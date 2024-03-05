"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО - 05.03.2024 Украина.ру
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"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО - 05.03.2024 Украина.ру
"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
Ввод контингента НАТО на Украину возможен в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут, а Америка напрямую вмешиваться не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T04:10
2024-03-05T04:10
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Учитывая заявления премьера Словакии Фицо, контингенты западных стран могут быть введены на Украину, чтобы поддержать боевой дух и направить на фронт освободившиеся подразделения ВСУ. Поэтому России тоже нужна мобилизация, рассказал редактор.Но это зависит от того, сколько хочет мобилизовать Украина. Мобилизовать 500 тысяч в ряды ВСУ она не сможет. Даже украинские демографы говорят, что 200-300 тысяч – это максимум. Население просто не хочет воевать, добавил военный.Германия может в этом поучаствовать, но они же не будут воевать. Они могут поступить как Антанта, которая в 1919 году ввела войска на территорию Российской Империи, а потом успешно эвакуировалась. Это даст возможность Киеву протянуть еще какое-то время, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, вс рф, польша, румыния, германия, россия, мобилизация, украина, война
Новости, ВСУ, ВС РФ, Польша, Румыния, Германия, Россия, мобилизация, Украина, война

"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО

04:10 05.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения "Рэпид трайдент-2018" на Украине
Военные учения Рэпид трайдент-2018 на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Ввод контингента НАТО на Украину возможен в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут, а Америка напрямую вмешиваться не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Учитывая заявления премьера Словакии Фицо, контингенты западных стран могут быть введены на Украину, чтобы поддержать боевой дух и направить на фронт освободившиеся подразделения ВСУ. Поэтому России тоже нужна мобилизация, рассказал редактор.
Но это зависит от того, сколько хочет мобилизовать Украина. Мобилизовать 500 тысяч в ряды ВСУ она не сможет. Даже украинские демографы говорят, что 200-300 тысяч – это максимум. Население просто не хочет воевать, добавил военный.
"Это (ввод контингента на Украину. - Ред.) возможно в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут. Америка в это вмешиваться не будет. А та же Франция обижена на нас за наши африканские дела", - отметил Мощанский.
Германия может в этом поучаствовать, но они же не будут воевать. Они могут поступить как Антанта, которая в 1919 году ввела войска на территорию Российской Империи, а потом успешно эвакуировалась. Это даст возможность Киеву протянуть еще какое-то время, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 16:54
Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы КиеваГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
 
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04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
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