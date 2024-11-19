Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов - 19.11.2024 Украина.ру
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Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов
Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов - 19.11.2024 Украина.ру
Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов
В военном искусстве есть такой термин как демонстрация намерений. Россия может обозначить намерение удара на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-11-19T05:15
2024-11-19T05:15
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наступление
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детали
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Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.Если передовые части ВС РФ, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у ВСУ войск нет. Противник будет туда перебрасывать резервы и оголять другие участки, сказал историк.Поэтому в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным, отметил эксперт.Россия может только "обозначить намерение удара на Чернигов и Киев", чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Вводить войска туда не обязательно, подчеркнул публицист."Повторюсь, эта демонстрация выглядит угрожающей. И если у командования противника еще остались хотя бы крупицы здравого смысла, им надо срочно задуматься над тем, что происходит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, как фейки в западных СМИ создают параллельную реальность — в статье Владимира Скачко Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир на сайте Украина.ру.
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новости, россия, черниговская область, чернигов, наступление, киев, дрг, курская область, вс рф, детали, сумская область, сво, спецоперация, всу
Новости, Россия, Черниговская область, Чернигов, наступление, Киев, ДРГ, Курская область, ВС РФ, детали, Сумская область, СВО, Спецоперация, ВСУ

Россия может обозначить удар на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ выйти из Курской области - Сазонов

05:15 19.11.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В военном искусстве есть такой термин как демонстрация намерений. Россия может обозначить намерение удара на Чернигов и Киев, чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.
Если передовые части ВС РФ, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у ВСУ войск нет. Противник будет туда перебрасывать резервы и оголять другие участки, сказал историк.
Поэтому в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным, отметил эксперт.
"Я не уверен, что в планах российского командования есть удар из Черниговской области на Сумы. Это логистически не очень удобно. Но в военном искусстве есть такой термин как демонстрация намерений", — сказал Сазонов.
Россия может только "обозначить намерение удара на Чернигов и Киев", чтобы заставить ВСУ откатываться из Курской области. Вводить войска туда не обязательно, подчеркнул публицист.
"Повторюсь, эта демонстрация выглядит угрожающей. И если у командования противника еще остались хотя бы крупицы здравого смысла, им надо срочно задуматься над тем, что происходит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
О том, как фейки в западных СМИ создают параллельную реальность — в статье Владимира Скачко Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
17 ноября, 07:00
Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качествомМы не можем помогать ВСУ серьезно, но Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что мы не можем дать России выиграть эту войну, что это будет для него личный провал. Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции
 
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