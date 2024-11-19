Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассы через Чугуев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Если раньше в районе Липцев и Волчанска противник в основном контратаковал, то сейчас таких контратак не наблюдается. Под Липцами бои по-прежнему идут за дачный кластер, сообщил эксперт.
"ВСУ пытаются там закрепиться. Там же не участки по шесть соток. Там такие двухэтажные коттеджи, что мама не горюй", — отметил Алехин.
Он сообщил, что сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассе через Чугуев.
Кроме того, есть информация о большом передвижении техники противника в самом крупном индустриальном районе Харькова – Салтовке, в котором до начала СВО проживало 500 тысяч человек, рассказал обозреватель.
Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:35Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое