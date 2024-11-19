Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
В самом Харькове сейчас идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. Чтобы усилить количество мобилизованных, туда прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, сообщил эксперт.
Обозреватель подчеркнул, что самом Харькове идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. И сейчас в помощь ТЦК (военкоматы) туда подвезли дополнительные силы —молодежь до 18 лет, сказал он.
"Можно сколько угодно хихикать по поводу гитлерюгенда, но это так и есть. Их обучают в подземных классах метро, а также подпускают к полигонам возле Чугуева, где проходит подготовку тероборона", — отметил Алёхин.
По его словам, чтобы усилить отлов мобилизованных, в Харьков также прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. За последние пару недель они буквально наводнили город, указал обозреватель.
"Украина также пытается склонить к подписанию контрактов 6 тысяч заключенных в колониях Харькова и области, но 90% из них отказываются идти на фронт. "Мы лучше будем срок досиживать, чем выйдем по УДО, а потом нас пристрелят", — сообщил Алёхин со ссылкой на собственные источники.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:35Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое