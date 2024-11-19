Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника - 19.11.2024 Украина.ру
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Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника
Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника - 19.11.2024 Украина.ру
Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника
Сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассы через Чугуев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-11-19T05:30
2024-11-19T05:30
новости
волчанск
россия
харьков
геннадий алехин
борис рожин
логистика
харьковская область
сво
детали
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Если раньше в районе Липцев и Волчанска противник в основном контратаковал, то сейчас таких контратак не наблюдается. Под Липцами бои по-прежнему идут за дачный кластер, сообщил эксперт.Он сообщил, что сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассе через Чугуев. Кроме того, есть информация о большом передвижении техники противника в самом крупном индустриальном районе Харькова – Салтовке, в котором до начала СВО проживало 500 тысяч человек, рассказал обозреватель.Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
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россия
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новости, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, борис рожин, логистика, харьковская область, сво, детали, резервы, трасса, всу, вс рф
Новости, Волчанск, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Борис Рожин, логистика, Харьковская область, СВО, детали, резервы, трасса, ВСУ, ВС РФ

Алехин: ВСУ перебрасывают резервы под Липцы и Волчанск, но ВС РФ наносят удары по логистике противника

05:30 19.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассы через Чугуев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Если раньше в районе Липцев и Волчанска противник в основном контратаковал, то сейчас таких контратак не наблюдается. Под Липцами бои по-прежнему идут за дачный кластер, сообщил эксперт.

"ВСУ пытаются там закрепиться. Там же не участки по шесть соток. Там такие двухэтажные коттеджи, что мама не горюй", — отметил Алехин.

Он сообщил, что сейчас противник перебрасывает резервы под Липцы со стороны Черкасских Тишков и со стороны Дергачей, а в сторону Волчанска – из Индустриального района Харькова по окружной автомобильной трассе через Чугуев.
Кроме того, есть информация о большом передвижении техники противника в самом крупном индустриальном районе Харькова – Салтовке, в котором до начала СВО проживало 500 тысяч человек, рассказал обозреватель.
Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ. Несмотря на снег и туманы, ВС РФ не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам противника в окрестностях Харькова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации на разных направлениях СВО — в материале Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 13:35
Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувБои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое
 
НовостиВолчанскРоссияХарьковГеннадий АлехинБорис РожинлогистикаХарьковская областьСВОдеталирезервытрассаВСУВС РФ
 
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