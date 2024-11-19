"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру
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"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ
"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру
"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ
Mirage 2000-5F — это неплохие, но уже устаревшие самолеты. В отличие от F-16 они менее требовательны к взлетно-посадочным полосам. Непонятно, кто будет обслуживать эти французские самолеты и летать на них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-11-19T04:00
2024-11-19T04:00
новости
франция
украина
ксавье моро
f-16
миг-29
су-24
истребитель
военная техника
самолет
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Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Нацсобрания Франции Франк Жилетти.По словам эксперта, Mirage 2000-5F — это неплохие, но уже устаревшие самолеты. Кроме того, Франция должна будет направить на Украину своих механиков для обслуживания, а это большой риск, отметил он.Обучение украинских пилотов только началось, а для этого потребуется минимум три года, а лучше пять лет. Либо Франция отправит на Украину наемников, подчеркнул он."Но все знают, что опытные украинские пилоты погибли в боях с русскими истребителями. Так что поставка этих машин ничего не сможет изменить. Как всегда, это пиар", — уточнил эксперт.Кроме того, Франция передает Украине старую технику. Это колесный танк AMX-10 RC, БТР VAB (бронированная машина переднего края). Это очень плохой бронетранспортер. Там всего четыре колеса, он может ехать только по асфальтированной дороге. На этой машине просто нет смысла воевать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как на Купянском направлении наращивают свои усилия российские силы в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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новости, франция, украина, ксавье моро, f-16, миг-29, су-24, истребитель, военная техника, самолет, пилоты, обучение, сво, детали, спецоперация
Новости, Франция, Украина, Ксавье Моро, F-16, МиГ-29, Су-24, истребитель, военная техника, самолет, пилоты, обучение, СВО, детали, Спецоперация

"Как всегда, это пиар": эксперт рассказал, почему поставка Mirage 2000-5F не изменит ситуацию для ВСУ

04:00 19.11.2024
 
Dassault Mirage
Dassault Mirage
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Mirage 2000-5F — это неплохие, но уже устаревшие самолеты. В отличие от F-16 они менее требовательны к взлетно-посадочным полосам. Непонятно, кто будет обслуживать эти французские самолеты и летать на них. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Нацсобрания Франции Франк Жилетти.
По словам эксперта, Mirage 2000-5F — это неплохие, но уже устаревшие самолеты. Кроме того, Франция должна будет направить на Украину своих механиков для обслуживания, а это большой риск, отметил он.
"В отличие от F-16 они менее требовательны к взлетно-посадочным полосам. Но МиГ-29 и Су-24 могут взлетать с обычной дороги. Непонятно, кто будет обслуживать эти [французские] самолеты и летать на них", — указал Моро.
Обучение украинских пилотов только началось, а для этого потребуется минимум три года, а лучше пять лет. Либо Франция отправит на Украину наемников, подчеркнул он.
"Но все знают, что опытные украинские пилоты погибли в боях с русскими истребителями. Так что поставка этих машин ничего не сможет изменить. Как всегда, это пиар", — уточнил эксперт.
Кроме того, Франция передает Украине старую технику. Это колесный танк AMX-10 RC, БТР VAB (бронированная машина переднего края). Это очень плохой бронетранспортер. Там всего четыре колеса, он может ехать только по асфальтированной дороге. На этой машине просто нет смысла воевать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как на Купянском направлении наращивают свои усилия российские силы в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
12 ноября, 19:35
Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5FФранцузские парламентарии обеспокоены решением Эммануэля Макрона передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом 12 ноября сообщило издание Zone Militaire со ссылкой на отчет вице-президента комиссии по обороне Нацсобрания Франции Франка Жилетти.
 
НовостиФранцияУкраинаКсавье МороF-16МиГ-29Су-24истребительвоенная техникасамолетпилотыобучениеСВОдеталиСпецоперация
 
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