Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа - 14.11.2024 Украина.ру
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Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа - 14.11.2024 Украина.ру
Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
Если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом партия распишется в том, что неправильно понимает американскую политику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
2024-11-14T04:45
2024-11-14T04:45
новости
украина
россия
польша
дональд трамп
станислав стремидловский
сикорский
пис
элита
туск дональд
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Если говорить о том, как польская элита относится к избранному президенту США Дональду Трампу, то тут есть нюанс. Оппозиционная партия "Право и справедливость" приветствует его победу на выборах, отметил полонист.Она считает, что это поможет выиграть президентские выборы, которые пройдут в 2025 году, сообщил эксперт."Но если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы", — подчеркнул Стремидловский.Что касается правящей коалиции, партии "Гражданская платформа" и ее лидера премьер-министра Дональда Туска, то он не трампист и ранее оскорблял Трампа. Связка Туск-Сикорский ожидала победы демократов, указал эксперт"Если только Трамп накачает Польшу американскими солдатами, это примирит Туска и [главу польского МИДа Радослава] Сикорского с президентом-республиканцем. Но это сомнительно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.руО том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, польша, дональд трамп, станислав стремидловский, сикорский, пис, элита, туск дональд, детали, сша, выборы, демократы, республиканцы
Новости, Украина, Россия, Польша, Дональд Трамп, Станислав Стремидловский, Сикорский, ПиС, элита, Туск Дональд, детали, США, выборы, демократы, республиканцы

Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа

04:45 14.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом партия распишется в том, что неправильно понимает американскую политику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Если говорить о том, как польская элита относится к избранному президенту США Дональду Трампу, то тут есть нюанс. Оппозиционная партия "Право и справедливость" приветствует его победу на выборах, отметил полонист.
Она считает, что это поможет выиграть президентские выборы, которые пройдут в 2025 году, сообщил эксперт.
"Но если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы", — подчеркнул Стремидловский.
Что касается правящей коалиции, партии "Гражданская платформа" и ее лидера премьер-министра Дональда Туска, то он не трампист и ранее оскорблял Трампа. Связка Туск-Сикорский ожидала победы демократов, указал эксперт
"Если только Трамп накачает Польшу американскими солдатами, это примирит Туска и [главу польского МИДа Радослава] Сикорского с президентом-республиканцем. Но это сомнительно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.ру
О том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Коллаж: Зеленский, Сикорский, ПВО, Украина, Польша - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
5 ноября, 16:12
Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредитМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 опять довольно обидно осадил Украину, которая давно не просто считает соседнюю страну своим "адвокатом в Европе", но и постоянно побирается в Варшаве с протянутой рукой привычной попрошайки.
 
НовостиУкраинаРоссияПольшаДональд ТрампСтанислав СтремидловскийСикорскийПиСэлитаТуск ДональддеталиСШАвыборыдемократыреспубликанцы
 
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