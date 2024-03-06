https://ukraina.ru/20240306/1053726069.html
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса - 06.03.2024 Украина.ру
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T05:00
2024-03-06T05:00
2024-03-06T05:00
новости
запад
украина
европа
нато
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
сша
россия
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
Мало шансов, что после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона отдельные страны НАТО будут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Можно поставить 90% на то, что они этого не сделают. Но, учитывая, что эти люди "потеряли берега", 10% все же нужно оставить, рассказал историк.Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Они иногда напоминают сектантов, которые уверены, что "завтра весь мир погибнет и все мы встретимся в раю", указал публицист.Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это ни для кого не закончится. Пока Украине остается только надеяться, что "белый господин" сменит гнев на милость, простит им воровство и подкинет денег с патронами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html
запад
украина
европа
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, сша, россия, война
Новости, Запад, Украина, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, США, Россия, война
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко