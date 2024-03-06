https://ukraina.ru/20240306/1053720011.html

"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"

"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного" - 06.03.2024 Украина.ру

"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"

На Украине выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет таких укреплений, которые армия РФ выстроила на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T03:30

2024-03-06T03:30

2024-03-06T03:30

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В украинских СМИ сейчас царит издевательство над собственными властями. Там выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет того, что армия РФ выстроила на Запорожском направлении, рассказал публицист.Есть видео, как вышедшие из Авдеевки украинские военные роют окоп по всем правилам фортификаций и в переводе с матерного языка говорят: "Похоже, барыга обманул". Такой вот фронтовой юмор противника, добавил историк.Либо украинские строительные компании боятся, что скоро Запорожская область перейдет под контроль России, а их потом обвинят в содействии оккупантам. Либо цены были низкими. Либо потребовали такие откаты, что они поняли, что не смогут их построить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html

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новости, россия, авдеевка, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, деньги, оборона, коррупция, украина