Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США
Несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось победить с большим разрывом. Можно надеяться, что в этот раз ему удастся добиться прогресса во взаимных компромиссах с Россией. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.
В настоящее время в российских политических и общественных кругах бытует мнение, что "второе пришествие Трампа" не приведет к существенному улучшению отношений между Россией и США, отметил эксперт.
"Политологи и эксперты ссылаются на прошлый печальный опыт и то, что в Америке существуют мощные влиятельные силы, которые называют “глубинным государством”. Россия им более выгодна в качестве врага — с точки зрения их собственных финансовых и геополитических интересов", — подчеркнул Лозанский.
Тем не менее, несмотря на то, что "глубинное государство" сделало ставку на вице-президента США Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось одержать победу с большим разрывом, добавил он.
Эксперт выразил надежду на то, что в этот раз Трамп все-таки сможет добиться хотя бы небольшого прогресса на пути от конфронтации к каким-либо взаимно приемлемым компромиссам с Россией.
"В этом ему может помочь новая команда, состав которой также внушает осторожный оптимизм. Подчеркну слово "осторожный", так как противники сближения России и США никуда не делись и по-прежнему будут чинить Трампу препятствия на пути", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине на сайте Украина.ру.
О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине.
Вчера, 17:00Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузеромУходящая администрация США будет пытаться максимально спровоцировать Россию, чтобы создать много точек невозврата. Ее упоротость может блокироваться жесткими и пугающими действиями России, если таковые будут иметь место. В противном случае все наши попытки не допустить эскалации конфликта будут выкинуты, и нас же в этом обвинят.