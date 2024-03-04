https://ukraina.ru/20240304/1053688271.html

Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину

Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину - 04.03.2024 Украина.ру

Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину

Запад может отправить войска на Украину, допустил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербский портал Novosti.rs

2024-03-04T12:49

2024-03-04T12:49

2024-03-04T12:49

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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.

https://ukraina.ru/20240301/1053654148.html

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2024

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новости, россия, сербия, украина, александр вучич, эммануэль макрон, запад, войска