Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте. Об этом Сырский рассказал 5 марта в своём телеграм-канале
"Ещё один важный разговор – с министром обороны США Ллойдом Остином", - написал Сырский.
Главком ВСУ вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях, добавил Сырский.
По его словам, продолжается совместная работа США и Украины над обеспечением потребностей украинских войск.
Неделей ранее Сырский назвал ситуацию в районе проведения операции украинских войск сложной.
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ главкома сухопутных войск Александра Сырского.
2 марта, 20:30Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единстваУпорство в заблуждениях иногда бывает крайне полезным, потому что помогает понять причины и упорства, и заблуждений. Как в случае со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО будет воевать в Украине своими войсками.