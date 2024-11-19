Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу - 19.11.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу
Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу - 19.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу
После победы на выборах Дональда Трампа противники сближения России и США никуда не исчезли и продолжат чинить препятствия на его пути. Причем такие "недруги" есть и среди республиканцев. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2024-11-19T04:30
2024-11-19T04:30
новости
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
финансирование
препятствия
выборы
президент сша
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Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.По словам эксперта, состав новой команды Трампа внушает осторожный оптимизм. И слово "осторожный" здесь является ключевым, так как противники сближения России и США никуда не исчезли и продолжат чинить Трампу препятствия на пути. Причем таковые "недруги" есть и среди республиканцев, добавил он.Сенатор Роджер Уикер, претендующий на пост председателя Сенатского комитета по вооруженным силам, требует, чтобы президент Джо Байден до конца срока выполнил свои обязанности главнокомандующего и предоставил Украине оружие, чтобы “существенно изменить ситуацию” на поле боя, отметил он.Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол, также не теряет надежды на то, что Трамп во время своего второго президентского срока будет поддерживать Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью "Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, финансирование, препятствия, выборы, президент сша, детали, оружие
Новости, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, финансирование, препятствия, выборы, президент США, детали, оружие

Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу

04:30 19.11.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP / Evan Vucci
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После победы на выборах Дональда Трампа противники сближения России и США никуда не исчезли и продолжат чинить препятствия на его пути. Причем такие "недруги" есть и среди республиканцев. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.
По словам эксперта, состав новой команды Трампа внушает осторожный оптимизм. И слово "осторожный" здесь является ключевым, так как противники сближения России и США никуда не исчезли и продолжат чинить Трампу препятствия на пути. Причем таковые "недруги" есть и среди республиканцев, добавил он.
"Например, это новый спикер сената Джон Сун, который известен как сторонник продолжения финансирования Украины. Его избрали на эту должность республиканское большинство, несмотря на то, что Трамп поддерживал другого кандидата — Рика Скотта, который голосовал за прекращение этого финансирования", — подчеркнул Лозанский.
Сенатор Роджер Уикер, претендующий на пост председателя Сенатского комитета по вооруженным силам, требует, чтобы президент Джо Байден до конца срока выполнил свои обязанности главнокомандующего и предоставил Украине оружие, чтобы “существенно изменить ситуацию” на поле боя, отметил он.
Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол, также не теряет надежды на то, что Трамп во время своего второго президентского срока будет поддерживать Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему демилитаризация Украины при Трампе может стать камнем преткновения между Россией и США — в интервью "Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине".
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 06:10
Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США С Украиной мы быстро не разберемся, потому что Трамп тоже пытается заставить Россию пойти на заморозку. До Запада еще не дошло, что они проиграли. Война продолжится. У Украины еще хватает пушечного мяса, чтобы бросать его в топку. Даже если у Украины серьезно ослабнет армия, обстрелы и теракты продолжатся
 
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