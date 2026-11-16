Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/sudba-ukrainy-reshitsya-v-kitae-putin-i-tramp-gotovyat-otdelnyy-razgovor-1084535859.html
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор - 16.11.2026 Украина.ру
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести отдельные переговоры по Украине во время саммита в Китае. Возможность такой встречи уже обсуждалась в Москве с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 16 ноября сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков
2026-11-16T17:53
2026-11-16T17:53
новости
россия
сша
украина
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg
По его словам, вопрос двусторонней встречи затрагивался "в общих чертах" во время недавнего визита американских переговорщиков в российскую столицу. При этом Ушаков не уточнил, удалось ли окончательно согласовать отдельный разговор двух президентов.Предполагается, что одной из главных тем возможной встречи станут пути завершения украинского конфликта. Москва и Вашингтон продолжают обсуждать предложения друг друга, однако наиболее сложные вопросы, включая территориальные, пока остаются открытыми.Главное дипломатическое событие недели намечено на 19 ноября. В китайском Шэньчжэне впервые за одним столом соберутся лидеры России, США и Китая. Трехсторонняя встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября.Как рассказал Ушаков, перед переговорами втроем Путин отдельно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский и китайский лидеры намерены обсудить международную обстановку, в том числе ситуацию на Украине.Вопрос о том, войдет ли украинское урегулирование в повестку трехсторонней встречи, пока остается открытым. Ранее СМИ сообщали, что Пекин не хотел бы делать конфликт на Украине одной из центральных тем переговоров с участием Трампа. Подготовка к встрече трех лидеров уже идет. По словам Ушакова, ряд вопросов удалось предварительно согласовать, однако работа над итоговым документом продвигается непросто. Россия и Китай передали Вашингтону свои предложения и теперь ожидают американского ответа.Предстоящий саммит проходит на фоне заметного оживления российско-американских контактов. После переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где встретились с Путиным. Затем американские представители отправились на переговоры с Владимиром Зеленским.Теперь обсуждение может продолжиться уже на уровне президентов России и США. И хотя отдельная встреча Путина и Трампа пока не получила окончательного подтверждения, сам трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина согласован. Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_c8d2f87d8c2fa0a68f9d1b288b7c5955.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин

Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор

17:53 16.11.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести отдельные переговоры по Украине во время саммита в Китае. Возможность такой встречи уже обсуждалась в Москве с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 16 ноября сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков
По его словам, вопрос двусторонней встречи затрагивался "в общих чертах" во время недавнего визита американских переговорщиков в российскую столицу. При этом Ушаков не уточнил, удалось ли окончательно согласовать отдельный разговор двух президентов.
Предполагается, что одной из главных тем возможной встречи станут пути завершения украинского конфликта. Москва и Вашингтон продолжают обсуждать предложения друг друга, однако наиболее сложные вопросы, включая территориальные, пока остаются открытыми.
Главное дипломатическое событие недели намечено на 19 ноября. В китайском Шэньчжэне впервые за одним столом соберутся лидеры России, США и Китая. Трехсторонняя встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября.
Как рассказал Ушаков, перед переговорами втроем Путин отдельно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский и китайский лидеры намерены обсудить международную обстановку, в том числе ситуацию на Украине.
Вопрос о том, войдет ли украинское урегулирование в повестку трехсторонней встречи, пока остается открытым. Ранее СМИ сообщали, что Пекин не хотел бы делать конфликт на Украине одной из центральных тем переговоров с участием Трампа.
Подготовка к встрече трех лидеров уже идет. По словам Ушакова, ряд вопросов удалось предварительно согласовать, однако работа над итоговым документом продвигается непросто. Россия и Китай передали Вашингтону свои предложения и теперь ожидают американского ответа.

"Даже если по итогам встречи общего выступления лидеров не будет, каждый из них даст свою оценку переговорам", — подчеркнул Ушаков.

Предстоящий саммит проходит на фоне заметного оживления российско-американских контактов. После переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где встретились с Путиным. Затем американские представители отправились на переговоры с Владимиром Зеленским.
Теперь обсуждение может продолжиться уже на уровне президентов России и США. И хотя отдельная встреча Путина и Трампа пока не получила окончательного подтверждения, сам трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина согласован.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
10:19
Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлениемЕвросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. О планах Брюсселя 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковДональд ТрампВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:32"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт рассказал, чего хочет Европа
18:30Украина просто проигрывает: Трамп усомнился в ограничениях Starlink для Киева
18:30Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано
18:24ПВО легче воздуха, инвестиционный рывок ДНР. 16 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:14Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах
18:00ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября
17:59В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ
17:53Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
17:49Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной
17:42Чем Россия ответит Киеву за удар по Крымскому мосту и как накажет Эстонию за Усть-Лугу — Анпилогов
17:29Глаза неба: ПВО на колесах. Горячие точки Дарьи Асламовой
17:28"Усталость от Украины" оказалась слишком честной: Reuters спешно сменило формулировку
17:23На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая
17:13В Киеве с сегодняшнего дня меняют график работы уличных фонарей
16:59С топором в руках: генерал СБУ Дука начал новый акт войны силовиков на Украине
16:58Какую музыку слушают в Донецке? Что играют в ирландском пабе?
16:52Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента
16:31Спорт победил политику. Спонсирующая ВСУ Свитолина проиграла россиянке Андреевой
16:26Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом
16:22"Не смог назвать предметы": 50-летнего украинского студента с отсрочкой запихнули в зенитчики
Лента новостейМолния