Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Основные бои на Курском направлении на прошлой неделе были сосредоточены в районе населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино. Особенно ожесточённые бои идут между Погребками и Малой Локней. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Курском направлении российская армия развивает наступление сразу на нескольких участках фронта. Основные бои сосредоточены в районе населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, рассказал эксперт.
Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, российские войска наносят существенные удары по позициям ВСУ, однако полностью выбить врага из этих населённых пунктов пока не удаётся, уточнил полковник запаса.
"В районе Новоивановки наблюдается значительное расширение зоны контроля. Наиболее серьёзное продвижение отмечается на юго-восточном участке, хотя противник активно проводит контратаки. Особенно ожесточённые бои идут между Погребками и Малой Локней", — сообщил Алехин.
По данным Минобороны, силами авиации и ракетных войск были нанесены массированные удары по местам сосредоточения украинских резервов в Сумской области в районах Юнаковки, Хотени, Писаревки, Журавки, Беловодов и Басовки, отметил он.
"Среди украинских бригад, которые попали под удары российских войск есть, как элитные соединения типа "натовской" 47-й механизированной или 36-й бригады морской пехоты, так и территориальной обороны, состоящей из "жертв ТЦК", которые бегут при первых же выстрелах", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
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