Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину - 04.03.2024 Украина.ру
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Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину
Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину - 04.03.2024 Украина.ру
Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину
Запад может отправить войска на Украину, допустил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербский портал Novosti.rs
2024-03-04T12:49
2024-03-04T12:49
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александр вучич
эммануэль макрон
запад
войска
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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
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новости, россия, сербия, украина, александр вучич, эммануэль макрон, запад, войска
Новости, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Запад, войска

Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину

12:49 04.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Запад может отправить войска на Украину, допустил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербский портал Novosti.rs
"Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки на Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло. Сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет это произойдет, везде будет плохая ситуация", —сказал Вучич.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 17:19
Умирать или не умирать за Украину: мнения стран НАТО разделилисьНедавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности прямого участия НАТО в украинском конфликте породило дискуссию, которая продемонстрировала отсутствие единства в рядах Альянса. Издание Украина.ру рассказывает, как эволюционировала риторика западных стран по данному вопросу
 
НовостиРоссияСербияУкраинаАлександр ВучичЭммануэль МакронЗападвойска
 
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