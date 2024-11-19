Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США - 19.11.2024 Украина.ру
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Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США
Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США - 19.11.2024 Украина.ру
Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США
Несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось победить с большим разрывом. Можно надеяться, что в этот раз ему удастся добиться прогресса во взаимных компромиссах с Россией. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2024-11-19T03:15
2024-11-19T03:15
новости
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сша
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дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы
президентские выборы
детали
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Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.В настоящее время в российских политических и общественных кругах бытует мнение, что "второе пришествие Трампа" не приведет к существенному улучшению отношений между Россией и США, отметил эксперт.Тем не менее, несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на вице-президента США Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось одержать победу с большим разрывом, добавил он.Эксперт выразил надежду на то, что в этот раз Трамп все-таки сможет добиться хотя бы небольшого прогресса на пути от конфронтации к каким-либо взаимно приемлемым компромиссам с Россией."В этом ему может помочь новая команда, состав которой также внушает осторожный оптимизм. Подчеркну слово "осторожный", так как противники сближения России и США никуда не делись и по-прежнему будут чинить Трампу препятствия на пути", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине на сайте Украина.ру.О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы, президентские выборы, детали
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, выборы, президентские выборы, детали

Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США

03:15 19.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось победить с большим разрывом. Можно надеяться, что в этот раз ему удастся добиться прогресса во взаимных компромиссах с Россией. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.
В настоящее время в российских политических и общественных кругах бытует мнение, что "второе пришествие Трампа" не приведет к существенному улучшению отношений между Россией и США, отметил эксперт.

"Политологи и эксперты ссылаются на прошлый печальный опыт и то, что в Америке существуют мощные влиятельные силы, которые называют “глубинным государством”. Россия им более выгодна в качестве врага — с точки зрения их собственных финансовых и геополитических интересов", — подчеркнул Лозанский.

Тем не менее, несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на вице-президента США Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось одержать победу с большим разрывом, добавил он.
Эксперт выразил надежду на то, что в этот раз Трамп все-таки сможет добиться хотя бы небольшого прогресса на пути от конфронтации к каким-либо взаимно приемлемым компромиссам с Россией.
"В этом ему может помочь новая команда, состав которой также внушает осторожный оптимизм. Подчеркну слово "осторожный", так как противники сближения России и США никуда не делись и по-прежнему будут чинить Трампу препятствия на пути", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине на сайте Украина.ру.
О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине.
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