев. Все будет известно очень скоро.Обычно кандидаты делают какие-то заявления по итогам праймериз. Трамп уже выступил с речью.Естественно, он очень рад, обещает сделать Америку снова великой. Он говорил, что при Байдене страна превратилась в банановую республику, перечислил все американские проблемы, в том числе миграционный кризис, рост преступности, проблемы в экономике с инфляцией.Хейли пока что молчит. Это говорит о том, что она, видимо, продумывает следующий шаг. Как я уже сказал, либо она признает своё поражение и начнет поддерживать Трампа, как сделали выбывшие из гонки кандидаты-республиканцы. Либо пойдет как независимый кандидат.— А каково Ваше личное мнение по поводу того, как поступит Хейли?— Думаю, она все-таки продолжает считать себя республиканкой и не пойдет на конфликт со всей своей партией. Конечно, в рамках соревновательной избирательной гонки она высказывалась против Трампа. Хейли упоминала возраст Трампа, апеллируя, что стране нужна молодёжь, свежая кровь; его судебные дела.Я думаю, что скорее всего Хейли сойдёт с дистанции и объявит, что будет поддерживать Трампа. Это было бы разумно — тогда она наверняка получит какую-то должность в администрации в случае его победы.Напомню, когда Трамп был президентом, он назначил Хейли представителем ООН. Трамп помогал ей на посту губернатора Южной Каролины. Поэтому, если у неё осталось какое-то достоинство, остались ценности, Хейли должна это сделать.— Почему Хейли опередила Трампа в округе Колумбия (набрав 63% и 33% голосов соответственно)?— Тут подавляющее большинство поддерживает Демократическую партию. Вашингтон сложно назвать городом сильных республиканских кандидатов. В Колумбии даже самый популярный президент США Рейган в свое время проиграл.Мы с супругой тоже голосовали здесь (конечно же, за Трампа). Когда пришли на голосование, было лишь несколько человек.— Насколько, кстати, суды угрожают Трампу и его избирательной кампании?— Против него много исков — 91 обвинение. Это всё продолжает его терзать. Но если всё-таки Трамп дотянет до съезда республиканцев в июле, и там его номинируют как кандидата в президенты от республиканской партии (на мой взгляд, это будет с большой вероятностью) — то тогда уже суды Трампа не посмеют трогать. Потому что это может стать шагом к гражданской войне.Но до июля еще остаётся 3–4 месяца. Это будет напряжённая борьба для Трампа.— Можете ли Вы оценить промежуточные итоги праймериз как фактор влияния на ход войны на Украине?— Это очень хороший вопрос. Надо сказать, что я получаю от Трампа (понятно, что пишет не он лично) пять–десять писем в день, где он называет меня великим американским патриотом. У меня как у избирателя есть возможность задать ему вопрос.Трамп говорит, что очень быстро закончит войну на Украине. Мне интересно, как он это планирует сделать. И вот я его постоянно спрашиваю об этом: "Дональд, как ты закончишь войну на Украине?".Трамп предпочитает не отвечать. Видимо, не хочет сейчас озвучивать это, потому что боится потерять какие-то голоса. Довольно значительная часть республиканцев (70%) не хочет поддерживать Украину и говорит, что нужно заниматься своими внутренними делами.Однако есть ещё 30%, которые в общем "за Украину". Наверное, советники Трампа советуют ему не занимать какую-то конкретную сторону, чтобы не потерять голоса. Он много раз обжигался, потому что политиком стал недавно — был до этого бизнесменом.Мне вспоминается в связи с Вашим вопросом и Украиной история со Сталиным. К нему пришёл секретарь Союза писателей СССР Поликарпов с жалобой, что товарищи по цеху пьянствуют. На что Иосиф Виссарионович ему сказал, мол, у меня для тебя других писателей нет.В США примерно то же самое сейчас: кроме Трампа нет кандидатов, которые способны закончить войну на Украине — на разумных условиях найти компромисс с Россией.Кстати, Хейли в отличие от Трампа четко озвучила свою позицию — что нужно помогать Украине. Возможно, это ей даже вредит, и она теряет голоса республиканских диссидентов. Так я называю в хорошем смысле сенаторов-республиканцев, которые не хотят поддерживать Киев. Их порядка 19 человек.— В марте–апреле должно пройти голосование за пакет помощи, в который входит поддержка для Украины. Как считаете, утвердят этот законопроект?— Пока что спикеры даже не выносят его на голосование. Там есть некая возможность без прямого голосования всё решить — есть всякие хитрые выходы. Когда дело дойдет до обсуждения данного пакета, мы увидим, сколько у нас осталось этих самых диссидентов. К большому сожалению, я думаю, их число недостаточно.В Палате представителей это всего лишь шесть–семь человек. Если, например, десять республиканцев перейдут на сторону демократов, чтобы проект прошел, Украина получит деньги. Пока что спикер не сдаётся, но неясно, как долго это продлится.То есть какую-то сумму Украины в итоге все равно получит. Вряд ли это будет 60 миллиардов. Фундаментально на результат в войне эти средства не повлияют, но, к сожалению, могут ее продлить. Это означает, что погибнут еще люди. Это ужасно.— Как на ситуацию на Украине и заявления Трампа реагируют в американской прессе?— Хочу заметить, что, несмотря на то, что я резко критикую американскую внешнюю политику, мои статьи публикуются в американской прессе. Значит какая-то свобода в СМИ еще осталась в Америке.Я около 40 лет сотрудничаю с The Washington Times и всегда выступал за сближение России и США, считал, что от этого все выигрывают.Когда началась специальная военная операция, они стали меньше меня публиковать. Однако мою недавнюю статью на тему того, как я вижу выход из кризиса (я назвал ее "Ялта-2"), они опубликовали. Я там говорю о том, что президенты России, США и Китая должны "повторить" Ялтинский саммит 1945 года.Кстати, The Washington Times — одна из немногих газет, которая поддерживала Трампа во время первой избирательной кампании — 95% американских СМИ было против него. Первая фраза Трампа тогда была, что хорошие отношения с Россией — хорошо для Америки.

https://ukraina.ru/20240305/1053715770.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, дональд трамп, россия, джо байден