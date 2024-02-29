Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой - 29.02.2024 Украина.ру
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Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой
Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой - 29.02.2024 Украина.ру
Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой
Российские штурмовые подразделения активно наступают на Авдеевском и Запорожском направлениях и нашел командиров, допустивших ошибки, написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсети
2024-02-29T11:41
2024-02-29T13:27
новости
украина
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всу
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в районе проведения операции украинских войск сложной. Главком отметил активные наступательные действия со стороны России.Он отметил, что успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализовывается его подчиненными.При этом, Сырский заявил, что у "отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника", и именно это, по его словам, напрямую повлияло на устойчивость обороны ВСУ.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.Позднее, 27 февраля, ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой.
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новости, украина, александр сырский, всу, авдеевка, запорожское направление
Новости, Украина, Александр Сырский, ВСУ, Авдеевка, Запорожское направление

Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой

11:41 29.02.2024 (обновлено: 13:27 29.02.2024)
 
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
Александр Сырский
© Скриншот видео ZDF
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Российские штурмовые подразделения активно наступают на Авдеевском и Запорожском направлениях и нашел командиров, допустивших ошибки, написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсети
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в районе проведения операции украинских войск сложной. Главком отметил активные наступательные действия со стороны России.
"Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону [украинских] войск", - написал Сырский.
Он отметил, что успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализовывается его подчиненными.
При этом, Сырский заявил, что у "отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника", и именно это, по его словам, напрямую повлияло на устойчивость обороны ВСУ.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
Позднее, 27 февраля, ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 11:35
Неукраинская весна: почему в Киеве со страхом ждут майВ последние дни на Украине все чаще звучат пессимистичные прогнозы о будущем страны исходя из складывающейся картины боевых действий. Бытует мнение, что апрель-май этого года станут решающими месяцами для этой страны. Угроза потери государственности становится все более очевидной даже для самых твердолобых местных националистов
 
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