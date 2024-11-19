https://ukraina.ru/20241119/1059001697.html

Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга

Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга - 19.11.2024 Украина.ру

Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга

Сейчас ВС РФ проводят войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что войска обходят его с двух флангов: с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-19T04:45

2024-11-19T04:45

2024-11-19T04:45

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купянск

геннадий алехин

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наступление

вс рф

купянское направление

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Ранее поступили сообщения, что штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в Купянск и начали закрепляться в районе комбикормового и сахарного завода, продвигаясь вдоль улицы Некрасова в направлении железнодорожной станции Заосколье.После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта передовые штурмовые отряды и спецназ еще на прошлой неделе вышли на окраины Купянска и сейчас закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек, сообщил эксперт.Он уточнил, что одновременно ВС РФ наносят ВСУ огневое поражение: работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия, сказал обозреватель.В частности, у ВС РФ есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Появилась информация, что противник стягивает туда технику, пытаясь собрать ударный кулак, но российские военные бьют огневыми средствами воздушного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на всех направлениях СВО — в интервью Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058951677.html

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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, штурм, харьковская область, наступление, вс рф, купянское направление, детали, сво, спецоперация