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Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины

Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины - 19.11.2024 Украина.ру

Алехин: чтобы усилить отлов для ВСУ, в Харьков прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с разных областей Украины

В самом Харькове сейчас идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. Чтобы усилить количество мобилизованных, туда прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-19T05:00

2024-11-19T05:00

2024-11-19T05:00

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Российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, сообщил эксперт.Обозреватель подчеркнул, что самом Харькове идет "просто сумасшедший" отлов людей на фронт. И сейчас в помощь ТЦК (военкоматы) туда подвезли дополнительные силы —молодежь до 18 лет, сказал он.По его словам, чтобы усилить отлов мобилизованных, в Харьков также прибыли отряды Нацгвардии и СБУ с западных и центральных областей Украины. За последние пару недель они буквально наводнили город, указал обозреватель."Украина также пытается склонить к подписанию контрактов 6 тысяч заключенных в колониях Харькова и области, но 90% из них отказываются идти на фронт. "Мы лучше будем срок досиживать, чем выйдем по УДО, а потом нас пристрелят", — сообщил Алёхин со ссылкой на собственные источники.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241118/1058999454.html

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новости, харьков, украина, белгород, геннадий алехин, сбу, нацгвардия, мобилизация, тероборона, полигон, всу, детали, сво, спецоперация