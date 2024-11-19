Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе - 19.11.2024 Украина.ру
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Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе
Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе - 19.11.2024 Украина.ру
Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе
На рост цен влияют прогноз о холодной зиме 2024/2025 годов, перебои с поставками российского газа, неопределенность по транзиту газа по территории Украины, а также ожидаемый рост потребления газа в мире.
2024-11-19T05:20
2024-11-19T05:20
австрия
европа
украина
газпром
ес
еврокомиссия
эксклюзив
иван лизан
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Австрия вынудила "Газпром" прекратить поставки газа в эту странуАвстрийская энергетическая компания OMV 13 ноября заявила о намерении взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро. Поскольку единственным способом сделать это был арест активов российской компании, "Газпром экспорт" с 16 ноября прекратил поставки газа в Австрию.OMV 13 ноября 2024 года объявила о получении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа компанией "Газпром экспорт" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 г. Теперь OMV намерена "взыскать с российской компании 230 млн евро, а также проценты и издержки".В компании заявили об ожиданиях, что может произойти ухудшение договорных отношений в рамках австрийского контракта на поставки газа OGMT (OMV Gas Marketing &amp; Trading, "дочка" OMV) с "Газпром экспортом", включая потенциальную остановку поставок газа. В таком случае могут возникнуть "небольшие единовременные убытки от хеджирования", но они будут "явно компенсированы положительным эффектом от возмещения ущерба".Иск был подан австрийской стороной в начале 2023 года. "Газпром" в ответ на претензии со стороны OMV о потерях из-за недопоставок газа, которые российская компания считает следствием форс-мажора, заблокировал разбирательства за рубежом. В мае 2024 года стало известно об удовлетворении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска "Газпром экспорта" к "дочке" OMV. Иск был подан не к OGMT, а к другой дочерней структуре австрийского холдинга – OMV Exploration &amp; Production.Российский суд запретил ей вести судебные разбирательства в иностранной юрисдикции. В случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность этого решения, сейчас OGMT пытается обжаловать его в Верховном суде России и добиться разрешения вести разбирательство в арбитраже при Торговой палате Стокгольма.В ожидании прекращения поставок российского газа в Австрию стоимость газа в Евросоюзе 14 ноября впервые с конца ноября 2023 года превысила отметку 500 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В частности, декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах достигли 46,2 евро за 1 МВт-ч, или 502 доллара за 1000 куб. м.Спотовые цены на газ в Европе растут с февраля этого года – тогда котировки опускались до 256 долларов за 1000 куб. м. Но с тех пор топливо подорожало почти вдвое, а в сравнении с показателем на начало года – более чем на 30%. Цена на газ в ЕС продолжает расти даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ).На следующий день OGMT получила уведомление от дочерней структуры "Газпрома" – "Газпром экспорта" – о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH)."OGMT только что была проинформирована "Газпром экспортом" о том, что с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 г. компания приостановит поставки природного газа в рамках контракта с OGMT и, таким образом, сократит их до 0%", – указано в сообщении. "Выпадающий" объем газа в австрийской компании оценили до 7400 МВт/ч, что эквивалентно 17,2 млн кубометров в сутки, или 516-533 млн кубометров в месяц.16 ноября OMV сообщила о прекращении поставок газа от "Газпром экспорта". "Мы подтверждаем, что с шети утра сегодняшнего дня поставки газа не осуществлялись", – сообщил представитель OMV, глава энергорегулятора E-Control Альфонс Хабер. По его словам, объемы поставок в Австрию сократились на 12-15% после отказа российской компании поставлять газ.