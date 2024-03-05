Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте - 05.03.2024 Украина.ру
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Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте - 05.03.2024 Украина.ру
Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте. Об этом Сырский рассказал 5 марта в своём телеграм-канале
2024-03-05T10:20
2024-03-05T10:20
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фронт
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"Ещё один важный разговор – с министром обороны США Ллойдом Остином", - написал Сырский. Главком ВСУ вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях, добавил Сырский. По его словам, продолжается совместная работа США и Украины над обеспечением потребностей украинских войск.Неделей ранее Сырский назвал ситуацию в районе проведения операции украинских войск сложной.8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ главкома сухопутных войск Александра Сырского.
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новости, украина, сша, ллойд остин, александр сырский, рустем умеров, фронт
Новости, Украина, США, Ллойд Остин, Александр Сырский, Рустем Умеров, фронт

Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте

10:20 05.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте. Об этом Сырский рассказал 5 марта в своём телеграм-канале
"Ещё один важный разговор – с министром обороны США Ллойдом Остином", - написал Сырский.
Главком ВСУ вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях, добавил Сырский.
По его словам, продолжается совместная работа США и Украины над обеспечением потребностей украинских войск.
Неделей ранее Сырский назвал ситуацию в районе проведения операции украинских войск сложной.
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ главкома сухопутных войск Александра Сырского.
Байден
2 марта, 20:30
Лучше некрасивый мир, чем красивая война. США могут мобилизовать сателлитов, но не добьются единстваУпорство в заблуждениях иногда бывает крайне полезным, потому что помогает понять причины и упорства, и заблуждений. Как в случае со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО будет воевать в Украине своими войсками.
 
НовостиУкраинаСШАЛлойд ОстинАлександр СырскийРустем Умеровфронт
 
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Заголовок открываемого материала
10:20Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
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