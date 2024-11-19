https://ukraina.ru/20241119/1058994581.html

Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов

Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов - 19.11.2024 Украина.ру

Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов

В военном искусстве есть такой термин как демонстрация намерений. Россия может обозначить намерение удара на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-11-19T05:15

2024-11-19T05:15

2024-11-19T05:15

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Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.Если передовые части ВС РФ, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у ВСУ войск нет. Противник будет туда перебрасывать резервы и оголять другие участки, сказал историк.Поэтому в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным, отметил эксперт.Россия может только "обозначить намерение удара на Чернигов и Киев", чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Вводить войска туда не обязательно, подчеркнул публицист."Повторюсь, эта демонстрация выглядит угрожающей. И если у командования противника еще остались хотя бы крупицы здравого смысла, им надо срочно задуматься над тем, что происходит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, как фейки в западных СМИ создают параллельную реальность — в статье Владимира Скачко Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058951677.html

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