Канцлер Австрии Карл Нехаммер после этого заявил, что страна с начала года готовилась к независимости от российского газа. Он пообещал, что "никто не замерзнет зимой", отметив, что газовые хранилища страны заполнены на 93% в соответствии с годовым потреблением. Действия российской компании он назвал "шантажом".В свою очередь, экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что австрийцы могут обанкротиться из-за отказа от российского газа. "Для многих домохозяйств – и я имею в виду не малообеспеченные слои населения – это стало дополнительным бременем, очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается, в том числе, и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса", – сказала она 17 ноября в эфире Russia Today (RT).В тот же день словацкая государственная нефтегазовая компания SPP сообщила, что продолжает получать газ из России. "Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с Востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе", – привело сообщение SPP британское агентство Reuters.Действительно, "Газпром" 17 ноября сохранил прежний объем поставок газа для Европы транзитом через Украину. Источник, знакомый с поставками российского газа в Европу, сообщил Reuters, что российский газ по-прежнему дешевле, чем газ из многих других источников, поэтому австрийские объемы были быстро перепроданы. Компании, которые закупали газ, ранее предназначавшийся для Австрии, не называются. Речь может идти о Чехии, где SPP также ведет торговую деятельность. Впрочем, словацкая компания работает и в других странах Европы.Еврокомиссия прогнозирует рост цен на газ в ЕвропеЕвропейская комиссия (ЕК) обновила свои прогнозы относительно цен на газ в Европе, увеличив ожидания на 2024 год на 9,7%, и на 14,4% в 2025-м. Об этом свидетельствует осенний прогноз ЕК, обнародованный 16 ноября.Ожидается, что в 2024 году стоимость газа составит 33,9 евро за МВт-ч, что эквивалентно примерно 380 долларов за тысячу кубометров. На 2025 год прогнозируется увеличение цены до 39,8 евро за МВт-ч, или около 445 долларов за тысячу кубометров. Как отмечает Еврокомиссия, цена газа в 2023 году достигала 41,4 евро за МВт-ч, что примерно соответствует 460 долларам за тысячу кубометров.Весной текущего года ЕК предполагала, что цены в 2024-м будут ниже – на уровне 30,9 евро за МВт-ч, а в 2025-м – 34,8 евро. В 2026 году ожидается некоторый спад цен, которые должны вернуться к отметке 34,8 евро за МВт-ч, что составляет почти 390 долларов за тысячу кубометров.Все эти прогнозы основаны на фьючерсных контрактах по индексу TTF (Нидерланды) с лондонской биржи ICE. Газовые котировки в Европе 15 ноября приблизились к уровню 520 долларов за тысячу кубометров, но затем откатились до уровня в 514,6 долларов.На рост цен оказывает влияние, в том числе, прогноз о холодной зиме 2024/2025 годов, перебои с поставками российского газа, неопределенность по транзиту газа по территории Украины, а также ожидаемый рост потребления газа в мире. В обнародованном 18 ноября отчёте Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сказано, что потребление природного газа в мире в 2024 году может увеличиться на 2,3%.Согласно информации из отчёта, прогнозируемый рост был пересмотрен в сторону увеличения. Это обусловлено тем, что в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ, быстрее ожидаемого усиливается потребление этого вида топлива.Так, за 9 месяцев 2024 года потребление газа в этих странах увеличилось на 2,8% относительно аналогичного периода 2023 года, и достигло 1 798 миллиардов кубометров. Рост наблюдался в Азии и Северной Америке. В ЕС и Великобритании за этот период фиксировался спад. Однако, по данным ФСЭГ, в октябре 2024 года потребление газа в ЕС выросло на 5,5%, составив 23,5 миллиарда кубометров. Росту способствовали промышленный и жилой секторы.В частности, в октябре 2024 года в Германии потребление газа выросло на 7% в годовом выражении (YoY) и достигло 5,7 млрд кубометров, во Франции после семи месяцев снижения потребление газа выросло на 3% YoY, достигнув 2 млрд кубометров, в Италии показатель не изменился по сравнению с 2023 годом, общий объем потребления составил 4,4 млрд кубометров, и лишь в Испании потребление газа снизилось на 4% YoY и составило 2,2 млрд кубометров.