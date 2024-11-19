Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга
Сейчас ВС РФ проводят войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что войска обходят его с двух флангов: с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее поступили сообщения, что штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в Купянск и начали закрепляться в районе комбикормового и сахарного завода, продвигаясь вдоль улицы Некрасова в направлении железнодорожной станции Заосколье.
После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта передовые штурмовые отряды и спецназ еще на прошлой неделе вышли на окраины Купянска и сейчас закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек, сообщил эксперт.
Он уточнил, что одновременно ВС РФ наносят ВСУ огневое поражение: работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия, сказал обозреватель.
"Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга", — констатировал Алехин.
В частности, у ВС РФ есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Появилась информация, что противник стягивает туда технику, пытаясь собрать ударный кулак, но российские военные бьют огневыми средствами воздушного базирования, заключил собеседник издания.
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