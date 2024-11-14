https://ukraina.ru/20241114/1058882928.html

Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара

Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара - 14.11.2024 Украина.ру

Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара

Угледар как разведывательно-ударный кластер ВС РФ представляет для ВСУ серьезную головную боль. Теперь они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T04:15

2024-11-14T04:15

2024-11-14T04:15

новости

россия

киев

южно-донецкое направление

бпла

дроны

угледар

бои

беспилотники

застройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057832966_0:0:691:389_1920x0_80_0_0_6095d67dd1beea6304e72377f4618c20.jpg

Поскольку на Южно-Донецком направлении открытая местность, то сейчас ВСУ уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны. Они будут работать в чистом поле, попадая под огонь ВС РФ, рассказал эксперт.Он добавил, что в среднем квадрокоптер "Мавик" может поддерживать устойчивую связь с оператором без ретрансляторов на дистанции в 20–25 километров. Чтобы БПЛА зашел на 10–15 километров за линию фронта, оператор должен подвинуться на 10 километров к фронту, уточнил эксперт.Но в этом случае оператор уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии. Так что работа на ближних подступах к ЛБС возможна, но сопряжена с риском, констатировал специалист."Если затея с выдвижением оператора к фронту может окупиться успехами в виде освобождения населенного пункта, то в этом есть смысл. Если нет — надо работать в обычном режиме", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как с приходом холодов изменится применение дронов — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058846933.html

россия

киев

южно-донецкое направление

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, южно-донецкое направление, бпла, дроны, угледар, бои, беспилотники, застройка, детали, сво, спецоперация