За период с января по сентябрь 2024 года потребление газа в азиатских странах-потребителях газа, в том числе в Китае, Индии, Японии и Южной Корее, увеличилось на 7% YoY (+33 млрд кубометров), до 482 млрд кубометров. В октябре 2024 года потребление газа в Азии также выросло, основным драйвером был китайский рынок.В частности, в Китае спрос на газ вырос на 12% YoY и достиг 35,8 млрд кубометров, в Японии потребление газа увеличилось на 1,8% YoY и достигло 6,5 млрд кубометров, в Индии показатель упал лишь на 0,5% YoY до 5,8 млрд кубометров, и только в Южной Корее потребление упало ощутимо – на 3,3% YoY до 3,6 млрд кубометров.За январь-октябрь 2024 года потребление газа в странах Северной Америки – США, Мексике и Канаде, – увеличилось на 1,6% YoY (+14,4 млрд кубометров), и достигло 892 млрд кубометров. США повысили потребление на 14 млрд кубометров, Канада – на 1,4 млрд кубометров. В то же время в Мексике показатель сократился на 1,9 млрд кубометров. В октябре 2024 года в США спрос на газ вырос на 2,8% и достиг объема в 70 млрд кубометров, в Канаде потребление выросло на 1,7%, достигнув 9,6 млрд кубометров.Ранее ФСЭГ прогнозировал, что в 2024 году Россия будет лидером по темпам роста добычи природного газа в мире – за счёт увеличения внутреннего потребления и экспорта по магистральным газопроводам. А на прошлой неделе после встречи с руководством китайской государственной газовой компании CNPC в Петербурге, "Газпром" отметил, что в 2024 году экспорт голубого топлива из РФ в Китай по газопроводу "Сила Сибири" будет даже выше, чем предполагает контракт (38 миллиардов кубометров).О других странных действиях энергетических компаний Европы - в статье Ивана Лизана "Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза"
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Олег Хавич
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австрия, европа, украина, газпром, ес, еврокомиссия, эксклюзив, иван лизан
Австрия, Европа, Украина, Газпром, ЕС, Еврокомиссия, Эксклюзив, Иван Лизан

Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе

05:20 19.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Хроника энергетической войны
Коллаж: Хроника энергетической войны - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На рост цен влияют прогноз о холодной зиме 2024/2025 годов, перебои с поставками российского газа, неопределенность по транзиту газа по территории Украины, а также ожидаемый рост потребления газа в мире.
Австрия вынудила "Газпром" прекратить поставки газа в эту страну
Австрийская энергетическая компания OMV 13 ноября заявила о намерении взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро. Поскольку единственным способом сделать это был арест активов российской компании, "Газпром экспорт" с 16 ноября прекратил поставки газа в Австрию.
OMV 13 ноября 2024 года объявила о получении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа компанией "Газпром экспорт" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 г. Теперь OMV намерена "взыскать с российской компании 230 млн евро, а также проценты и издержки".
В компании заявили об ожиданиях, что может произойти ухудшение договорных отношений в рамках австрийского контракта на поставки газа OGMT (OMV Gas Marketing & Trading, "дочка" OMV) с "Газпром экспортом", включая потенциальную остановку поставок газа. В таком случае могут возникнуть "небольшие единовременные убытки от хеджирования", но они будут "явно компенсированы положительным эффектом от возмещения ущерба".
Иск был подан австрийской стороной в начале 2023 года. "Газпром" в ответ на претензии со стороны OMV о потерях из-за недопоставок газа, которые российская компания считает следствием форс-мажора, заблокировал разбирательства за рубежом. В мае 2024 года стало известно об удовлетворении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска "Газпром экспорта" к "дочке" OMV. Иск был подан не к OGMT, а к другой дочерней структуре австрийского холдинга – OMV Exploration & Production.
Российский суд запретил ей вести судебные разбирательства в иностранной юрисдикции. В случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность этого решения, сейчас OGMT пытается обжаловать его в Верховном суде России и добиться разрешения вести разбирательство в арбитраже при Торговой палате Стокгольма.
В ожидании прекращения поставок российского газа в Австрию стоимость газа в Евросоюзе 14 ноября впервые с конца ноября 2023 года превысила отметку 500 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В частности, декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах достигли 46,2 евро за 1 МВт-ч, или 502 доллара за 1000 куб. м.
Спотовые цены на газ в Европе растут с февраля этого года – тогда котировки опускались до 256 долларов за 1000 куб. м. Но с тех пор топливо подорожало почти вдвое, а в сравнении с показателем на начало года – более чем на 30%. Цена на газ в ЕС продолжает расти даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ).
На следующий день OGMT получила уведомление от дочерней структуры "Газпрома" – "Газпром экспорта" – о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).
"OGMT только что была проинформирована "Газпром экспортом" о том, что с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 г. компания приостановит поставки природного газа в рамках контракта с OGMT и, таким образом, сократит их до 0%", – указано в сообщении. "Выпадающий" объем газа в австрийской компании оценили до 7400 МВт/ч, что эквивалентно 17,2 млн кубометров в сутки, или 516-533 млн кубометров в месяц.
16 ноября OMV сообщила о прекращении поставок газа от "Газпром экспорта". "Мы подтверждаем, что с шети утра сегодняшнего дня поставки газа не осуществлялись", – сообщил представитель OMV, глава энергорегулятора E-Control Альфонс Хабер. По его словам, объемы поставок в Австрию сократились на 12-15% после отказа российской компании поставлять газ.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после этого заявил, что страна с начала года готовилась к независимости от российского газа. Он пообещал, что "никто не замерзнет зимой", отметив, что газовые хранилища страны заполнены на 93% в соответствии с годовым потреблением. Действия российской компании он назвал "шантажом".
В свою очередь, экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что австрийцы могут обанкротиться из-за отказа от российского газа. "Для многих домохозяйств – и я имею в виду не малообеспеченные слои населения – это стало дополнительным бременем, очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается, в том числе, и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса", – сказала она 17 ноября в эфире Russia Today (RT).
В тот же день словацкая государственная нефтегазовая компания SPP сообщила, что продолжает получать газ из России. "Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с Востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе", – привело сообщение SPP британское агентство Reuters.
Действительно, "Газпром" 17 ноября сохранил прежний объем поставок газа для Европы транзитом через Украину. Источник, знакомый с поставками российского газа в Европу, сообщил Reuters, что российский газ по-прежнему дешевле, чем газ из многих других источников, поэтому австрийские объемы были быстро перепроданы. Компании, которые закупали газ, ранее предназначавшийся для Австрии, не называются. Речь может идти о Чехии, где SPP также ведет торговую деятельность. Впрочем, словацкая компания работает и в других странах Европы.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Еврокомиссия прогнозирует рост цен на газ в Европе
Европейская комиссия (ЕК) обновила свои прогнозы относительно цен на газ в Европе, увеличив ожидания на 2024 год на 9,7%, и на 14,4% в 2025-м. Об этом свидетельствует осенний прогноз ЕК, обнародованный 16 ноября.
Ожидается, что в 2024 году стоимость газа составит 33,9 евро за МВт-ч, что эквивалентно примерно 380 долларов за тысячу кубометров. На 2025 год прогнозируется увеличение цены до 39,8 евро за МВт-ч, или около 445 долларов за тысячу кубометров. Как отмечает Еврокомиссия, цена газа в 2023 году достигала 41,4 евро за МВт-ч, что примерно соответствует 460 долларам за тысячу кубометров.
Весной текущего года ЕК предполагала, что цены в 2024-м будут ниже – на уровне 30,9 евро за МВт-ч, а в 2025-м – 34,8 евро. В 2026 году ожидается некоторый спад цен, которые должны вернуться к отметке 34,8 евро за МВт-ч, что составляет почти 390 долларов за тысячу кубометров.
