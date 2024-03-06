https://ukraina.ru/20240306/1053723341.html

Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию

Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию - 06.03.2024 Украина.ру

Александр Камкин: Пока Макрон готовит новый "Шарлемань на помощь ВСУ, США натравливают Германию на Россию

СМИ России 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора

2024-03-06T05:20

2024-03-06T05:20

2024-03-06T05:20

интервью

эммануэль макрон

всу

сша

германия

олаф шольц

"taurus"

украина

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Президент Франции Эммануэль Макрон транслирует глобальную повестку коллективного Запада, которая заключается в противостоянии с Россией, потому что Россия — это альтернатива евроатлантическому пути развития, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, какие реальные последствия у истории с публикацией переговоров офицеров бундесвера для международных отношений и для отношений России и Германии?- Поначалу у меня сложилось впечатление, что Шольц уже принял решение о поставках ракет, но пытается это скрыть, а его офицеры бундеслюфтваффе уже обсуждают технические детали. Мои немецкие друзья высказали версию, что снятие специальный защитных протоколов связи было осуществлено по приказу американцев для того, чтобы эта информация стал всеобщим достоянием. Таким образом США пытаются спровоцировать дальнейшее вовлечение Германии в конфликт на территории Украины. Чтобы не только Макрон вещал об отправке легиона "Шарлемань", но и вся королевская рать во главе с Шольцем тоже принимала участие.Немецкая пресса, тот же Spiegel, выдала ряд статей под общей темой: Россия играет с огнем. Но разве мы обсуждаем удары по ведомству федерального канцлера? Это была бы не самая плохая идея, но Россия старается соблюдать максимальную степень дипломатичности. Даже госпожу Анналену Бербок не пытаемся атаковать "Ланцетами", когда она приезжает в Киев.- Насколько сильно повлияет публикация этой беседы на поставки оружия из Германии?- Шольц является заложником своих младших партнёров по коалиции. Свободные демократы и зеленые являются более воинственными партиями, чем социал-демократы. Аннегрет Крамп-Каренбауер из ХДС и Хабек и Бербок из зеленых требуют больше оружия для Украины, чуть ли не Дранг нах остен.Скорее всего, Taurus появится на Украине, как это все будет оформлено, вопрос вторичный. Германия не является суверенной страной, она следует логике вассала, то есть США.- Канцлера Шольца уже обвинили в раскрытии данных о британских и французских военных на Украине.- Да, Шольц слил своих европейских партнеров, признав, что Франция и Великобритания давно имеют полноценный воинские контингенты на территории Украины, которые занимаются техобслуживанием, обучением персонала. Все маски уже сорваны, и Шольц пытается сделать вид, что он не один такой, а союзники еще больше занимаются подобными неприличными вещами. Ситуация очень полезная в смысле срыва масок с наших "европейских партнеров". Некоторые в России надеются, что все можно вернуть назад, но в ближайшие десятилетия это не получится.- Как с учетом публикации переговоров бундесвера теперь выглядит перспектива отправки контингентов европейских стран на Украину?- Все дело в Макроне. У человека абсолютно непомерные амбиции. Он хочет стать политическим, идейным и духовным лидером Евросоюза, но не знает, как это сделать. Если ранее мы наблюдали франко-германский тандем, в шутку его называли Меркози, когда Францией руководил Николя Саркози, а ФРГ Ангела Меркель. То сейчас Германия напоминает стареющего Акеллу, который промахнулся, и у Франции появляется шанс стать экономическим и политическим лидером. Но у Макрона нет конкретной программы и конкретных шагов. Он заменяет все это громкими фразами и заявлениями, это либеральный популизм.Когда он только пришёл в политику, СМИ называли его финансовым Моцартом, который выведет Францию на новый виток развития. Пока это не получается. Его необдуманные заявления сразу пробуждают память о войне 1812 года, о дивизии СС "Шарлемань", все это не добавляет взаимопонимание в российско-европейские отношения.- А если предположить, что он выбран для озвучивания этих задач. Сможем ли мы увидеть новую европейскую "Ось?- Такого исключать тоже нельзя, потому что Макрон слишком глуп, чтобы быть субъектом политики. Он похож в этом на Зеленского. И тот, и другой зависимы от общественного признания, любят быть окружёнными вспышками фотокамер, это шоумены. На этом Макрона подловили его англо-американские партнеры, потому что Макрон абсолютнейший глобалист, его особый режим отношений с США является категорическим императивом.Нельзя исключать, что через своего наставника Жака Аттали и через других глобалистов Макрон транслирует глобальную повестку коллективного Запада, которая заключается в противостоянии с Россией, потому что Россия — это альтернатива евроатлантическому пути развития, это означает в том числе и уничтожение субъектности европейских государств. Когда Макрон говорит о европейской армии, отправке военного контингента на Украину, это в большей степени разговор про Европу. Это европейцы сейчас протестуют против глобализма, и против европейских фермеров будут применяться зондеркоманды Макрона и прочих глобалистов для подавления инакомыслия в Европе и окончательной деградации, экономической и культурной, европейских государств.- Миллиардер Илон Маск поставил под сомнение существование НАТО. Насколько большую угрозу несет этот Альянс, который раньше декларировался как оборонительный?- НАТО — это военно-политическая организация, крайне аморфная, с низким уровнем боевой эффективности. С этим можно согласиться, потому что ни одного крупного конфликта с участием НАТО европейцы не выиграли. Это были операции либо против слабого противника как Ливия, Ирак, либо миротворческие действия. Существование НАТО прекратило всякий смысл после самороспуска Варшавского договора и ликвидации соцлагеря. Но НАТО с тех пор не только сохранилось, но и расширилось за счет восточноевропейских стран.Маск тоже шоумен, как и Макрон, но он прежде всего человек бизнеса. Он развивает свою бизнес-империю, пытаясь одной ногой вступить на политическое поле. Он свободен, внепартиен, не связан жёсткими коалиционными обязательствами. И может делать жесткие заявления, которые ввергают в ступор европейских мейнстримных политиков. Это своего рода Трамп от бизнеса. он хочет стать частью большой политики, как представитель новой генерации бизнеса, автор прорывных технологий, который имеет глобальную цель.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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Роман Гнатюк

интервью, эммануэль макрон, всу, сша, германия, олаф шольц, "taurus", украина