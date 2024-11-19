https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html

Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению

Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению - 19.11.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению

Возможно, мы не вышибем ВСУ из Курской области быстро. Возможно, многие люди будут праздновать Новый год в ПВР или на съемных квартирах. Возможно, это растянется до весны. Но то, что мы видим на фронте, говорит о том, что дальше они не пройдут

2024-11-19T06:10

2024-11-19T06:10

2024-11-19T06:10

интервью

украина

курская область

россия

владимир путин

ростислав ищенко

александр сырский

вооруженные силы украины

минобороны

f-16

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А сил там стачивается все больше. Если у них под Курском ничего не получится, у них рано или поздно начнется агония, считает курский социальный технолог и военный волонтер Роман АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман, на днях были уволены главы Суджанского и Кореневского районов (Александр Богачев и Марина Дегтярева), которых СМИ обвиняют во всех смертных грехах: провал эвакуации, задержка с выплатами, нежелание идти на контакт. Так ли в этой истории все просто?- Все было не совсем так.К Богачеву было много вопросов, и он как солдат принял решение уйти сам. Дело в том, что по 131-му закону о местном самоуправлении губернатор даже в случае ЧС не имеет права единолично и одномоментно снять никого из глав районов. А Богачев, увидев отношение жителей, оценил ситуацию и сам сложил с себя полномочия.А Дегтярева в отставку не подала. Она продолжает выполнять свои обязанности и практически каждый день ездит в Коренево, где помогает военным и местным жителям.Надо уточнить, что все эти новости об отставках мы узнали по результатам собраний жителей двух районов. Так вот ситуации с суджанцами и кореневцами были абсолютно разными.Отставка Богачева произошла по итогам встречи с губернатором, которая была нужна, чтобы он ответил на вопросы суджан, которых накопилось достаточно. Просто губернатор работает так: он что-то делает, и только потом это озвучивает. А сейчас все наоборот – нужно сообщать, над чем ты работаешь. Потому что люди должны понимать, что их ждет.Так вот суджане пришли на встречу и стали задавать вопросы. Да, когда вышел Богачев, было шумно. Но его проблема была в том, что он просто не смог на эти вопросы ответить. А встреча с кореневцами была совсем другая.Там сразу к микрофону подошла женщина, представившаяся волонтером, и больше часа выступала с претензиями (вы же понимаете, в чем разница между вопросами и набором требований). Она даже не говорила. Она читала заранее заготовленный текст с этими претензиями. И когда Дегтярева вышла на сцену, эта волонтерка начала модерировать людей, сидящих в зале: "Да зачем нам слушать ее ответы". В зале начался топот и свист. Главе Кореневского района просто не дали объясниться.Повторюсь, если бы эта волонтерка хотела конструктива, она должна была дать Дегтяревой этот текст, чтобы она начала его читать и отвечать по каждому пункту.- По сути, у Дегтяревой были серьезные провалы в работе?- То, что сейчас называют "серьезными провалами", были у всех.Дело в том, что 6 августа была встреча губернатора с главами районов, когда еще никто не знал про нападение. Даже губернатор не знал. Информация с фронта поступила уже в тот момент, когда они все приехали на мероприятие. И эвакуацию никто не объявил, потому что объявить эвакуацию может только Минобороны. Так что не надо делать стрелочников из глав районов.При этом Дегтярева была в Коренево уже 7-8 августа. Она буквально с парой кроссовок поехала в Курск уже тогда, когда враг близко подошел к Коренево и по нему начало прилетать. Она была вместе с жителями района постоянно.- В целом наиболее острые проблемы жителей оккупированных районов сейчас решаются?- Большинство основных проблем решены.Первое. Жилищные сертификаты. Это – самое главное. У нас оставалось немного от старого транша (до 6 августа), когда выдавали компенсацию за поврежденные помещения. А первый транш после 6 августа пришел в конце прошлой недели. Люди начали получать сертификаты.Второе. Рост цен на аренду жилья в Курске. Если раньше мы могли снять однушку за 10-15 тысяч, то после нападения – за 30-40 тысяч. У людей просто нет таких денег. Все же думали, что "это была ДРГ", поэтому все закончится максимум через месяц. Но платить такие средства спустя четыре месяца оказалось тяжело.