Все эти прогнозы основаны на фьючерсных контрактах по индексу TTF (Нидерланды) с лондонской биржи ICE. Газовые котировки в Европе 15 ноября приблизились к уровню 520 долларов за тысячу кубометров, но затем откатились до уровня в 514,6 долларов.
На рост цен оказывает влияние, в том числе, прогноз о холодной зиме 2024/2025 годов, перебои с поставками российского газа, неопределенность по транзиту газа по территории Украины, а также ожидаемый рост потребления газа в мире. В обнародованном 18 ноября отчёте Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сказано, что потребление природного газа в мире в 2024 году может увеличиться на 2,3%.
Согласно информации из отчёта, прогнозируемый рост был пересмотрен в сторону увеличения. Это обусловлено тем, что в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ, быстрее ожидаемого усиливается потребление этого вида топлива.
Так, за 9 месяцев 2024 года потребление газа в этих странах увеличилось на 2,8% относительно аналогичного периода 2023 года, и достигло 1 798 миллиардов кубометров. Рост наблюдался в Азии и Северной Америке. В ЕС и Великобритании за этот период фиксировался спад. Однако, по данным ФСЭГ, в октябре 2024 года потребление газа в ЕС выросло на 5,5%, составив 23,5 миллиарда кубометров. Росту способствовали промышленный и жилой секторы.
В частности, в октябре 2024 года в Германии потребление газа выросло на 7% в годовом выражении (YoY) и достигло 5,7 млрд кубометров, во Франции после семи месяцев снижения потребление газа выросло на 3% YoY, достигнув 2 млрд кубометров, в Италии показатель не изменился по сравнению с 2023 годом, общий объем потребления составил 4,4 млрд кубометров, и лишь в Испании потребление газа снизилось на 4% YoY и составило 2,2 млрд кубометров.
За период с января по сентябрь 2024 года потребление газа в азиатских странах-потребителях газа, в том числе в Китае, Индии, Японии и Южной Корее, увеличилось на 7% YoY (+33 млрд кубометров), до 482 млрд кубометров. В октябре 2024 года потребление газа в Азии также выросло, основным драйвером был китайский рынок.
В частности, в Китае спрос на газ вырос на 12% YoY и достиг 35,8 млрд кубометров, в Японии потребление газа увеличилось на 1,8% YoY и достигло 6,5 млрд кубометров, в Индии показатель упал лишь на 0,5% YoY до 5,8 млрд кубометров, и только в Южной Корее потребление упало ощутимо – на 3,3% YoY до 3,6 млрд кубометров.
За январь-октябрь 2024 года потребление газа в странах Северной Америки – США, Мексике и Канаде, – увеличилось на 1,6% YoY (+14,4 млрд кубометров), и достигло 892 млрд кубометров. США повысили потребление на 14 млрд кубометров, Канада – на 1,4 млрд кубометров. В то же время в Мексике показатель сократился на 1,9 млрд кубометров. В октябре 2024 года в США спрос на газ вырос на 2,8% и достиг объема в 70 млрд кубометров, в Канаде потребление выросло на 1,7%, достигнув 9,6 млрд кубометров.
Ранее ФСЭГ прогнозировал, что в 2024 году Россия будет лидером по темпам роста добычи природного газа в мире – за счёт увеличения внутреннего потребления и экспорта по магистральным газопроводам. А на прошлой неделе после встречи с руководством китайской государственной газовой компании CNPC в Петербурге, "Газпром" отметил, что в 2024 году экспорт голубого топлива из РФ в Китай по газопроводу "Сила Сибири" будет даже выше, чем предполагает контракт (38 миллиардов кубометров).
О других странных действиях энергетических компаний Европы - в статье Ивана Лизана "Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза"
 
АвстрияЕвропаУкраинаГазпромЕСЕврокомиссияЭксклюзивИван Лизан
 
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