Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины - 19.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241119/1059004601.html
Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины
Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины - 19.11.2024 Украина.ру
Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины
В самом Харькове сейчас идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. Чтобы усилить количество мобилизованных, туда прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-19T05:00
2024-11-19T05:00
новости
харьков
украина
белгород
геннадий алехин
сбу
нацгвардия
мобилизация
тероборона
полигон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/49/1018474918_0:200:3840:2360_1920x0_80_0_0_e507ffc7959f65269552bfbbaa170654.jpg
Российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, сообщил эксперт.Обозреватель подчеркнул, что самом Харькове идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. И сейчас в помощь ТЦК (военкоматы) туда подвезли дополнительные силы —молодежь до 18 лет, сказал он.По его словам, чтобы усилить отлов мобилизованных, в Харьков также прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. За последние пару недель они буквально наводнили город, указал обозреватель."Украина также пытается склонить к подписанию контрактов 6 тысяч заключенных в колониях Харькова и области, но 90% из них отказываются идти на фронт. "Мы лучше будем срок досиживать, чем выйдем по УДО, а потом нас пристрелят", — сообщил Алёхин со ссылкой на собственные источники.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241118/1058999454.html
харьков
украина
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/49/1018474918_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_623330b9e60a424fefdb9b426b0025c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, украина, белгород, геннадий алехин, сбу, нацгвардия, мобилизация, тероборона, полигон, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Харьков, Украина, Белгород, Геннадий Алехин, СБУ, Нацгвардия, мобилизация, тероборона, полигон, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины

05:00 19.11.2024
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
В самом Харькове сейчас идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. Чтобы усилить количество мобилизованных, туда прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, сообщил эксперт.
Обозреватель подчеркнул, что самом Харькове идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. И сейчас в помощь ТЦК (военкоматы) туда подвезли дополнительные силы —молодежь до 18 лет, сказал он.

"Можно сколько угодно хихикать по поводу гитлерюгенда, но это так и есть. Их обучают в подземных классах метро, а также подпускают к полигонам возле Чугуева, где проходит подготовку тероборона", — отметил Алёхин.

По его словам, чтобы усилить отлов мобилизованных, в Харьков также прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. За последние пару недель они буквально наводнили город, указал обозреватель.
"Украина также пытается склонить к подписанию контрактов 6 тысяч заключенных в колониях Харькова и области, но 90% из них отказываются идти на фронт. "Мы лучше будем срок досиживать, чем выйдем по УДО, а потом нас пристрелят", — сообщил Алёхин со ссылкой на собственные источники.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 13:35
Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое
 
НовостиХарьковУкраинаБелгородГеннадий АлехинСБУНацгвардиямобилизациятероборонаполигонВСУдеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима
06:15"В ближайшие дни": Алехин о том, почему ВСУ с тревогой ожидают возможное наступление ВС РФ в Запорожье
06:10Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению
06:05Зеленский разрешает однополые браки. Жители возвращаются в Мариуполь. Кого больше всего читают в России
06:00Заход в Гремяч и Муравьи: Сазонов объяснил, что означает разведакция на севере Черниговской области
05:50Конрад Рэнкас: Запад хочет создать ситуацию, в которой РФ выиграет войну, но проиграет прекращение огня
05:45Эксперт: передовые отряды и спецназ вошли на окраину Купянска, заблокировав бригады ВСУ на левобережье
05:30Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника
05:20Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе
05:15Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов
05:00Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины
04:45Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга
04:30Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу
04:15"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ
04:00"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ
03:45Майк Уолц и Марко Рубио: Лозанский о том, на чем основывался выбор кандидатов для администрации Трампа
03:30Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма
03:15Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США
03:00Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области
02:56Роковая женщина украинской журналистики. Алена Притула как инструмент подчинения Украины
Лента новостейМолния