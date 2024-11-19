Майк Уолц и Марко Рубио: Лозанский о том, на чем основывался выбор кандидатов для администрации Трампа
Позиция нового советника Майка Уолца согласуется с предвыборным обещанием Дональда Трампа быстро закончить войну на Украине. Кандидат на пост Госсекретаря Марк Рубио сейчас также выступает за переговоры для окончания конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Выбор бывшего конгрессмена Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности связан с тем, что его позиция согласуется с предвыборным обещанием избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить войну на Украине путем переговоров и отхода от интервенционистских позиций предыдущих администраций, сообщил эксперт.
"Что касается Марко Рубио, кандидата на пост Госсекретаря — в прошлом он также выставлял свою кандидатуру на пост президента США и высказывал самые жесткие комментарии в адрес Дональда Трампа и [президента России] Владимира Путина", — указал Лозанский.
По его мнению, в последнее время тон Рубио существенно изменился. Он голосовал против предоставления Украине 60 миллиардов в феврале этого года и сейчас выступает за переговоры для скорого окончания конфликта, отметил эксперт.
"Таким образом, подытоживая (надежда умирает последней), скажу, что нам всем следует набраться терпения до вступления Трампа на президентский пост 20 января, чтобы увидеть не слова, а конкретные действия новой администрации Белого Дома", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине" на сайте Украина.ру.
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