Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте

Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единства Упорство в заблуждениях иногда бывает крайне полезным, потому что помогает понять причины и упорства, и заблуждений. Как в случае со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО будет воевать в Украине своими войсками.