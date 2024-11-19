https://ukraina.ru/20241119/1058999062.html

"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ

"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру

"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ

Система управления ВСУ держалась на натовских командирах и их методиках. Сейчас она стала рушиться. Такое явление — общая проблема украинского общества, потому что оно анархическое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-11-19T04:15

2024-11-19T04:15

2024-11-19T04:15

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При отсутствии сплошной линии фронта создать численное превосходство на участке прорыва не так уж и сложно. Но несмотря на то, что были внедрены передовые натовские системы, сейчас у ВСУ наблюдается потеря войскового управления, отметил историк.Ранее со стороны противника появилась информация об отправке в передовые украинские части персонала ВВС и медиков. По словам эксперта, на войне это происходит, когда противник уже атакует штаб."Собирают поваров, врачей, вооружают и сажают в круговую оборону. Сейчас это происходит в масштабе всей украинской армии", — отметил публицист.По его словам, такое явление — общая проблема украинского общества, потому что оно анархическое. Система управления ВСУ держалась на натовских командирах и их методиках. Сейчас это стало рушиться. В итоге все это приведет к махновщине, предупредил Сазонов.Прорыв российских ДРГ в Черниговскую область тоже характеризовался потерей управления: нет разведки, нет погранчастей. Это часть общего кризиса ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, к каким последствиям приведет разрешение США Украине применять ракеты повышенной дальности по территории РФ — в статье Павла Котова США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше на сайте Украина.ру

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