https://ukraina.ru/20240306/1053724340.html

Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация

Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация - 06.03.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация

Уничтожение боеспособных бригад и слом морального духа ВСУ – это главная задача ВС РФ на 2024 год. А территории Украины обязательно будут свободными.

2024-03-06T05:40

2024-03-06T05:40

2024-03-06T05:40

интервью

россия

нато

сша

ядерное оружие

пво

ракеты

танки

мобилизация

украина

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Но произойдет это потом. Потому что киевскому режиму будет нечем их оборонять, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, мы сейчас будем делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.- Владимир Валерьевич, не хотелось бы спекулировать насчет того, что "Армата" - это якобы бессмысленный пиар-проект, но все-таки хотелось бы понять: сколько сейчас нам нужно танков для стрельбы с закрытых позиций? Где гарантия, что после СВО мы можем использовать это оружие как-то по-другому?- России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. К тому же, для нас важно, чтобы на Западе не знали о слабых местах нашего танка, как мы знаем о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров". Мы знаем, что можем эффективно их подбивать. А нам пока не надо раскрывать все наши карты.Наверное, многим бы хотелось, чтобы у нас было супероружие. Но на Украине супероружия быть не может. Оружие может быть просто эффективным. Например, наши гиперзвуковые ракеты поражают американский ЗРК "Патриот". Более того, в Курахово мы уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию к нему с помощью "Ланцета". То есть для борьбы с ними можно использовать дешевое средство. Необязательно стрелять из пушки по воробьям."Армата" - танк на перспективу. Он еще должен пройти доработку. Все-таки прямого столкновения с Западом исключать нельзя, учитывая безответственные заявления Макрона или Остина, которые заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Надо припрятать в рукаве какой-то козырь.- А почему мы Т-90 не боимся использовать?- Потому что Т-90 – основной наш танк, запущенный в серийное производство. "Армата" основным танком не является. Она нам нужна для будущих конфликтов, которые бы учли опыт боев на Украине.Так что нам надо делать больше танков, которые хорошо показали себя на поле боя, а также машины поддержки танков вроде "Терминатора".А "Армату" надо оставить на перспективу. Чтобы нашим врагам было страшнее.- Насколько активно мы сейчас используем "Терминатор"? По некоторым оценкам, он годится только для использования в лесах под Кременной и больше нигде?- Каждая техника имеет свои ограничения. Одно и то же вооружение в разных условиях себя проявляет по-разному. А в том, что касается брони, то ей надо иметь хорошее прикрытие от воздушных средств и артиллерии.Я не говорю, что "Абрамс" плохой танк. Он хорошо сделан. Но когда ВСУ бросают американские танки в бой без должной поддержки, мы их поджигаем. Любой танк можно обездвижить ударом по каткам, а потом сколько угодно бить в бок, пока он не будет уничтожен. Так что и нам надо думать о прикрытии своей бронетехники.Кстати, наши танки иногда по 10 раз попадали под обстрел, а потом восстанавливались.Кроме того, нам гораздо важнее сберечь личный состав, а не технику, которая на поле боя расходуется. Если у нас не будет хороших танкистов, артиллеристов и пвошников, применение любого оружия будет бессмысленно.Не надо слишком критично относиться к собственному вооружению. Да, у него есть свои изъяны. Да, оно не всегда эффективно используется командирами, потому что это новое вооружение. Плюс, нельзя недооценивать противника. Но то, что мы имеем, мы постепенно доводим до состояния, когда враг начинает его бояться.Посмотрите, что сейчас происходит на поле боя. Мы настолько эффективно воздействуем на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта тех же "Патриотов", а мы в Курахово на расстоянии в 35 километров от передовой накрываем их "Ланцетами". Это еще только первый наш опыт. Мы еще будем развивать наш потенциал.Так что ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от наших планирующих бомб, она лишает себя ПВО.Да, западные системы более высокоточные и дальнобойные. Поэтому нам нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Я говорю не только о зональных системах РЭБ, но и о том, чтобы они были в окопах.Это то, чего нет у Украины. А у нас есть. И это позволяет сохранять жизни бойцам.