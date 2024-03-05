"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки - 05.03.2024 Украина.ру
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"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки - 05.03.2024 Украина.ру
"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке российское командование смогло это сделать. Эта победа ВС РФ стала "мини-Сталинградом" и большим призом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T03:20
2024-03-05T03:20
новости
авдеевка
вс рф
россия
днр
победа
владимир зеленский
всу
резервы
атака
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Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время в украинском командовании хотели собрать группировку на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.Но пока ВСУ собирались атаковать, российские бойцы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада ВСУ попыталась ударить, мощная "опухоль" ВС РФ так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут в рядах ВСУ начался визг и крик, отметил эксперт.Российская победа в Авдеевке стала "мини-Сталинградом" и большим призом, который с небес свалился на командование ВС РФ. Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке мы смогли это сделать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, вс рф, россия, днр, победа, владимир зеленский, всу, резервы, атака
Новости, Авдеевка, ВС РФ, Россия, ДНР, победа, Владимир Зеленский, ВСУ, резервы, атака

"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки

03:20 05.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке российское командование смогло это сделать. Эта победа ВС РФ стала "мини-Сталинградом" и большим призом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время в украинском командовании хотели собрать группировку на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.
Но пока ВСУ собирались атаковать, российские бойцы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада ВСУ попыталась ударить, мощная "опухоль" ВС РФ так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут в рядах ВСУ начался визг и крик, отметил эксперт.

"ВСУ из артиллерии и минометов два года обстреливают Донецк, их надо было сдвинуть. Поэтому сверху от Авдеевки мы направили две армии и танковую дивизию. Мы предполагали, что возьмем их измором. Но в дело вмешался [кадровыми перемещениями в армии президент Украины Владимир] Зеленский", - подчеркнул Мощанский.

Российская победа в Авдеевке стала "мини-Сталинградом" и большим призом, который с небес свалился на командование ВС РФ. Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке мы смогли это сделать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
3 марта, 07:37
Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шагДа, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон.
 
НовостиАвдеевкаВС РФРоссияДНРпобедаВладимир ЗеленскийВСУрезервыатака
 
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