"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
Ввод контингента НАТО на Украину возможен в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут, а Америка напрямую вмешиваться не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Учитывая заявления премьера Словакии Фицо, контингенты западных стран могут быть введены на Украину, чтобы поддержать боевой дух и направить на фронт освободившиеся подразделения ВСУ. Поэтому России тоже нужна мобилизация, рассказал редактор.
Но это зависит от того, сколько хочет мобилизовать Украина. Мобилизовать 500 тысяч в ряды ВСУ она не сможет. Даже украинские демографы говорят, что 200-300 тысяч – это максимум. Население просто не хочет воевать, добавил военный.
"Это (ввод контингента на Украину. - Ред.) возможно в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут. Америка в это вмешиваться не будет. А та же Франция обижена на нас за наши африканские дела", - отметил Мощанский.
Германия может в этом поучаствовать, но они же не будут воевать. Они могут поступить как Антанта, которая в 1919 году ввела войска на территорию Российской Империи, а потом успешно эвакуировалась. Это даст возможность Киеву протянуть еще какое-то время, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
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