Эксперт рассказал, почему противники сближения России и США продолжат чинить препятствия Трампу

Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США

С Украиной мы быстро не разберемся, потому что Трамп тоже пытается заставить Россию пойти на заморозку. До Запада еще не дошло, что они проиграли. Война продолжится. У Украины еще хватает пушечного мяса, чтобы бросать его в топку. Даже если у Украины серьезно ослабнет армия, обстрелы и теракты продолжатся