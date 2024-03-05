https://ukraina.ru/20240305/1053717536.html
"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии
"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии - 05.03.2024 Украина.ру
"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии
Киев ответил на требование Будапешта касательно венгров Закарпатья, но в документе не было конструктива , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции 5 марта
2024-03-05T17:19
2024-03-05T17:19
2024-03-05T17:19
новости
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
владимир зеленский
мид венгрии
венгры закарпатья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051725766_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_349a481a94e29069ddd8bf864c33bdff.jpg.webp
Сийярто сообщил, что Венгрия предоставила Украине документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед.Глава венгерской дипломатии отметил, что Будапешт не просит ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.В течение завтрашнего дня Венгрия направит Украине свой официальный ответ, заявил Сийярто.Он также выразил надежду, что в будущем украинское правительство сдвинется "со своих догматических позиций" и покажет какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.Ранее он заявлял, что для встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского Киев должен выполнить все требования Будапешта касательно венгерского населения в Закарпатье, без выполнения этих требований встреча не будет иметь смысла.Венгерская сторона обвиняет правительство Украины в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
https://ukraina.ru/20231122/1051247400.html
венгрия
украина
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051725766_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_79e13096e6087578766dc7b5179c61b4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, владимир зеленский, мид венгрии, венгры закарпатья
Новости, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, МИД Венгрии, венгры Закарпатья
"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии
Киев ответил на требование Будапешта касательно венгров Закарпатья, но в документе не было конструктива , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции 5 марта
Сийярто
сообщил, что Венгрия предоставила Украине документ, содержащий 11 пунктов, какие решения необходимы с украинской стороны, чтобы эта ситуация продвинулась вперед.
Глава венгерской дипломатии отметил, что Будапешт не просит ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.
"К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере", - резюмировал глава венгерского МИД.
В течение завтрашнего дня Венгрия направит Украине свой официальный ответ, заявил Сийярто.
Он также выразил надежду, что в будущем украинское правительство сдвинется "со своих догматических позиций" и покажет какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.
"До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", - заявил Сийярто.
Ранее он заявлял, что для встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского
Киев должен выполнить все требования Будапешта касательно венгерского населения в Закарпатье, без выполнения этих требований встреча не будет иметь смысла.
Венгерская сторона обвиняет правительство Украины в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.