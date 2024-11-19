Заход в Гремяч и Муравьи: Сазонов объяснил, что означает разведакция на севере Черниговской области
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Активность российских сил на севере Черниговской области создает угрозу удара на Сумы с севера. Также удар в направлении Черниговской области создает угрозу прямого удара на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Российские разведывательные группы зашли на территорию Черниговской области Украины, проведя разведку в населенных пунктах Гремяч и Муравьи, а заодно поставив российские флаги как в самих селах, так на мосту через реку Судость, сообщает телеграм-канал Colonelcassad.
По мнению эксперта, такие диверсионные действия и разведка боем могли применяться для возможной операции по растягиванию фронта для ВСУ.
"Как вы знаете, Черниговская область нависает над Сумской областью. И если мы нанесем удар в направлении Чернигова, украинскому командованию придется эвакуировать войска из Курской области. Ничего другого им не останется", — подчеркнул Сазонов.
Если передовые части ВС РФ, которые зашли в Гремяч и Муравьи, не встретили даже сопротивления украинских пограничников, это означает, что в Черниговской области у противника войск нет. Противник будет туда перебрасывать резервы и оголять другие участки, сказал он.
"Так что в случае нашей серьезной активности в Черниговской области цепляние ВСУ за Курский выступ будет выглядеть совсем уж нелогичным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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Вчера, 06:10Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США С Украиной мы быстро не разберемся, потому что Трамп тоже пытается заставить Россию пойти на заморозку. До Запада еще не дошло, что они проиграли. Война продолжится. У Украины еще хватает пушечного мяса, чтобы бросать его в топку. Даже если у Украины серьезно ослабнет армия, обстрелы и теракты продолжатся