https://ukraina.ru/20261116/sudba-ukrainy-reshitsya-v-kitae-putin-i-tramp-gotovyat-otdelnyy-razgovor-1084535859.html
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор - 16.11.2026 Украина.ру
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести отдельные переговоры по Украине во время саммита в Китае. Возможность такой встречи уже обсуждалась в Москве с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 16 ноября сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков
2026-11-16T17:53
2026-11-16T17:53
2026-11-16T17:53
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По его словам, вопрос двусторонней встречи затрагивался "в общих чертах" во время недавнего визита американских переговорщиков в российскую столицу. При этом Ушаков не уточнил, удалось ли окончательно согласовать отдельный разговор двух президентов.Предполагается, что одной из главных тем возможной встречи станут пути завершения украинского конфликта. Москва и Вашингтон продолжают обсуждать предложения друг друга, однако наиболее сложные вопросы, включая территориальные, пока остаются открытыми.Главное дипломатическое событие недели намечено на 19 ноября. В китайском Шэньчжэне впервые за одним столом соберутся лидеры России, США и Китая. Трехсторонняя встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября.Как рассказал Ушаков, перед переговорами втроем Путин отдельно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский и китайский лидеры намерены обсудить международную обстановку, в том числе ситуацию на Украине.Вопрос о том, войдет ли украинское урегулирование в повестку трехсторонней встречи, пока остается открытым. Ранее СМИ сообщали, что Пекин не хотел бы делать конфликт на Украине одной из центральных тем переговоров с участием Трампа. Подготовка к встрече трех лидеров уже идет. По словам Ушакова, ряд вопросов удалось предварительно согласовать, однако работа над итоговым документом продвигается непросто. Россия и Китай передали Вашингтону свои предложения и теперь ожидают американского ответа.Предстоящий саммит проходит на фоне заметного оживления российско-американских контактов. После переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где встретились с Путиным. Затем американские представители отправились на переговоры с Владимиром Зеленским.Теперь обсуждение может продолжиться уже на уровне президентов России и США. И хотя отдельная встреча Путина и Трампа пока не получила окончательного подтверждения, сам трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина согласован. Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html
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новости, россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин
Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести отдельные переговоры по Украине во время саммита в Китае. Возможность такой встречи уже обсуждалась в Москве с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 16 ноября сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков
По его словам, вопрос двусторонней встречи затрагивался "в общих чертах" во время недавнего визита американских переговорщиков в российскую столицу. При этом Ушаков не уточнил, удалось ли окончательно согласовать отдельный разговор двух президентов.
Предполагается, что одной из главных тем возможной встречи станут пути завершения украинского конфликта. Москва и Вашингтон продолжают обсуждать предложения друг друга, однако наиболее сложные вопросы, включая территориальные, пока остаются открытыми.
Главное дипломатическое событие недели намечено на 19 ноября. В китайском Шэньчжэне впервые за одним столом соберутся лидеры России, США и Китая. Трехсторонняя встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября.
Как рассказал Ушаков, перед переговорами втроем Путин отдельно встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский и китайский лидеры намерены обсудить международную обстановку, в том числе ситуацию на Украине.
Вопрос о том, войдет ли украинское урегулирование в повестку трехсторонней встречи, пока остается открытым. Ранее СМИ сообщали, что Пекин не хотел бы делать конфликт на Украине одной из центральных тем переговоров с участием Трампа.
Подготовка к встрече трех лидеров уже идет. По словам Ушакова, ряд вопросов удалось предварительно согласовать, однако работа над итоговым документом продвигается непросто. Россия и Китай передали Вашингтону свои предложения и теперь ожидают американского ответа.
"Даже если по итогам встречи общего выступления лидеров не будет, каждый из них даст свою оценку переговорам", — подчеркнул Ушаков.
Предстоящий саммит проходит на фоне заметного оживления российско-американских контактов. После переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где встретились с Путиным. Затем американские представители отправились на переговоры с Владимиром Зеленским.
Теперь обсуждение может продолжиться уже на уровне президентов России и США. И хотя отдельная встреча Путина и Трампа пока не получила окончательного подтверждения, сам трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина согласован.
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.