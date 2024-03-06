https://ukraina.ru/20240306/1053729351.html

Недобровольная отставка Нуланд, успехи ВС РФ, предательство США. Главное на Украине на утро 6 марта

Недобровольная отставка Нуланд, успехи ВС РФ, предательство США. Главное на Украине на утро 6 марта - 06.03.2024 Украина.ру

Недобровольная отставка Нуланд, успехи ВС РФ, предательство США. Главное на Украине на утро 6 марта

Украина.ру, 06.03.2024

2024-03-06T09:00

2024-03-06T09:00

2024-03-06T10:52

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Бывший американский разведчик объяснил, почему Нуланд на самом деле уходит в отставку. На Украине раздаются взрывы, российские военные уничтожают противника и технику. США предали Киев, открестившись от помощи.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Исполнять ее обязанности до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер указал, что решение замгоссекретаря об отставке стало следствием расхождения ее взглядов с политикой Белого дома.По его словам, Нуланд оказалась в ситуации, когда ей нужно было пойти на компромисс с американской администрацией или подавать в отставку.Эксперты полагают, что решение Нуланд свидетельствует о провале американской политики в отношении Украины, несостоятельности санкций против России и сворачивании Вашингтоном масштаба украинского конфликта."Возможно, что Нуланд просто выгорела или заболела, но в равной степени возможно, что сама Нуланд видит на стене надпись о том, что война на Украине провалилась и что ее больше нельзя продолжать, поскольку США ничего не могут сделать", – указал главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров.По его словам, именно "Нуланд со своими друзьями" спровоцировала гибель многих молодых людей на Украине и демографическую проблему, с которой сталкивается страна."Политика Нуланд провалилась и на другом уровне: она была направлена на ослабление России, чтобы погрузить ее в трясину вьетнамского типа и уничтожить экономику с помощью санкций", – добавил Кузмаров.От отметил, что в результате президент РФ Владимир Путин укрепил связи России с Китаем в "антиамериканском альянсе", что является сигналом смены сил в мировой политике. Указанное, считает эксперт, стало полной противоположностью тому, чего хотели достичь США.Кузмаров также полагает, что отставка Нуланд может сигнализировать о стремлении США "свернуть масштаб украинского конфликта, поскольку совершенно очевидно, что эту войну не выиграть".С его мнением согласен и бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди."Это означает, что (президент США Джо. – Ред.) Байден пытается изобразить себя не как разжигателя войны на предстоящих выборах", – считает он.Аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни, в свою очередь, отмечает, что уход Нуланд может и вовсе быть сигналом бедствия нынешней американской администрации."Это признак того, что крысы бегут с тонущего корабля государства?" – предположил он.Бывший сотрудник государственного департамента и консультант ведомства по отношениям Вашингтона и Москвы Джеймс Карден считает, что уход замгоссекретаря связан с тем, что она не получила повышения."Я даже удивился, что она проработала так долго. Я понял, что ее время вышло, когда Курт Кэмбелл получил второй пост в ведомстве", – сказал Карден.Месяц назад сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Нуланд. Кэмпбелл займет место, которое оставалось вакантным после ухода со своего поста Уэнди Шерман в 2023 году.Нуланд ответственна за провалившиеся подходы США к Украине, считает Карден, но это не стало главной причиной решения об отставке, а ее уход не поменяет подходов внешнеполитического ведомства."В том ли причина, что она берет на себя вину за катастрофические подходы США к Украине, которые втянули их в отвратительный конфликт, который можно было избежать? Сомневаюсь. Произойдут ли перемены? Никаких. Универсальное правило: она причинила вред, но она была не одна", – сказал он.Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сыронизировал, что отставка Нуланд свидетельствует о том, что метод давления с использованием "печенек Госдепа", оказался неэффективным для Штатов."И это требует пересмотра стратегии и поиска новых путей взаимодействия на другие страны", – сказал Белик.По его словам, санкции привели к негативным последствиям прежде всего для США, поскольку вместо желаемых перемен они только ухудшили экономическую и политическую ситуацию."Она занимала важную позицию в правительстве США, поэтому ее уход означает изменения в политической сфере. Нуланд часто использовала "печеньки Госдепа" как инструмент внешней политики США. Некоторые видят в этом подтверждение дипломатического мастерства и желания достичь своей цели любым способом, в то время как другие могут считать такие действия неподходящими или даже недемократическими. Однако уход Нуланд точно говорит о том, что такой подход не принес ожидаемых результатов", – добавил депутат.Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, что Нуланд запомнится раздачей "печенек" на майдане в Киеве и стремлением вбить клин между русскими и украинцами."Госпожа Нуланд в самом деле пыталась разобраться в русском характере и русской душе. По ее воспоминаниям, она служила как-то на рыбацком сейнере и стулом запиралась в своей каюте от посягательств со стороны мужской команды. Может, это произвело на нее такое впечатление, что в дальнейшем она отметилась своими печеньками на майдане в Киеве, чтобы вбить и расширить клин между русскими и украинцами", – сказал Затулин.Уход Нуланд символизирует сложные для администрации президента США Байдена процессы, считает депутат."В администрации Байдена начинаются "уходы", которые вызваны тем, что Байден в самом деле будет в Белом доме короткое время, если в состоянии будет довести свое служение в этом сроке до конца", – добавил он.Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заметил, что замгоссекретаря США запомнится как разрушитель системы глобальной безопасности и создатель угроз самим западным странам.Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сыронизировал, что американская "антимуза мирной и процветающей Украины" навсегда запомнится как один из провокаторов украинского конфликта."Отставка Нуланд – внутреннее дело США. Но в оценках ее роли в сегодняшней международной политике, безусловно, всегда будет присутствовать внешний фактор. Виктория Нуланд – американская антимуза мирной и процветающей Украины. Вскормленный "печеньками" из ее рук кровавый майдан 2014 года породил укрофашисткий режим, втянувший украинцев в братоубийственную бойню. Нуланд навсегда запомнится как один из западных провокаторов украинского конфликта и адептов насаждения русофобии", – сказал Слуцкий.Уход Нуланд говорит о провале антироссийского курса нынешней администрации со всеми вытекающими для нее последствиями, добавил он.Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут".Позднее она признавалась, что США потратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Успехи российских военныхВ ночь на среду на Украине звучала воздушная тревога. Она была объявлена в Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал раздавался также в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, в подконтрольной Киеву части Херсонской области.СМИ писали о взрывах в разных регионах, в том числе несколько серий взрывов произошло в Одессе, звучали взрывы в Хмельницкой и Харьковской областях.Российские Су-25 поразили опорные пункты и живую силу войск Украины на Краснолиманском направлении ракетами С-8."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8", – рассказали в Минобороны РФ.Там отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет штурмовиков прошел в штатном режиме.После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.Кроме того, российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS на границе Херсонской области.По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в Херсоне в сентябре 2022 года.Также силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над территорией Воронежской области."Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", – написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что успехи российской армии вынуждают ВСУ переходить в глубокую оборону и строить фортификационные сооружения, но свой момент для этого украинские войска уже упустили."Потому что строятся подобные фортификационные укрепления, если это, конечно, не простой окоп… а замаскированные точки, бункеры и доты, для того, чтобы построить такую линию, которые построили наши Вооруженные силы, для этого необходимо хотя бы полгода", – сказал Балицкий.Глава региона добавил, что такую линию обороны, которую возвели российские военные, вряд ли удастся построить Украине, потому что это "высоко коррумпированная страна" и выделенные на эти цели средства "просто разворуют".Американский наемник Гаррисон Фотсер, участвующий в боевых действиях на стороне украинских войск, считает, что 2024 год будет худшим годом конфликта для Украины, он рассказал, что у некоторых украинских подразделений заканчиваются танки.Журналист телеканала подчеркивает, что танки украинских войск в районе Артемовска в ДНР не действуют, могут не стрелять днями, потому что им не хватает боеприпасов.В свою очередь неназванный украинский военный заявил телеканалу, что если США не предоставят Украине новую помощь, все находящиеся в этом районе военные погибнут."Я думаю, что мы все погибнем просто. Все, кто сейчас тут есть, нас не будет", – сказал военный в ответ на вопрос об отсутствии американской помощи.При этом украинские войска не оставляют попыток атаковать российские территории. За прошедшие сутки они 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса."Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов – на Донецком направлении. Восемь обстрелов – на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.Предательство США и ЕСКоординатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби накануне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно."Президент Зеленский этого не просит... Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь", – сказал Кирби.Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что США не глядя предают своих союзников.Дипломат добавила, что стремление Киева вступить в НАТО не соответствует стремлению Зеленского вести левые действия самостоятельно. Кроме того, официальный представитель дипведомства сыронизировала о прошлом Киевского лидера в КВН."Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", – написала она.Тем временем управление генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) заявило, что задокументировало десятки жалоб на неправомерные действия, связанные с выделением Украине военной помощи.Как говорится в отчете управления, USAID получило 15 жалоб на предполагаемую кражу или перенаправление предназначенной Киеву помощи, 12 жалоб на случаи мошенничества при закупках и 11 жалоб на инциденты, связанные с "конфликтом интересов".Помимо этого, в надзорный орган также поступило пять заявлений о предполагаемых случаях взяточничества и столько же – на растрату. В совокупности в ведомство были направлены 182 отдельные жалобы, охватывающие период с февраля 2022 года до первого квартала текущего года.Отчет содержит краткое описание закрытых дел, однако не раскрывает публично информацию, касающуюся текущих расследований по поступившим жалобам.В Европе также появились сомнения о способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне."Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе в отношении России и ее возможности выиграть войну… Есть сомнения в нашей возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Не нужно скрывать это от французов. В первую очередь, это неясность с выборами в США, что заставляет нас задаться вопросом, будут ли американцы с нами завтра? А также в плане нашей собственной способности продержаться на фоне влияния России на наше общественное мнение", – сказал министр в эфире телеканала TF1.По его словам, в этот "исторический момент" необходимо усилить поддержку Украины.В опубликованном на прошлой неделе опросе Ifop для издания Figaro сообщается, что лишь 9% французов верят в то, что Украина способна одержать победу.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Его слова подверглись острой критике со стороны всех политических сил во Франции, а также ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ.Эксперт и бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в свою очередь отметил, что попытки остановить конфликт и одержать победу растущими поставками оружия на Украину и все большей эскалацией можно сравнить с попыткой вылечить алкоголика еще большими дозами выпивки."Вера в то, что можно что-то взять под контроль с помощью большего количества того, что наносит ущерб, сродни вере в то, что можно побороть алкоголизм у алкоголика, давая ему больше алкоголя. Станет лишь хуже", – заявил он.По словам Брауна, Запад движется по спирали эскалации, и тому пример недавние слова президента Франции о возможности отправки солдат на Украину."Во всех странах НАТО по-прежнему совершенно иррационально ставят на продолжение войны и даже на диктатный мир в результате победы, хотя очевидно, что Украина уже не сможет выиграть войну ни при каких обстоятельствах и даже существует опасность, что в краткосрочной перспективе украинская армия больше не сможет защищать даже существующие линии фронта", – подчеркнул он.В этой связи Браун напомнил о недавних словах президента РФ Владимира Путина, согласно которым такая динамика эскалации таит опасность применения атомного оружия, из-за чего следует задуматься о новых контурах мировой безопасности.

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