Третье. Федеральный центр принял решение выплатить компенсацию в 20 тысяч рублей семьям "до трех детей" (ты можешь даже один жить) и в 40 тысяч, если у тебя больше трех детей. Более 90% из 150 тысяч беженцев эти деньги получили, но все равно еще остаются эти 10%, у которых были проблемы с неправильно заполненными документами. Конечно же, они этим недовольны.Люди будут недовольны еще и потому, что потери все равно разные. Да, и вы, и ваш сосед потеряли одинаково потеряли дом. Но у кого-то было большое хозяйство, а у кого-то – маленькая хата. Кому-то могут обещать выплатить компенсацию за потерю крупнорогатого скота, а кому-то выплатили по линии МЧС 150 тысяч рублей, что равняется стоимости одной батареи или ламината. Возникает зависть.Понятное дело, что нужно сначала вернуть под свой контроль оккупированные территории, чтобы четко оценить ущерб. Пока этого нет, в регионе будет напряжение. Чтобы смягчить это напряжение, нужен диалог власти и общества. Поэтому властям надо говорить, над чем они сейчас работают, и объяснять понятным языком, куда именно и с какими документами надо подходить.- Насколько я понимаю, возвращение на оккупированные территории будет еще нескоро, потому что бои ожесточаются. Такое ощущение, что бои в Курской области уже серьезно отличаются от того, что мы видели в СВО: там идут танковые бои и жесткие стрелковые бои.- Мы же уже говорили о "Курской битве 2.0", потому что за все время СВО еще не было ни одного участка фронта, где ВСУ так интенсивно применяли бы технику на небольшом кусочке местности. Мы ее сжигаем в огромных количествах, а враг снова подвозит ее.- Под Курском были замечены "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры". Это началось недавно?- Да. Враг бросает сюда все. И "Абрамсы", и "Челленджеры". А самое главное – личный состав. Наших ребят здесь меньше, но мы их перемалываем. Была информация, что ВСУ пытались выйти из окружения в районе Ольговского леса, но мы их размотали. Надеюсь, что мы выровняем этот аппендикс и нам станет проще.- Не хочу особо спекулировать на наших потерях, но недавно было опубликовано видео неудачной атаки нашей колонны. Это враг еще силен? Или это мы что-то не так сделали?- Война – это место, где правит случай. Ты можешь все продумать до мельчайших подробностей, но тебя в последний момент перед атакой у тебя заскрипит колесо, и враг тебя обнаружит. Конкретно в том видео с 810-й бригадой был человеческий фактор: соседняя дорога была разминирована, но командир, который непосредственно отвечал за эту операцию, первым на броне поехал не по той дороге, а колонна поехала за ним. То ли инженерная служба не сообщила, то ли командир не переспросил. Такие критические ошибки на войне, к сожалению, случаются.- У нас получается сносить наши укрепления, которые заняли ВСУ?- С трудом.Дарьино (небольшая деревня) до сих пор не упала. И мы уперлись в Плехово. Это я к разговорам о том, что у нас там якобы укреплений не было. Если не было укреплений, попробуйте их взорвать. Причем чем ближе мы будем подходить к Судже, тем больше укреплений нам будет попадаться. ВСУ придется выбивать и оттуда.- Еще в конце прошлой недели была информация, что наши диверсанты заняли пару населенных пунктов в Черниговской области, не встретив никакого сопротивления. Может ли такая наша активность растащить Курскую группировку врага?- Нет, не может.Зеленский идет ва-банк. Он считает, что Курская область поможет ему расторговать все. Ради этого он туда затащил такую огромную группировку. Даже если мы займем половину Черниговской области, он не откажется пробиться к Курчатову, чтобы захватить Курскую АЭС.Да, пока у него это не получается. Но мы не должны расслабляться. Мы должны давить и усиливать резервы.- Северокорейских добровольцев в Курске вы, я так понимаю, не видели. А если бы видели, то не сказали бы.- Естественно. Как сказал Путин: "Эти спутниковые снимки что-то означают" (смеется). Мы еще не видели ни над одним населенным пунктом северокорейского флага. Как увидим – мы будем точно знать, что они там есть.- Наш постоянный автор Ростислав Ищенко считает, что если бы Россия приняла решение задействовать войска КНДР, то ей надо было бы кричать об этом заранее, чтобы деморализовать Украину, потому что скрытно такую группировку перебросить невозможно. А вы что об этом думаете?- Если западные СМИ говорят, что 10-тысячная группировка КНДР уже появилась в Курской области, это значит, что мы смогли скрыть ее от хваленых американских спутников (смеется).Что касается "кричать заранее", то все зависит от наших целей. Если мы хотим просто поугрожать, то надо трубить об этом везде. А если мы хотим, чтобы 10-тысяч северокорейцев (это не мало) усилили нашу группировку и научились воевать, зачем об этом кричать? Ты сначала нанеси удар, а потом сообщи об этом.