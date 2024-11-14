Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Угледар как разведывательно-ударный кластер ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Теперь они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, то сейчас ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ, рассказал эксперт.
"Угледар в качестве разведывательно-ударного кластера ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Поэтому поток слез в профильных кругах киевского режима по поводу потери Угледара не прекратился", — подчеркнул Зимовский.
Он добавил, что в среднем квадрокоптер "Мавик" может поддерживать устойчивую связь с оператором без ретрансляторов на дистанции в 20–25 километров. Чтобы БПЛА зашел на 10–15 километров за линию фронта, оператор должен подвинуться на 10 километров к фронту, уточнил эксперт.
Но в этом случае оператор уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Так что работа на ближних подступах к ЛБС возможна, но сопряжена с риском, констатировал специалист.
"Если затея с выдвижением оператора к фронту может окупиться успехами в виде освобождения населенного пункта, то в этом есть смысл. Если нет — надо работать в обычном режиме", — резюмировал собеседник издания.
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