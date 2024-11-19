https://ukraina.ru/20241119/1058992973.html

Заход в Гремяч и Муравьи: Сазонов объяснил, что означает разведакция на севере Черниговской области

Заход в Гремяч и Муравьи: Сазонов объяснил, что означает разведакция на севере Черниговской области - 19.11.2024 Украина.ру

Заход в Гремяч и Муравьи: Сазонов объяснил, что означает разведакция на севере Черниговской области

Активность российских сил на севере Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар в направлении Черниговской области создает угрозу прямого удара на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-11-19T06:00

2024-11-19T06:00

2024-11-19T06:00

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Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ.Он отметил, что активность в этом районе Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар в направлении Черниговской области создает угрозу прямого удара на Киев. От Чернигова до Киева всего 120 километров, добавил публицист.Если передовые части ВС РФ, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у противника войск нет. Противник будет туда перебрасывать резервы и оголять другие участки, сказал он."Так что в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, как фейки в западных СМИ создают параллельную реальность — в статье Владимира Скачко Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241118/1058949311.html

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