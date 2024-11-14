https://ukraina.ru/20241114/1058886706.html

Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа

Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа - 14.11.2024 Украина.ру

Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа

Если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом партия распишется в том, что неправильно понимает американскую политику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-11-14T04:45

2024-11-14T04:45

2024-11-14T04:45

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Если говорить о том, как польская элита относится к избранному президенту США Дональду Трампу, то тут есть нюанс. Оппозиционная партия "Право и справедливость" приветствует его победу на выборах, отметил полонист.Она считает, что это поможет выиграть президентские выборы, которые пройдут в 2025 году, сообщил эксперт."Но если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы", — подчеркнул Стремидловский.Что касается правящей коалиции, партии "Гражданская платформа" и ее лидера премьер-министра Дональда Туска, то он не трампист и ранее оскорблял Трампа. Связка Туск-Сикорский ожидала победы демократов, указал эксперт"Если только Трамп накачает Польшу американскими солдатами, это примирит Туска и [главу польского МИДа Радослава] Сикорского с президентом-республиканцем. Но это сомнительно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.руО том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058638459.html

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