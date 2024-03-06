https://ukraina.ru/20240306/1053726069.html

"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса

"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса - 06.03.2024 Украина.ру

"Эти люди потеряли берега": историк раскрыл, доведет ли "вывих мозга" на Западе до ядерного апокалипсиса

Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T05:00

2024-03-06T05:00

2024-03-06T05:00

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Мало шансов, что после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона отдельные страны НАТО будут напрямую вмешиваться в украинский конфликт. Можно поставить 90% на то, что они этого не сделают. Но, учитывая, что эти люди "потеряли берега", 10% все же нужно оставить, рассказал историк.Сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Они иногда напоминают сектантов, которые уверены, что "завтра весь мир погибнет и все мы встретимся в раю", указал публицист.Хочется надеяться, что у Запада хватит ума и совести не смешиваться в конфликт на Украине. Потому что ничем хорошим это ни для кого не закончится. Пока Украине остается только надеяться, что "белый господин" сменит гнев на милость, простит им воровство и подкинет денег с патронами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

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новости, запад, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, сша, россия, война