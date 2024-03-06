"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса - 06.03.2024 Украина.ру
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"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса - 06.03.2024 Украина.ру
"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса
Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T05:00
2024-03-06T05:00
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сша
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Мало шансов, что после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона отдельные страны НАТО будут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Можно поставить 90% на то, что они этого не сделают. Но, учитывая, что эти люди "потеряли берега", 10% все же нужно оставить, рассказал историк.Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Они иногда напоминают сектантов, которые уверены, что "завтра весь мир погибнет и все мы встретимся в раю", указал публицист.Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это ни для кого не закончится. Пока Украине остается только надеяться, что "белый господин" сменит гнев на милость, простит им воровство и подкинет денег с патронами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, сша, россия, война
Новости, Запад, Украина, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, США, Россия, война

"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса

05:00 06.03.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Мало шансов, что после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона отдельные страны НАТО будут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Можно поставить 90% на то, что они этого не сделают. Но, учитывая, что эти люди "потеряли берега", 10% все же нужно оставить, рассказал историк.
Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Они иногда напоминают сектантов, которые уверены, что "завтра весь мир погибнет и все мы встретимся в раю", указал публицист.
"В частности, они вовсю ставят под сомнение возможность ядерной зимы в случае мирового ядерного апокалипсиса. Я не знаю, куда их заведет этот вывих в мозгах",- отметил Стаценко.
Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это ни для кого не закончится. Пока Украине остается только надеяться, что "белый господин" сменит гнев на милость, простит им воровство и подкинет денег с патронами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 17:10
Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную НенькуТеория мгновенного удара, пусть и неядерного — давняя концепция Пентагона. Что в таком случае произойдет с Россией и Украиной?
 
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