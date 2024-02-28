https://ukraina.ru/20240228/1053570500.html

Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год

Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год - 28.02.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год

Внезапная победа всегда порождает эйфорические ожидания. После Сталинграда все наши армии тоже пришли в движение на всех фронтах весной 1942 года. Мы везде начали наступать, не имея для этого ни сил, ни средств. Все это кончилось Харьковом 1943, когда немцы нам дали по ушам.

2024-02-28T03:40

2024-02-28T03:40

2024-02-28T03:40

интервью

всу

россия

авдеевка

работино

m1 abrams

диверсанты

мобилизация

украина

владимир зеленский

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То же самое может быть в случае с Авдеевкой. Именно от таких вещей предостерегает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас ситуация в поселках за Авдеевкой складывается следующим образом. Несмотря на то, что ВС РФ не удалось прорваться к реке Волчья на плечах отступающего противника, наши войска установили контроль над Ласточкиным, Северным и Степовым, а также ведут штурмовые действия в направлении Орловки. Кроме того, расчет FPV-дрона подбил танк "Абрамс".- Илья Борисович, чего там ждать дальше?- Я знаю фамилию бойца, который подбил этот танк. Это не какой-то там экзотической народности человек. Это самый простой гвардии рядовой, который из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по танку M1A1SA "Абрамс", а потом его добили из РПГ. Но о том, кто будет удостоен премии в размере 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина, должно решать само командование 15-й миротворческой бригады. Кроме того, когда такая премия выплачивается, не всегда надо называть фамилию человека, чтобы сберечь его семью от разных моральных страданий и разных людей, которые хотят, чтобы он со всеми поделился.На это событие уже отреагировали в США. Издание Military Watch Magazine обычно работает неспешно и лениво, но тут они прямо через два часа после кадров с подбитым танком выпустили экстренную статью, где было написано примерно следующее: "Да мы просто броню с обедненным ураном убрали, поэтому он плохой. Мы говорили украинцам не использовать его, но они все равно это сделали, поэтому у нас такие проблемы". У США виновата Украина, у Зеленского виноваты США. Я еще ни разу от них такой прыти не видел. Хорошо, что натовские танки горят.Но вернемся к Авдеевке. Там сошлись все звезды. Бог был за нас. Украина допустила ряд ошибок, потому что Зеленский затеял смену командования именно в тот момент, когда мы прорвались в "Царскую охоту". После этого противник (а он сидел в Авдеевке как в крепости) начал массовые перемещения, чтобы купировать наш прорыв на юге, ослабив тем самым оборону на севере. В частности, он перебросил туда 116-ю бригаду и 47-ю бригаду с волшебными "Брэдли". Но это не помогло.Сырского назначили на должность главкома ВСУ 8 февраля. С 10 на 11 февраля две наши бригады наискосок (Авдеевка похожа на песочные часы под определенным углом) прорвались через узкое место (как я и предполагал) и подошли к Индустриальному проспекту. Я - кадровый военный, который прослужил больше 20 лет. Когда я ждал назначение на новую должность, я ничего не делал, потому что это дурной знак. Сырского назначили 8 февраля. А с 9 по 10 Украина перетряхивала все командование. На хозяйстве у них остались два пастуха – Сырский (его только назначили, у него вообще банкет был на следующий день) и Тарнавский (командующий группировкой "Таврия").И когда наши войска прорвались, все было очень банально. Сырский позвонил Тарнавскому и сказал: "Быстро найди какую-то группировку и срежь вклинение русских на Индустриальном проспекте. Мы за это время соберем на севере группировку и будем атаковать, бить им во фланг".- Деблокирующий удар Манштейна под Сталинградом.- Совершенно верно. Кстати, что Манштейна остановила 2-я Гвардейская армия, что у Красногоровки ВСУ остановила 2-ая армия ЦВО. Один в один.Суть в том, что у противника ничего не было готово. Да, Тарнавский быстро насытил 3-ю штурмовую бригаду настоящими фашистами, полагая, что она ударом с двух сторон (с вокзала и Коксохима) эту дорогу жизни освободит. Но пока они собирались атаковать, мы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада попыталась ударить, "опухоль" наших войск так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут у ВСУ начался визг и крик.