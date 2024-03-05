https://ukraina.ru/20240305/1053695486.html

Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ

Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ

Людей в армии РФ сейчас хватает, но их надо насытить техникой, чтобы они эффективно действовали в понятии западной войны. Для успешного наступления группировке ВС РФ требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T03:40

2024-03-05T03:40

2024-03-05T03:40

новости

авдеевка

днр

владимир зеленский

наступление

освобождение

победа

вооружение

вс рф

резервы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053624470_0:364:2347:1684_1920x0_80_0_0_2a18ce81c8a51f0c941a8e26a26aa1ec.jpg

Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку группировки ВС РФ в зоне СВО. По их данным, сейчас там находятся 462 тысячи человек. То есть это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются, рассказал военный.Для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Пока у армии РФ нет такого результата. То есть людей в армии хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовали в понятии западной войны, добавил редактор.В Авдеевке командованию ВС РФ это удалось. Но за это Владимиру Зеленскому нужно "поставить огромную свечку". Потому что он "как крыса подгрызает основы украинской государственности". Если бы не затеянная им кадровая чехарда в ВСУ, освобождение Авдеевки могло затянуться до конца марта, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html

авдеевка

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, владимир зеленский, наступление, освобождение, победа, вооружение, вс рф, резервы