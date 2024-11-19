https://ukraina.ru/20241119/1059016496.html

Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США

Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США - 19.11.2024 Украина.ру

Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США

Несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось победить с большим разрывом. Можно надеяться, что в этот раз ему удастся добиться прогресса во взаимных компромиссах с Россией. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

2024-11-19T03:15

2024-11-19T03:15

2024-11-19T03:15

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Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.В настоящее время в российских политических и общественных кругах бытует мнение, что "второе пришествие Трампа" не приведет к существенному улучшению отношений между Россией и США, отметил эксперт.Тем не менее, несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на вице-президента США Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось одержать победу с большим разрывом, добавил он.Эксперт выразил надежду на то, что в этот раз Трамп все-таки сможет добиться хотя бы небольшого прогресса на пути от конфронтации к каким-либо взаимно приемлемым компромиссам с Россией."В этом ему может помочь новая команда, состав которой также внушает осторожный оптимизм. Подчеркну слово "осторожный", так как противники сближения России и США никуда не делись и по-прежнему будут чинить Трампу препятствия на пути", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине на сайте Украина.ру.О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы, президентские выборы, детали