Вообще нашей операцией управлял Рудской (начальник Главного оперативного управления Генштаба), а Мордвичев ее исполнял. Когда наша попытка быстро окружить Авдеевку не получилась, мы стали насыщать этот регион войсками. Потому что взятие Авдеевки – это предвыборная задача. ВСУ из артиллерии и минометов два года обстреливают Донецк. Их надо было сдвинуть. Поэтому сверху от Авдеевки мы направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело вмешался [кадровыми перемещениями в армии] Зеленский,.И когда 16 февраля стало понятно, что противник никакого удара с севера сейчас не планирует, вся эта наша мощь вошла в Авдеевку. ВСУ узнали, как воевать, когда ты уступаешь противнику по численности 8 к 1. И они побежали. Они даже не стали держаться за Коксохим и микрорайон "Химик". Потому что было потеряно управление.- Но вернемся к текущей ситуации.- Никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых ячейках (даже не в окопах) сидят под обстрелами наших танков и артиллерии. Тем не менее, держатся они крепко. Наши телеграм-каналы (теневой штаб ВС РФ) предрекал потерю Северного и Ласточкино уже на второй день. Но мы их еле-еле выбили оттуда только спустя неделю. Потери управления у противника нет. Они даже "птиц Мадяра" перебросили из Херсонской области под Авдеевку.Расстояние от Бердычей до Северного только на карте смотрится шикарно. На самом деле между ними 15 километров. Противника атакуют две наших армии и армейский корпус. Это много. ВСУ постепенно отступают. Но тут могут возникнуть проблемы, которые будут преследовать нас в недалеком будущем.Недавно Руслан Пухов (член общественного совета при Минобороны) написал статью об итогах двух лет СВО. После ее публикации ее атаковала конармия на диванах, и сразу же закрыли комментарии. Он в этой публикации детально проанализировал все ошибки военно-политического руководства России в 2022 году и ошибки Украины и Запада в 2023 году. Я не во всем с ним согласен, но шило в мешке не утаишь. Потому что Пухов в августе 2022 года говорил, что нашу армию при таких тенденциях ничего хорошего не ждет.Я тоже об этом догадывался. Но всей глубины наших глубин я не предполагал.- Тогда все наши проблемы объяснялись нехваткой личного состава. А что сейчас нас подстерегает?- То же самое.Я давно занимаюсь изучением Великой Отечественной войны. Я беседовал с ветеранами, когда они еще мыслили логично и ясно. Многие говорили, что в 1942 году в нашей стране добровольцев вообще не осталось. Они кончились в 1941 году. Люди просто ждали вызова в военкомат. Потому что знали, что их ждет на фронте.Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку российской группировки в зоне СВО. По их данным, у нас там находятся 462 тысячи человек. Это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются. Но для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Такого результата у нас нет и близко. Короче говоря, людей хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовала в понятии западной войны.Наша победа в Авдеевке стала мини-Сталинградом и большим призом, который с небес свалился на наше командование. Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв. В Авдеевке мы это сделали. Но и Зеленскому наше руководство должно поставить огромную свечку. Потому что он как крыса подгрызает основы украинской государственности. Если бы не затеянная им кадровая чехарда в ВСУ, мы бы штурмовали Авдеевку до конца марта.А внезапная победа всегда порождает эйфорические ожидания. После Сталинграда все наши армии тоже пришли в движение на всех фронтах весной 1942 года. Мы везде начали наступать, не имея для этого ни сил, ни средств. Все это кончилось Харьковом 1943, когда немцы нам дали по ушам. Я предостерегаю именно от таких вещей.- А мы разве наступаем?- Под Авдеевкой мы наступать должны. Мирные жители Донецка не должны страдать. ВСУ там надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда. Тут наши будущие потери оправданы. В районе Победы и Новомихайловки нам тоже надо продвигаться, потому что необходимо срезать тыл угледарской группировки ВСУ, которая стоит как крепость в степях. Но наступление на Работино вызывает у меня большие вопросы.