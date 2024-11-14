Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом партия распишется в том, что неправильно понимает американскую политику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Если говорить о том, как польская элита относится к избранному президенту США Дональду Трампу, то тут есть нюанс. Оппозиционная партия "Право и справедливость" приветствует его победу на выборах, отметил полонист.
Она считает, что это поможет выиграть президентские выборы, которые пройдут в 2025 году, сообщил эксперт.
"Но если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы", — подчеркнул Стремидловский.
Что касается правящей коалиции, партии "Гражданская платформа" и ее лидера премьер-министра Дональда Туска, то он не трампист и ранее оскорблял Трампа. Связка Туск-Сикорский ожидала победы демократов, указал эксперт
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.ру
О том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
5 ноября, 16:12Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредитМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 опять довольно обидно осадил Украину, которая давно не просто считает соседнюю страну своим "адвокатом в Европе", но и постоянно побирается в Варшаве с протянутой рукой привычной попрошайки.