Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
Людей в армии РФ сейчас хватает, но их надо насытить техникой, чтобы они эффективно действовали в понятии западной войны. Для успешного наступления группировке ВС РФ требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T03:40
2024-03-05T03:40
новости
авдеевка
днр
владимир зеленский
наступление
освобождение
победа
вооружение
вс рф
резервы
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Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку группировки ВС РФ в зоне СВО. По их данным, сейчас там находятся 462 тысячи человек. То есть это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются, рассказал военный.Для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Пока у армии РФ нет такого результата. То есть людей в армии хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовали в понятии западной войны, добавил редактор.В Авдеевке командованию ВС РФ это удалось. Но за это Владимиру Зеленскому нужно "поставить огромную свечку". Потому что он "как крыса подгрызает основы украинской государственности". Если бы не затеянная им кадровая чехарда в ВСУ, освобождение Авдеевки могло затянуться до конца марта, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, владимир зеленский, наступление, освобождение, победа, вооружение, вс рф, резервы
Новости, Авдеевка, ДНР, Владимир Зеленский, наступление, освобождение, победа, вооружение, ВС РФ, резервы

Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ

03:40 05.03.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Людей в армии РФ сейчас хватает, но их надо насытить техникой, чтобы они эффективно действовали в понятии западной войны. Для успешного наступления группировке ВС РФ требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку группировки ВС РФ в зоне СВО. По их данным, сейчас там находятся 462 тысячи человек. То есть это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются, рассказал военный.
Для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Пока у армии РФ нет такого результата. То есть людей в армии хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовали в понятии западной войны, добавил редактор.

"Наша победа в Авдеевке стала мини-Сталинградом и большим призом, который с небес свалился на наше командование. Военное искусство и состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв", - отметил Мощанский.

В Авдеевке командованию ВС РФ это удалось. Но за это Владимиру Зеленскому нужно "поставить огромную свечку". Потому что он "как крыса подгрызает основы украинской государственности". Если бы не затеянная им кадровая чехарда в ВСУ, освобождение Авдеевки могло затянуться до конца марта, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Александр Песке интервью
Вчера, 15:00
Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах ШвейцарииПочему Германия не отправит ракеты Taurus для ВСУ? Что Швейцария готовит России и Украине? Чего добивается шеф Пентагона Остин своими заявлениями?
 
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05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
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04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
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19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
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