Что такое Работино? От поселка там остались одни развалины школы. Там никто не живет. Но мы видим кадры, где наши танки Т-55 без дополнительной защиты в лоб атакуют это село. Мы несколько раз входили в центр, но ВСУ подбрасывали туда резервы, мы несли потери и отходили обратно.- А почему мы туда заходим, если наша задача не в том, чтобы отбить Работино, а в том, чтобы отбить территорию, которую ВСУ захватили в ходе контрнаступа?- Это и вызывает вопросы. Мне казалось, что легче с флангов начать наступление и отрезать эту территорию под угрозой окружения. Я не могу критиковать российское командование. Может быть, там минные поля. А у нас нет нужного количества техники.- Вы имеете в виду установки для разминирования?- Не только. Нам нужно использовать нормальные танки – те же тяжелые защищенные Т-90, где экипаж может спастись. Т-55 – это танк из фильма Юрия Озерова "Освобождение". Американцы шутят, что русские вспомнили Вторую мировую войну. Еще десанта на танках не хватает.Наверное, нам действительно хочется продлить оргазм от Авдеевки. Если мы не прекратим этим заниматься, это приведет к стачиванию личного состава.Добровольцев у нас уже нет. В первый год СВО у нас на фронт пошли романтики и люди, для которых общественные рамки закона были слишком стесненными. Во второй год СВО руководство страны умело создало хорошие условия службы для людей, которые захотели повысить свое материальное благополучие и социальный статус. Что сейчас?Патриотически настроенные граждане моего возраста (за 50) не смогут столько просидеть в окопах. По медицинским показателям, это возможно с 22 до 35 лет. Я сам помню свой первый курс. У парней в 17 лет были цыплячьи шеи, а в 22 года они становились бородатыми дядями. С 22 до 35 лет организм защищает человека, чтобы он оставил потомство. А дальше ты сам о себе заботишься. После 35 лет человеку будет трудно служить в штурмовой пехоте.Я был в военкомате в октябре 2022 года. Я сказал, что не отказываюсь воевать, но только в соответствии со званием и специальностью (полковник и ПВОшник). Мне сказали, что я слишком многого хочу и предложили пойти в "Барс" в штурмовую пехоту. Люди в штурмовики идти не хотят. Потому что знают, что их там ждет.Командир взвода из 155-й бригады морской пехоты мне рассказывал, как они цеплялись за окраины Новомихайловки. У него был взвод из 20 человек. Спустя 3 часа боя уцелело три человека. Остальные или убитые, или раненые.- Украина испытывает с добровольцами ту же самую проблему.- Конечно. Зеленский сколько угодно может говорить о потерях ВСУ в 31 тысячу человек, но попытки Киева загнать в армию как можно больше людей только приводят к отторжению. Неслучайно количество украинских пленных увеличилось до 28 тысяч человек. Люди просто не хотят воевать.У нас пока эти проблемы так остро не стоят. Но с ней надо что-то решать. Или создавать новые льготные условия, или проводить точечную мобилизацию. Потому что численности нашей группировки по-прежнему недостаточно, чтобы продвинуться на территорию противника.Мы тоже несем потери. Один человек с Кубани недавно сказал, что у него в станице мобилизовали 20 человек, из которых осталось 12. А если мы будем наступать, мы априори будем нести еще больше потерь. Это закон войны.- Точечно - это сколько и за какое время?- Это зависит от того, сколько хочет мобилизовать Украина.- Украина хочет мобилизовать 500 тысяч.- Это невозможно. Даже их демографы говорят, что 200 – 300 тысяч – это максимум. Население воевать не хочет. В некоторых областях даже начинается партизанское движение. Минобороны наконец-то эту деятельность наладило. Мы даже меняем подпольщиков, которых до этого не меняли.Но мобилизация нам тоже нужна. Учитывая заявления премьера Словакии Фицо, что контингенты западных стран могут быть введены на западную Украину, чтобы поддержать их боевой дух и направить на фронт освободившиеся подразделения ВСУ.- Вы считаете, что эта угроза реальна?- Это возможно в том случае, если такое решение примут важные европейские страны. Польша и Румыния на это не пойдут. Америка в это вмешиваться не будет. А та же Франция обижена на нас за наши африканские дела. Германия может это сделать. Они же не будут воевать. Они могут поступить как Антанта, которая в 1919 году ввела войска на территорию Российской Империи, а потом успешно эвакуировалась. Это даст возможность Зеленскому протянуть еще какое-то время.