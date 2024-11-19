https://ukraina.ru/20241119/1059003495.html

Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника

Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника - 19.11.2024 Украина.ру

Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника

Сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассы через Чугуев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-11-19T05:30

2024-11-19T05:30

2024-11-19T05:30

новости

волчанск

россия

харьков

геннадий алехин

борис рожин

логистика

харьковская область

сво

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg

Если раньше в районе Липцев и Волчанска противник в основном контратаковал, то сейчас таких контратак не наблюдается. Под Липцами бои по-прежнему идут за дачный кластер, сообщил эксперт.Он сообщил, что сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассе через Чугуев. Кроме того, есть информация о большом передвижении техники противника в самом крупном индустриальном районе Харькова – Салтовке, в котором до начала СВО проживало 500 тысяч человек, рассказал обозреватель.Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241118/1058999454.html

волчанск

россия

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, борис рожин, логистика, харьковская область, сво, детали, резервы, трасса, всу, вс рф