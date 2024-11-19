Зеленский разрешает однополые браки. Жители возвращаются в Мариуполь. Кого больше всего читают в России
06:05 19.11.2024 (обновлено: 06:56 19.11.2024)
Коллаж: Украина в цифрах
О чем говорили на прошедшей неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?
Сколько человек вернулось в Мариуполь: считают на Украине.
Там же хватаются за голову: власти обещают новый налог - на похороны.
Радуются геи Украины: им скоро разрешат регистрировать браки.
В Европе разоблачают финансовые аферы.
И интересные факты:
Какой язык на втором месте в США?
Каких авторов больше всего читают в России?
Сможете ответить на эти вопросы без подсказок? Ответы - в конце материала.
Начнём, вооружившись цифрами и фактами, с новостей Украины.
30 процентов
жителей Мариуполя, которые оттуда уехали в 2022, вернулись в город.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя во время Телемарафона. Сообщение потрясло Украину.
"Предатели", - написала депутат Марьяна Безуглая.
Дело в том, что на Украине есть миф о том, что граждане Украины на территориях, которые стали российскими, преследуются. Что они якобы "граждане второго сорта", что ни один челрвек, если ему "посчастливилось" уехать в "демократичнейшую" Украину, никогда не вернется на территории России.
И тут оказывается, что примерно 200 тысяч человек вернулись в Мариуполь и отлично там себя чувствуют. Это только те, кто вернулся с территории Украины. Многие уехали в 2022 году в Россию.
Миф рушится. А это самое болезненное для граждан Украины.
В то же время всем понятно, что только мужчин, которые мечтают покинуть Украину хоть каким угодно способом - миллионы.
6 миллионов мужчин
Скрывается от мобилизации на Украине. Не могут выехать. Такого, наверное, не было ни в одной стране мира. Закрытые границы "по гендерному признаку".
Это изобретение Зеленского и Ермака.
300 тысяч
А вот Закарпатье покинули за время военных действий 300 тысяч человек.
Но область не опустела: 350 тысяч внутренне перемещённых приехали сюда из восточных и центральных областей.
Но есть, как говорится, нюанс. Приехали дети, пенсионеры, часто - не работающие люди. А уехали - работоспособные.
Вот что происходит в процессе эмиграции на самом деле.
Европа "высасывает" работоспособных. Причём, как можно легко заметить, в Закарпатье не ведутся военные действия. Но двери Европы широко раскрыты для "беженцев".
А нетрудоспособное население, те, кому нужны пенсии и льготы, остаётся на Украине.
Вся эта история с беженцами и эмиграцией "Украина - Европа" еще будет, конечно, исследована и социологами, и политологами.
Это ещё одна грандиозная европейская афера. Страны Европы свою демографию улучшают, Украина же сжимается, как шагреневая кожа.
13, 12 и 8 миллиардов гривен
13 в 2022, 12 в 2023 и чуть больше 8 миллиардов в 2024.
Такие суммы переводов денег из-за рубежа для жителей Украины.
Родственники, уехавшие в другие страны, подкармливают своих на родине.
Но поток денег всё меньше. Это означает, что родственники потихонечку перебираются за рубеж и сами. А ведь это огромная статья теневого бюджета Украины.
Эти деньги от своих семей - именно то, что позволяло множеству украинцев выживать, что-то покупать и поддерживать экономику.
Но их всё меньше. А налоги - всё больше.
30 процентов - налог на похороны
Как думаете, чем озабочены сейчас украинские депутаты и "новый Черчилль" - так называет Зеленского его друг Борис Джонсон.
"Новый Черчилль" занят важными делами: он вводит новый налог, на этот раз похоронный.
Ритуальные услуги на Украине надо обложить налогом.
"Сервис" надо обязать уплачивать НДС. Сейчас ритуальщики НДС не платят.
А ведь это сегодня самый прибыльный бизнес на Украине.
