Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга - 19.11.2024 Украина.ру
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Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга
Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга - 19.11.2024 Украина.ру
Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга
Сейчас ВС РФ проводят войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что войска обходят его с двух флангов: с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-19T04:45
2024-11-19T04:45
новости
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
штурм
харьковская область
наступление
вс рф
купянское направление
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Ранее поступили сообщения, что штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в Купянск и начали закрепляться в районе комбикормового и сахарного завода, продвигаясь вдоль улицы Некрасова в направлении железнодорожной станции Заосколье.После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта передовые штурмовые отряды и спецназ еще на прошлой неделе вышли на окраины Купянска и сейчас закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек, сообщил эксперт.Он уточнил, что одновременно ВС РФ наносят ВСУ огневое поражение: работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия, сказал обозреватель.В частности, у ВС РФ есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Появилась информация, что противник стягивает туда технику, пытаясь собрать ударный кулак, но российские военные бьют огневыми средствами воздушного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на всех направлениях СВО — в интервью Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
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россия
оскол
купянск
харьковская область
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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, штурм, харьковская область, наступление, вс рф, купянское направление, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, штурм, Харьковская область, наступление, ВС РФ, Купянское направление, детали, СВО, Спецоперация

Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга

04:45 19.11.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
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Сейчас ВС РФ проводят войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что войска обходят его с двух флангов: с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее поступили сообщения, что штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в Купянск и начали закрепляться в районе комбикормового и сахарного завода, продвигаясь вдоль улицы Некрасова в направлении железнодорожной станции Заосколье.
После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта передовые штурмовые отряды и спецназ еще на прошлой неделе вышли на окраины Купянска и сейчас закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек, сообщил эксперт.
Он уточнил, что одновременно ВС РФ наносят ВСУ огневое поражение: работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия, сказал обозреватель.
"Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга", — констатировал Алехин.
В частности, у ВС РФ есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Появилась информация, что противник стягивает туда технику, пытаясь собрать ударный кулак, но российские военные бьют огневыми средствами воздушного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации на всех направлениях СВО — в интервью Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
17 ноября, 07:00
Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качествомМы не можем помогать ВСУ серьезно, но Эммануэль Макрон боится конца проекта "Украина". Он столько инвестировал туда, столько раз повторял, что мы не можем дать России выиграть эту войну, что это будет для него личный провал. Через украинский кризис Макрон старается найти свое место в политической жизни Франции
 
НовостиРоссияОсколКупянскГеннадий АлехинштурмХарьковская областьнаступлениеВС РФКупянское направлениедеталиСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Лобового штурма Купянска не будет: полковник запаса объяснил, как ВС РФ обходят город с севера и юга
04:30Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу
04:15"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ
04:00"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ
03:45Майк Уолц и Марко Рубио: Лозанский о том, на чем основывался выбор кандидатов для администрации Трампа
03:30Алехин: наша задача максимум к концу года – захватить Купянский плацдарм и продвинуться в сторону Изюма
03:15Лозанский о том, приведет ли "второе пришествие Трампа" к улучшению отношений между Россией и США
03:00Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области
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