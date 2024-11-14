Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара - 14.11.2024 Украина.ру
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Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара - 14.11.2024 Украина.ру
Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
Угледар как разведывательно-ударный кластер ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Теперь они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T04:15
2024-11-14T04:15
новости
россия
киев
южно-донецкое направление
бпла
дроны
угледар
бои
беспилотники
застройка
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Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, то сейчас ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ, рассказал эксперт.Он добавил, что в среднем квадрокоптер "Мавик" может поддерживать устойчивую связь с оператором без ретрансляторов на дистанции в 20–25 километров. Чтобы БПЛА зашел на 10–15 километров за линию фронта, оператор должен подвинуться на 10 километров к фронту, уточнил эксперт.Но в этом случае оператор уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Так что работа на ближних подступах к ЛБС возможна, но сопряжена с риском, констатировал специалист."Если затея с выдвижением оператора к фронту может окупиться успехами в виде освобождения населенного пункта, то в этом есть смысл. Если нет — надо работать в обычном режиме", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, южно-донецкое направление, бпла, дроны, угледар, бои, беспилотники, застройка, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Южно-Донецкое направление, БПЛА, дроны, Угледар, бои, беспилотники, застройка, детали, СВО, Спецоперация

Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара

04:15 14.11.2024
 
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
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Угледар как разведывательно-ударный кластер ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Теперь они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, то сейчас ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ, рассказал эксперт.
"Угледар в качестве разведывательно-ударного кластера ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Поэтому поток слез в профильных кругах киевского режима по поводу потери Угледара не прекратился", — подчеркнул Зимовский.
Он добавил, что в среднем квадрокоптер "Мавик" может поддерживать устойчивую связь с оператором без ретрансляторов на дистанции в 20–25 километров. Чтобы БПЛА зашел на 10–15 километров за линию фронта, оператор должен подвинуться на 10 километров к фронту, уточнил эксперт.
Но в этом случае оператор уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Так что работа на ближних подступах к ЛБС возможна, но сопряжена с риском, констатировал специалист.
"Если затея с выдвижением оператора к фронту может окупиться успехами в виде освобождения населенного пункта, то в этом есть смысл. Если нет — надо работать в обычном режиме", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
О том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
Владимир Овчинский
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Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войнеПериод до инаугурации Трампа будет самым опасным. Его противники и люди, которые хотят заставить его действовать в их интересах (тот же ВПК), будут заниматься эскалацией на Украине. Они уже дали ей эти 6 миллиардов, а теперь могут дать разрешение на удары натовскими ракетами вглубь российской территории
 
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