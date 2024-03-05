"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии

"Им не нужна безопасность и защита": языковой омбудсмен решил за венгров Закарпатья, как им лучше

Закарпатские венгры не нуждаются в защите правительства Венгрии, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в эфире "Радио Свобода"*