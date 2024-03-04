Это может произойти: Вучич высказался об отправке западных войск на Украину
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Запад может отправить войска на Украину, допустил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербский портал Novosti.rs
"Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки на Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло. Сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация", —сказал Вучич.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
1 марта, 17:19Умирать или не умирать за Украину: мнения стран НАТО разделилисьНедавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности прямого участия НАТО в украинском конфликте породило дискуссию, которая продемонстрировала отсутствие единства в рядах Альянса. Издание Украина.ру рассказывает, как эволюционировала риторика западных стран по данному вопросу