И скоро ритуальные услуги станут еще дороже, примерно на 25-30 процентов. Никто ведь не сомневается, что все эти расходы переложат на народ.
Излишне также говорить, что самые главные похоронные службы имеют прямое отношение к бизнес структурам Зеленского и Ермака.
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
1 плюс 1
Но всё-таки есть на Украине и "позитивные" новости.
Однополые браки разрешил регистрировать Зеленский. Анонсировал такое решение под бурные аплодисменты, на встрече со студентами киевских вузов. Неужели там теперь такое количество геев? Или это только они, геи, пришли на встречу с Зеленским?
Радостно теперь будет жить на Украине. Приятно, наверное, известному журналисту Портникову. Он сможет наконец официально зарегистрировать брак.
Интересно, этот пункт про однополых входит в новый план Зеленского? "План стойкости"?
А тем временем новая администрация Трампа не обещает помощи.
Сокращаем 100 процентов
"Мы в движении MAGA неудержимы. Мы хотим сократить 100% помощи Украине. Деньги закончились. Если Европа хочет позаботиться об Украине, пусть вкладывается сама."
Но в Европе такие масштабы коррупции... Не до Украины.
41 миллиард евро
Столько денег, которые должны были уйти "на климат", потерял Всемирный банк.
Куда ушли 40% климатических траншей за 2017-2023 год, не знает никто.
А климатические активисты (хочется написать - "аферисты") требуют увеличивать суммы дальше. Их намерения: получать 5 триллионов долларов в год на борьбу с климатом.
Вот это масштабы!
Где современный Марк Твен?
Это же афера 21 века.
Такая же, как и вакцинирование всего Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен и её супругом, который был тогда видным менеджером фармацевтической кампании. Миллиарды были украдены и пошли в карманы "уважаемых людей".
Саммит ЕС в Брюсселе
535
Столько государственных служащих США годами не выполняли никакой работы: 535 человек. Годами!
Их выявил специальный департамент эффективности. И это еще Илон Маск с Рамасвами не пришли.
Но молот справедливости всё ближе! "Hammer of justice!"
Так пишет Илон Маск.
И еще пара интересных фактов и цифр.
США скоро станут испаноязычной страной.
2 место в мире
Среди стран с испаноговорящим населением теперь второе место - за США.
Первое место - Мексика, 130 миллионов
Второе место - США, 57 миллионов
Третье место - Колумбия, 53 миллиона
Всего в мире сейчас 600 миллионов человек говорит на испанском языке. И их количество будет увеличиваться.
А в России всё больше читают Федора Михайловича.
В 7 раз чаще
Россияне стали покупать книги Федора Михайловича Достоевского в семь раз чаще, чем раньше.
Наибольшей популярностью пользуются: "Идиот", "Преступление и наказание", "Бесы" и "Братья Карамазовы".
А кого же в России читают больше всего?
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу на станции московского метрополитена "Достоевская".
Девушка читает книгу на станции московского метрополитена "Достоевская".. Архивное фото
Десятка самых издаваемых
В 2024 году россияне называли своих самых любимых авторов.
Это:
Эрих Мария Ремарк
Лев Толстой
Федор Достоевский
Джордж Оруэлл
А кого больше всего издавали в 2023 году?
Это:
Анна Джейн (Потапкина) - любовные романы
Федор Достоевский
Агата Кристи
Эрих Мария Ремарк
Михаил Булгаков
Лев Толстой
Стивен Кинг
Джордж Оруэлл
Ася Лавринович (любовное "мыло")
Джейн Остин
Издатели отмечают, что Стивен Кинг и Дж. Роулинг уходят из лидеров продаж, их произведениями затоварены склады.
По-прежнему у нас в стране любят прекрасных английских писательниц: Джейн Остин и Агату Кристи.
Ну и любовные романы. Куда же без них!
А скоро будут итоги 2024 года, и мы узнаем, кого читали россияне в уходящем году.
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