- Насчет РЭБ хотел возразить. В том смысле, что противник научился перенастраивать частоты, а наши комплексы не всегда мешают работать украинским FPV-дронам.- У нас идет двусторонняя борьба.Украина это не сама делает. Украинские специалисты при поддержке западных пытаются перенастраивать частоты. А мы же воюем не с Украиной, а фактически с НАТО. Чем лучше мы научимся сейчас воевать с НАТО, тем сильнее будет защищена Россия потом.Понятно, что нам надо адаптироваться к новым условиям боевых действий, которые меняются с поступлением на фронт новых видов вооружений. Сейчас у ВСУ есть натовские ракеты с дальностью в 300 километров. А если появятся ракеты на 500? Нам придется с этим бороться.И такая гонка вооружений будет продолжаться с обеих сторон. В этом смысле очень хорошо, что мы американские "Абрамсы" поджигаем, а ВСУ нашу "Армату" не жгут.Немцы сейчас рассуждают, сколько "Таурусов" им надо для атаки на Крымский мост. Но мы же не говорим, что в Германии много мостов, которые можно было бы разрушить. Европейцы почему-то считают, что война должна оставаться в границах Украины. А если она в случае ввода войск НАТО в зону СВО перейдет на территорию европейских государств?Запад должен понимать, что у нас целый арсенал средств, которые мы обязательно задействуем в случае ввода войск НАТО на Украину. Причем нам это ничего не будет стоить. Если мы из тактического ядерного оружия нанесем удар по погранпереходу на территории Польши или Румынии, произойдет радиоактивное заражение местности, которое нельзя остановить никакими пограничниками.Пусть они задумаются над тем, можно ли пугать Россию. Я думаю, Россию пугать не надо.- Насчет натовских ракет и насчет попыток запугать Россию. Как мы будем реагировать, если США передадут Украине "Томагавки"?- Я хорошо изучал эту технику. Она была не очень эффективна в Сирии. Тогда "Томагавки" хорошо уводились системами РЭБ. Сейчас их доработали.Понятно, что США способны на все. Учитывая, что их возглавляет "мудрый" Джо Байден. Возможно, он хочет громко хлопнуть дверью перед уходом. Ему о будущем думать незачем. Но следующий американский лидер должен задуматься над тем, что нельзя кому попало передавать все свое оружие.Сейчас в Красном море находится группировка ВМС США. Насколько эти корабли защищены от подводных беспилотников? А если такие аппараты окажутся у "хуситов", США будут меньше радоваться тому, что сейчас происходит в Черном море. Пусть экипаж американского эсминца испытает на себе, что такое одновременная атака 7-10 таких катеров.Чем больше США будут передавать Украине своих вооружений, тем чаще они будут получать ответку.Кстати, напомню, что летом 2023 года ВСУ стали активно использовать кассетные боеприпасы. Им казалось, что это позволит им компенсировать нехватку артиллерийских снарядов. А что они в итоге получили? Они получили ответку, когда Россия начала использовать бомбы с кассетным наполнением, которые привели к серьезным потерям среди их личного состава. Зачем вы это сделали? Если бы вы их не применяли, мы бы на это не пошли.То же самое касается Вашингтона. Если США будут поставлять на Украину все подряд и запугивать Россию войной с НАТО, у них может появиться слишком много врагов по всему миру, с которым будет слишком сложно бороться. Москва же может оказать помощь врагам Америки, которые будут эффективно топить американский флот в Красном море.Так что пусть США не забывают, что они тоже живут в стеклянном доме, где нельзя бросаться камнями.- Сергей Шойгу заявил, что наши войска не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное, продолжает их теснить. Чего там ждать дальше, учитывая, что очень серьезных рубежей на этом направлении у противника нет, но он направляет крупные силы для контратак?- Ситуация, которая складывается для ВСУ на фронте, напоминает тришкин кафтан, когда заплатку делают из ткани с другого рукава. Противник точно так же латает дыры в своей обороне. Приведу конкретные примеры.Украина убирает из Красногоровки ряд воинских частей и направляет их под Авдеевку. Да, они на какое-то время смогут задержать нас на линии Петровское-Ласточкино-Северное. Но это привело к тому, что наша армия вошла в Красногоровку. Было бы грешно не воспользоваться этим шансов.То же самое касается Артемовска. Мы наступаем на Красное. Противник перебрасывает туда резервы для нашего сдерживания, а мы начинаем работать южнее у Клещеевки. Потому что резервов у Киева очень мало.Вся эта ситуация приводит к самому страшному, что может быть для ВСУ – они теряют боеспособные бригады. Если бригада теряет около 80% личного состава, восстановить ее невозможно.