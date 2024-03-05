Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Людей в армии РФ сейчас хватает, но их надо насытить техникой, чтобы они эффективно действовали в понятии западной войны. Для успешного наступления группировке ВС РФ требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку группировки ВС РФ в зоне СВО. По их данным, сейчас там находятся 462 тысячи человек. То есть это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются, рассказал военный.
Для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Пока у армии РФ нет такого результата. То есть людей в армии хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовали в понятии западной войны, добавил редактор.
"Наша победа в Авдеевке стала мини-Сталинградом и большим призом, который с небес свалился на наше командование. Военное искусство и состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв", - отметил Мощанский.
В Авдеевке командованию ВС РФ это удалось. Но за это Владимиру Зеленскому нужно "поставить огромную свечку". Потому что он "как крыса подгрызает основы украинской государственности". Если бы не затеянная им кадровая чехарда в ВСУ, освобождение Авдеевки могло затянуться до конца марта, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.