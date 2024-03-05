https://ukraina.ru/20240305/1053689548.html

"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки

"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки - 05.03.2024 Украина.ру

"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки

Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке российское командование смогло это сделать. Эта победа ВС РФ стала "мини-Сталинградом" и большим призом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T03:20

2024-03-05T03:20

2024-03-05T03:20

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Когда российские войска прорвались на юге Авдеевки, все было банально. Главком ВСУ Александр Сырский позвонил командующему группировкой "Таврия" Александру Тарнавскому и приказал срезать вклинение на Индустриальном проспекте. За это время в украинском командовании хотели собрать группировку на севере, чтобы атаковать фланги ВС РФ, рассказал редактор.Но пока ВСУ собирались атаковать, российские бойцы еще продвинулись за сутки. И когда 15 февраля 3-я штурмовая бригада ВСУ попыталась ударить, мощная "опухоль" ВС РФ так выросла за железной дорогой, что это было бессмысленно. И тут в рядах ВСУ начался визг и крик, отметил эксперт.Российская победа в Авдеевке стала "мини-Сталинградом" и большим призом, который с небес свалился на командование ВС РФ. Военное искусство состоит в том, чтобы в нужное время и в нужном месте ввести в бой оперативный резерв. И в Авдеевке мы смогли это сделать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html

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новости, авдеевка, вс рф, россия, днр, победа, владимир зеленский, всу, резервы, атака