- Надеюсь, в этом случае "Калибры" и "Кинжалы" снова прилетят по Яворовскому полигону.- Прилетят. Но это не будут большие контингенты. Не думаю, что они будут воевать как в Корейскую войну.Как бы там ни было, нам надо думать уже сейчас, как мы будем пополнять армию.Продвигаться вперед можно за счет двух составляющих. Или в случае применения инновационных вооружений (невозможно бесконечно выпускать артиллерийские снаряды и чинить Т-72), или в случае пополнения штурмовых частей. Поэтому я не считаю, что наступление на Работино так необходимо. Понятно, что ВСУ надо побить во всех проблемных точках. Но мы могли бы подождать и тщательнее подготовиться к этой операции.Эпизод с Крынками вообще смешной получился. Президенту докладывают об их зачистке, а ВСУ записывают видео в духе "А мы тут как тараканы. Нас не заморили". И наши солдаты говорили, что там продолжаются бои. Я не понимаю, зачем это было делать. Надо было просто дождаться, пока противник как редкое животное вымрет там естественным путем, не пуская туда лодки (Теплинский это и делал).- Вы за что в целом выступаете? Чтобы мы копили силы и никуда не наступали?- Я выступаю за то, чтобы проводить операции на двух-трех направлениях. Примерно так же, как Антанта поступала с Германией во время "Стодневного наступления" в Первой мировой.Две наши оперативные группы наступают (Купянск и Авдеевка). Туда идут все резервы, мы долбим ВСУ и продвигаемся. Наступает перегруппировка. В это время наступают еще две оперативные группы (Запорожье и Северск). Одни отдыхают, другие наступают. Нельзя давать противнику никакой передышки. Надо действовать как татаро- монголы во время штурма городов, когда один тумен сменял другой.Сейчас у нас не так. Оперативная группа "Запад" сейчас в стоянии на Угре. Противник говорит, что у нас там 110 тысяч штыков. Якобы это самая большая наша группировка. Но она никуда не идет. Она только бомбит Купянск. Может быть, она ждет прибытия войск, которые войдут в Харьковскую область со стороны Белгорода.- Вражеская пропаганда уже три месяца пишет о наступлении на Купянск и Харьков, но там вообще ничего не меняется.- Наверное, там все же готовится масштабная наступательная операция большими силами. Она приведет к значительному освобождению Харьковской области, чтобы прекратить обстрелы Белгорода и облегчить взятие Славянска и Краматорска.Пока же надо наступать только на Донецком направлении. Все другие наступления могут привести к потерям, из-за чего все меньше людей захотят подписать контракт.Надо перестать замалчивать истории с дружественным огнем по нашим самолетам. Потому что люди пойдут читать об этом в западных СМИ, где им будет показана версия Украины. А ведь именно на основе украинских данных Запад оказывает помощь Киевскому режиму. Когда они увидели, что ВСУ сопротивляются, они в 2022 году решили, что можно победить Россию. А сейчас они видят, что Украина успешно уничтожает наши корабли (у нас даже сменилось командование Черноморским флотом). И Запад будет думать, что ВСУ смогут упорно обороняться до июля, а потом поставит им F-16 для террора городов "старой" России и ударов по нашим предприятиям ВПК.Поэтому нам надо быть смелее. Я не говорю, что надо раскрывать все детали. Но Минобороны это вообще никак не комментирует. Надо изложить по этому вопросу хоть какую-то позицию.Я за непрерывное поэтапное наступление. Но эти операции должны быть тщательно подготовлены и должны опираться на значительные запасы техники и вооружений, удары ракетами и планирующими бомбами, а также ведение диверсионной войны в тылу.Видно, что в Сумской области наш спецназ уничтожает расчеты РСЗО, которые стреляют по российским деревням. Видно, как мы занялись украинскими ЗРК. Наш "Искандер" нашел NASAMS, а ракета Х-35 уничтожила "Патриот". Американцы это признали, потому что об этом написали и показали.Но не надо думать, что после Авдеевки мы всех унизим и всех побьем. Нельзя хвалиться о несуществующих победах и молчать о реальных поражениях. Это неправильно с точки зрения современной психологической борьбы. Это не женский тренинг ("Давайте зажмуримся и все станет хорошо"). Так не бывает.

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Кирилл Курбатов

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