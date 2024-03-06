"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного" - 06.03.2024 Украина.ру
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"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного" - 06.03.2024 Украина.ру
"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
На Украине выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет таких укреплений, которые армия РФ выстроила на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T03:30
2024-03-06T03:30
новости
россия
авдеевка
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
деньги
оборона
коррупция
украина
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В украинских СМИ сейчас царит издевательство над собственными властями. Там выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет того, что армия РФ выстроила на Запорожском направлении, рассказал публицист.Есть видео, как вышедшие из Авдеевки украинские военные роют окоп по всем правилам фортификаций и в переводе с матерного языка говорят: "Похоже, барыга обманул". Такой вот фронтовой юмор противника, добавил историк.Либо украинские строительные компании боятся, что скоро Запорожская область перейдет под контроль России, а их потом обвинят в содействии оккупантам. Либо цены были низкими. Либо потребовали такие откаты, что они поняли, что не смогут их построить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, авдеевка, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, деньги, оборона, коррупция, украина
Новости, Россия, Авдеевка, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, деньги, оборона, коррупция, Украина

"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"

03:30 06.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
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На Украине выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет таких укреплений, которые армия РФ выстроила на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
В украинских СМИ сейчас царит издевательство над собственными властями. Там выкладывают аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находиться "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет того, что армия РФ выстроила на Запорожском направлении, рассказал публицист.
Есть видео, как вышедшие из Авдеевки украинские военные роют окоп по всем правилам фортификаций и в переводе с матерного языка говорят: "Похоже, барыга обманул". Такой вот фронтовой юмор противника, добавил историк.
"Запорожские активисты говорят, что был сорван тендер на закупку несколько десятков тысяч "драконьих зубов". Хотя это – угрожаемое направление. Причем этот тендер сорвали, несмотря на то, что были три участника, которые были готовы произвести эти изделия с экономией в 10 миллионов гривен", - отметил Стаценко.
Либо украинские строительные компании боятся, что скоро Запорожская область перейдет под контроль России, а их потом обвинят в содействии оккупантам. Либо цены были низкими. Либо потребовали такие откаты, что они поняли, что не смогут их построить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 05:04
Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня Москве надо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, дипломатии с позиции силы
 
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03:30"Похоже, барыга обманул": эксперт раскрыл, как Киев растащил деньги на "зубы дракона" и "линию Залужного"
03:20Новые тенденции: публицист раскрыл, где ВСУ готовят "новые Крынки" и зачем копируют стратегию вермахта
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