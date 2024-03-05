https://ukraina.ru/20240305/1053699567.html

"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО

"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО - 05.03.2024 Украина.ру

"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО

Ввод контингента НАТО на Украину возможен в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут, а Америка напрямую вмешиваться не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T04:10

2024-03-05T04:10

2024-03-05T04:10

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Учитывая заявления премьера Словакии Фицо, контингенты западных стран могут быть введены на Украину, чтобы поддержать боевой дух и направить на фронт освободившиеся подразделения ВСУ. Поэтому России тоже нужна мобилизация, рассказал редактор.Но это зависит от того, сколько хочет мобилизовать Украина. Мобилизовать 500 тысяч в ряды ВСУ она не сможет. Даже украинские демографы говорят, что 200-300 тысяч – это максимум. Население просто не хочет воевать, добавил военный.Германия может в этом поучаствовать, но они же не будут воевать. Они могут поступить как Антанта, которая в 1919 году ввела войска на территорию Российской Империи, а потом успешно эвакуировалась. Это даст возможность Киеву протянуть еще какое-то время, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

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