Вы же помните, что стало с 3-ей штурмовой бригадой? Они достаточно эффективно действовали летом 2023 года на флангах под Артемовском. А как они повели себя в Авдеевке? Они даже не стали цепляться за Коксохим. То есть постепенно самые мотивированные бригады нацистов теряют свою эффективность, потому что у них теряется уровень квалификации при приходе новых боевиков. Про другие бригады я вообще не говорю.Украина сейчас мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. В месяц ВСУ теряют убитыми и ранеными примерное 25 тысяч человек. Киев набирает в армию меньше, чем теряет. Даже если после принятия нового закона о мобилизации они наберут по 30 тысяч человек в месяц, то это погоды не сделает, потому что их потери будут только расти.Новые бригады у них сформировать точно не получится. Следовательно, ни на какой новый контрнаступ ВСУ в этом году неспособны. Это очень хорошая новость для России.Другое дело, что мы пока тоже не ставим задачи по прорыву линии фронта. Зачем нам терять личный состав в таких прорывах? Мы продолжим их продавливать. А если посмотреть на карту, то после взятия нами Славянско-Краматорской агломерации, ВСУ понесут такие потери, что им придется отступать до Запорожья, потому что оборонительных линий там не создать.Конечно, я бы хотел более быстрой победы. Но наша нынешняя тактика сейчас оптимальная. Зеленский хочет снять с тыла все свои резервы и бросить их в бой, а это тоже нам помогает. Если мы их перебьем сейчас, противнику будет некем воевать потом.Резюмирую. Уничтожение боеспособных бригад и слом морального духа противника – это главная наша задача на 2024 год. А территории мы освободим. Но потом. Они сами к нам придут.- Когда лично вам будет понятно, что Киев бросили в бой все резервы, которые, например, стояли у них на западной Украине?- Меня радует, что новый главком ВСУ Сырский полностью выполняет установки политические установки Зеленского. Он сам оставляет себя без резервов.Повторюсь, эти два года СВО самым большим достижением Киева было то, что у него в тылу постоянно формировались крупные резервы. А сейчас у них недобор в армию. Если в июле 2023 года они могли мобилизовать по 50 тысяч человек, то сейчас только 20. Это же в два раза меньше. А если противник выведет с западной Украины даже не восстановившиеся бригады и бросит их в бой, то он останется вообще без всего.- Готовы ли мы к самому мягкому сценарию интервенции НАТО, когда они войдут на западную Украину? По идее, это не дает нам права автоматически применять ядерное оружие по Европе, потому что это не территория России.- Ввод войск НАТО может быть масштабным и ограниченным.В случае масштабного ввода войск НАТО это будет реальная угроза территориальной целостности РФ. В этом случае, в соответствии с военной доктриной, мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Мы нанесем удары по местам их прохода на Украину с территории западных государств.В случае ограниченного ввода войск мы поступим несколько иначе. Если Париж введет туда свою бригаду, мы будем вскрывать ее ПВО, а потом бить до тех пор, пока во Францию не придет столько гробов, что французы просто вынесут Макрона с поста президента.Но тут есть одна тонкость.Сейчас у нас увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы нам нужны войска. Мы создаем два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируем новый армейский корпус в Карелии. Поэтому мы можем рассмотреть вопрос об еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину.Еще раз. Нам может понадобиться больше людей в зоне СВО. Но не для того, чтобы своими телами устилать дорогу на Харьков, а для того, чтобы не допустить войну с Западом.Пока я вижу ситуацию следующим образом.Мне кажется, что в начале ноября на президентских выборах в США победит Трамп. Трамп менее склонен к такого рода авантюрам. Это не значит, что война автоматически остановится. Просто прямое столкновение с Россией ему не нужно. Поэтому для нас важно не допустить интервенции НАТО до ноября. Потом нам будет полегче.Трамп считает, что не надо платить за Украину. Пусть за это платят европейцы. Если Киев будет содержать Европа, нам будет легче. Кроме того, Трамп против посылать кому-то оружие бесплатно. Если Европе придется покупать оружие у США, то это тоже сократит украинские поставки.Повторюсь, нам важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу. Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания. И для этого я предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации.

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https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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