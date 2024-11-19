"Все это приведет к махновщине": историк объяснил, почему рушится натовская система управления ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Система управления ВСУ держалась на натовских командирах и их методиках. Сейчас она стала рушиться. Такое явление — общая проблема украинского общества, потому что оно анархическое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
При отсутствии сплошной линии фронта создать численное превосходство на участке прорыва не так уж и сложно. Но несмотря на то, что были внедрены передовые натовские системы, сейчас у ВСУ наблюдается потеря войскового управления, отметил историк.
"Система управления войсками рушится под влиянием средств радиоэлектронной борьбы в том числе. А если вы теряете управление войсками, вы теряете маневр резервами, возможность сосредоточивать их там, где противник концентрирует свои силы", — подчеркнул Сазонов.
Ранее со стороны противника появилась информация об отправке в передовые украинские части персонала ВВС и медиков. По словам эксперта, на войне это происходит, когда противник уже атакует штаб.
"Собирают поваров, врачей, вооружают и сажают в круговую оборону. Сейчас это происходит в масштабе всей украинской армии", — отметил публицист.
По его словам, такое явление — общая проблема украинского общества, потому что оно анархическое. Система управления ВСУ держалась на натовских командирах и их методиках. Сейчас это стало рушиться. В итоге все это приведет к махновщине, предупредил Сазонов.
Прорыв российских ДРГ в Черниговскую область тоже характеризовался потерей управления: нет разведки, нет погранчастей. Это часть общего кризиса ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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