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Роковая женщина украинской журналистики. Алена Притула как инструмент подчинения Украины

Роковая женщина украинской журналистики. Алена Притула как инструмент подчинения Украины - 19.11.2024 Украина.ру

Роковая женщина украинской журналистики. Алена Притула как инструмент подчинения Украины

Все украинские политики сейчас с вожделением наблюдают за политическим процессом в США, ожидая милости от той или иной американской партии. Украина полностью зависит от поставок денег и вооружений от Вашингтона, который в свою очередь волен выставлять условия и требования.

2024-11-19T02:56

2024-11-19T02:56

2024-11-19T02:56

украина

сша

вашингтон

гонгадзе

офис президента

радио свобода

администрация президента

эксклюзив

леонид кучма

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К этой ситуация Украина шла долго, все 33 года своей "незалежности", а особую роль сыграли некоторые журналисты, которые формально боролись за свободу слова, но при помощи посольства США.Среди них следует особо отметить Алёну (Елену) Притулу, бывшего главреда "Украинской правды", издания сыгравшего ключевую роль в Оранжевой революции, а затем и во время Евромайдана. Притула и сейчас работает в "Украинской правде", отвечая за общую стратегию и политику издания.Елена Чистова, уроженка Нижегородской области, до распада Советского Союза спокойно работала в севастопольском НИИ, а в 1991 вместе с мужем и коллегой Владимиром Притулой решила заняться журналистикой. Ее первый муж стал сотрудничать с "Радио свобода"*, куда постепенно втянул и жену. Сам он до сих пор работает там же, рассказывая о "притеснениях" в Крыму.С 1993 по 1995 она работает на агентство "Рейтерс" в Крыму, в 1995 переезжает в Киев, откуда ее благодаря знанию английского языка посылают на стажировку в Университет Дьюка в США.В этот период, по воспоминания ее коллег, ее журналистская деятельность была ничем не примечательной. Известностью она не пользовалась, какими-то яркими материалами не запомнилась. Но по возвращении из США тут же поступает на работу в агентство "Интерфакс-Украина", откуда пробирается в пресс-службу Администрации президента Леонида Кучмы.В конце 1990х она заводит роман со спикером Рады Владимиром Литвиным, о чем хвастает всем коллегам, но в 1999 году у нее появляется новое увлечение – молодой, экспрессивный журналист Георгий Гонгадзе.Осенью 1999 она уходит из Администрации Кучмы, а в декабре 1999 Притула с Гонгадзе едут в Вашингтон, где рассказывают о "системном давлении" украинской власти на журналистов и цензуру. В Киеве на это тогда не обратили внимания, поскольку тогда еще особой цензуры на Украине не было. Выходили националистические и коммунистические издания, печаталась "желтая пресса" с громкими скандалами о личной жизни украинских политиков. В качестве доказательства "преследования" парочка в Вашингтоне ссылалась на тот факт, что во время пресс-конференции в октябре 1999 Гонгадзе резко и экспрессивно задал Кучме два вопроса, которые якобы взбесили того и он приказал разобраться с Гонгадзе. Присутствовавшие там же коллеги впоследствии не смогли ничего такого вспомнить.Вернувшись из Вашингтона, они основывают "Украинскую правду" в 2000 году. Гонгадзе становится главредом, а Притула - его заместителем. Вокруг Гонгадзе стали появляться какие-то странные люди, по его признанию. "Что-то происходит вокруг меня, а что – я сам не понимаю", - говорил он незадолго до гибели. Вечером 13 сентября 2000 года Гонгадзе вышел из квартиры Алены Притулы, поймал такси, после чего исчез, а его обезглавленное тело впоследствии нашли в лесу. После этого Притула занимает место главреда и получает все права на издание.Убийство стало поводом для начала акций оппозиции, которая во всем обвиняла президента Кучму. Гонгадзе стал сакральным символом свободы слова, невинно убиенным журналистом, хотя никто не вспомнит, что он такого написал или сказал, за что его могли бы убить. Даже посещаемость нового сайта "Украинской правды" до убийства Гонгадзе была мизерной – несколько десятков заходов в день.С помощью акций "Украина без Кучмы" сам клан Кучмы и его зятя олигарха Пинчука загоняли в колею проамериканской политики. С другой стороны, эти акции стали репетицией Оранжевой революции, в которой Алена Притула тоже сыграла важную роль. Правда, перед этим ее отправили на стажировку в Стэндфордский университет в США, где давно готовят кадры для Украины и других постсоветских стран. В период Оранжевой революции, "Украинская правда", созывавшая людей на Майдан, финансировалась за счет грантов западных НПО, о чем рассказывала сама Притула.Из "Украинской правды" вышли многие из будущих организаторов Евромайдана, включая Мустафу Найема и Сергея Лещенко. Накануне Евромайдана, в 2012-2013 "Украинскую правду" буквально заваливают грантами европейские фонды. Значительная их часть поступала от Евросоюза через баронессу Кэтрин Эштон. В издании регулярно печатают скандальные и нелепые предположения о бывшем президенте Викторе Януковиче, особенно об обстановке в его резиденции в Межигорье.После Евромайдана в октябре 2014 года Алена Притула отходит в тень, уступая место главреда Севгиль Мусаевой, но сама остается в редакции, определяя его общую политику.Начавшуюся в том же году войну против Донбасса Притула приветствовала, собирала деньги для украинских военных. "Знаете, война – не самое лучшее время для СМИ. Читателей на порядок больше, рекламы на порядок меньше", - хвасталась Притула в интервью журналу Elle.С 2012 года в "Украинской правде" работал белорусский оппозиционный журналист Павел Шеремет, который вскоре стал новым гражданским мужем Алены Притулы. 20 июля 2016 года он воспользовался ее автомобилем, который тут же взорвался – Шеремет погиб на месте. Взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Таким образом, возле Притулы погиб второй журналист "Украинской правды" и второй ее гражданский муж.В 2021 году "Украинскую правду" купила инвестиционная компания Dragon Capital, которой владеет чешский бизнесмен Томаш Фиала, финансирующий на Украине так называемых "соросят".В октябре текущего года "Украинская правда" пожаловалась на системное давление со стороны Офиса президента. "Мы официально заявляем, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне", - предупреждала редакция издания, политику которого до сих пор определяет Притула.У Офиса президента давно развивается конфликт с "соросятами", которые требуют передать больше полномочий наблюдателям, поставленных западными посольствами. Не исключено, что Притула и ее коллектив начнут созывать новый Майдан, уже против Зеленского, если тот пойдет на какие-то неприемлемые для США условия.С 1990х Алену Притулу умело использовали европейские фонды и американские институты для подчинения Украины, определения ее внешнеполитического курса и организации протестов. Сама она сейчас отошла в тень, но продолжает руководить целой плеядой журналистов, которые по команде посольства США способны организовать новый протест.О странном поведении другой известной украинской журналистки - в статье Дмитрия Ковалевича "Чужая на Украине и в России. Чем занимается журналистка Янина Соколовская"*Организация, являющаяся на территории РФ иноагентом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, сша, вашингтон, гонгадзе, офис президента, радио свобода, администрация президента, эксклюзив, леонид кучма