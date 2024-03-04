"Ещё не готовы": Сийярто назвал условия для встречи Орбана и Зеленского - 04.03.2024 Украина.ру
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"Ещё не готовы": Сийярто назвал условия для встречи Орбана и Зеленского
"Ещё не готовы": Сийярто назвал условия для встречи Орбана и Зеленского - 04.03.2024 Украина.ру
"Ещё не готовы": Сийярто назвал условия для встречи Орбана и Зеленского
Для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского ещё не созрели условия, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье. Об этом 4 марта сообщили журналисты РИА Новости
2024-03-04T10:02
2024-03-04T10:02
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Ранее глава венгерского МИД заявлял, что для встречи Орбана и Зеленского Киев должен выполнить все требования Будапешта касательно венгерского населения в Закарпатье, без выполнения этих требований встреча не будет иметь смысла.В конце января Сийярто приезжал в Ужгород с целью восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.Власти Венгрии борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет правительство Украины в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.До тех пор, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года, Венгрия будет выступать против интеграции Украины в Евросоюз, заявлял Сийярто. По словам министра, в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.С 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
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новости, украина, венгрия, закарпатская область, закарпатье, венгры закарпатья, петер сийярто, виктор орбан, владимир зеленский, права
Новости, Украина, Венгрия, Закарпатская область, Закарпатье, венгры Закарпатья, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, права

"Ещё не готовы": Сийярто назвал условия для встречи Орбана и Зеленского

10:02 04.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского ещё не созрели условия, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье. Об этом 4 марта сообщили журналисты РИА Новости
"Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", - сказал Сийярто.
Ранее глава венгерского МИД заявлял, что для встречи Орбана и Зеленского Киев должен выполнить все требования Будапешта касательно венгерского населения в Закарпатье, без выполнения этих требований встреча не будет иметь смысла.
В конце января Сийярто приезжал в Ужгород с целью восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Власти Венгрии борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет правительство Украины в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.
До тех пор, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года, Венгрия будет выступать против интеграции Украины в Евросоюз, заявлял Сийярто. По словам министра, в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
С 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
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НовостиУкраинаВенгрияЗакарпатская областьЗакарпатьевенгры ЗакарпатьяПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир Зеленскийправа
 
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