- Если мы будем открыто использовать северокорейских добровольцев, будет ли это достойным ответом на тот случай, если Запад все же снимет ограничения на ракетные удары вглубь российской территории?- Тут уже Запад пытается переиграть нас на информационном поле. Запад говорит, что это якобы ответ на попытку России привлечь к СВО войска КНДР. Хотя такая логика не имеет под собой никаких правовых оснований. Если бы мы завели северокорейцев в Донбасс, это был бы шаг эскалации. А мы этих гипотетических северокорейцев можем разместить в Курской области – "старой" российской территории, которую мы имеем право защищать всеми доступными средствами.Что касается ударов дальнобойными ракетами, то по Курской области уже прилетали "Хаймарсы", и мы их сбивали. Удары по другим регионам тоже не будут эффективны. Опыт СВО показывал, что Украина в основном попадает по нашим гражданским объектам из БПЛА, но я не помню, чтобы ракета попадала по крупной цели.Единственный плюс для Киева с дальнобойными ракетами состоит в следующем: их пусковые установки будут находиться дальше, а F-16 и другие самолеты не будут входить в зону действия нашей ПВО. То есть не в том, что Украина сможет накрывать отдаленные от фронта регионы, а в том, что нам будет труднее вычислить и накрыть пусковую установку или самолет.- Вы думаете, что F-16 у Украины рано или поздно появится?- Конечно, появится. Уже сколько было сообщений, что самолеты передали и пилотов обучили. Украина однозначно где-то что-то накапливает, и нам важно не проспать этот удар, полагая, что им ничего не дадут. Даже если не передадут, нам все равно надо держать в уме, что такое возможно. Ведь сколько раз в СВО уже было, когда мы думали, что тот или иной план противника – ерунда, а потом получалось так, как в Курской области.- Во время последнего массированного удара по Украине была поражена Мукачевская подстанция, отвечавшая за переток энергии из Европы на Украину. Сколько еще таких атак нужно, чтобы энергосистема Украины посыпалась?- Сложно сказать. Украина восстанавливает повреждения, потому что на нее работает весь промышленный мир. Понятно, что полностью переоборудовать советские объекты под западные детали невозможно. Но была информация, что некоторые электростанции уже начали останавливать, превращая их в доноры для других станций. Если это начало происходить, то каждый новый удар будет более эффективным.Мы же говорим не о том, чтобы полностью выбить ту или иную область Украины, когда туда на короткое время прекратят подачу электричества, а о длительном обесточивании. То есть чтобы после удара там не было электричества месяц. И подстанция в Мукачево была важна как резервный коридор подачи электричества, а не для выработки.Наверное, это надо было делать раньше. Но хорошо, что это начали делать хотя бы сейчас.- То есть в прямом и переносном смысле мы отрубаем Украине пути к отступлению, хоть в энергетике, хоть под Курском?- Да, да. И я не знаю, как они оправятся от Курской битвы.Понимаете, в режиме, который опирается на пиар, всегда нарушена коммуникация снизу вверх. До условного Сырского или Зеленского не будет доходить честная информация. Она доходит по небольшому количеству источников, потому что наши научились глушить каналы связи.Возможно, мы их не вышибем из Курской области быстро. Возможно, многие люди будут праздновать Новый год в ПВР или на съемных квартирах. Возможно, это растянется до весны. Но то, что мы видим на фронте, говорит о том, что дальше они не пройдут. А сил там стачивается все больше. Если у них под Курском ничего не получится, у них рано или поздно начнется агония.Видимо, в Киеве возлагают слишком большие надежды на Трампа: "Мы пошли ва-банк. Если мы захватим Курчатов, то получим многое на переговорах. А если все потеряем, то трамп нас спасет, потому что он все равно остановит войну". То есть они как будто не рассматривают второй сценарий: а вдруг не остановит? Вдруг, Владимир Владимирович скажет: "Вот все ваши "Абрамсы" и "Леопарды", которые вы получили, вот 40 тысяч трупов ваших бойцов. Алга до Днепра. Чем они будут обороняться?Вы упомянули, что наши ДРГ спокойно зашли в Черниговскую область, забрали три населенных пункта и стоят там. Видите, какие бреши в обороне у них появились. А ведь это только небольшой участок. И рано или поздно в украинской обороне возникнут пустоты, которые мы займем.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Поликарпова: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20241118/1059005199.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, россия, владимир путин, ростислав ищенко, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, f-16, суджа, черниговская область, мукачево, энергетика, дрг