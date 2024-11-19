https://ukraina.ru/20241119/1058981538.html

Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области

Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области - 19.11.2024 Украина.ру

Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области

Основные бои на Курском направлении на прошлой неделе были сосредоточены в районе населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино. Особенно ожесточённые бои идут между Погребками и Малой Локней. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-19T03:00

2024-11-19T03:00

2024-11-19T03:00

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На Курском направлении российская армия развивает наступление сразу на нескольких участках фронта. Основные бои сосредоточены в районе населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, рассказал эксперт.Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, российские войска наносят существенные удары по позициям ВСУ, однако полностью выбить врага из этих населённых пунктов пока не удаётся, уточнил полковник запаса.По данным Минобороны, силами авиации и ракетных войск были нанесены массированные удары по местам сосредоточения украинских резервов в Сумской области в районах Юнаковки, Хотени, Писаревки, Журавки, Беловодов и Басовки, отметил он."Среди украинских бригад, которые попали под удары российских войск есть, как элитные соединения типа "натовской" 47-й механизированной или 36-й бригады морской пехоты, так и территориальной обороны, состоящей из "жертв ТЦК", которые бегут при первых же выстрелах", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.О том, как украинские эксперты и военные оценивают текущую ситуацию в зоне СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058951677.html

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новости, россия, сумская область, украина, геннадий алехин, наступление, курская область, сво, детали, спецоперация, авиация, бои