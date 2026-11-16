В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ - 16.11.2026 Украина.ру
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В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ
В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ - 16.11.2026 Украина.ру
В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ
В Одессе представители ТЦК задержали служителя Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви, иеродиакона Давида (Русинчука), сообщил Союз православных журналистов
2026-11-16T17:59
2026-11-16T17:59
новости
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По имеющимся данным, после задержания священнослужителя доставили в Житомирский учебный центр, откуда его планируют отправить в зону боевых действий."Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали иеродиакона УПЦ", — сообщают правозащитники и представители церкви.Накануне от действий сотрудников центров комплектования пострадал другой священнослужитель УПЦ. Подробнее – в материале В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, кривой рог, упц, тцк, украина.ру
Новости, Одесса, Кривой Рог, УПЦ, ТЦК, Украина.ру

В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ

17:59 16.11.2026
 
© Фото : СПЖиеродиакон Давид (Русинчук)
иеродиакон Давид (Русинчук) - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : СПЖ
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В Одессе представители ТЦК задержали служителя Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви, иеродиакона Давида (Русинчука), сообщил Союз православных журналистов
По имеющимся данным, после задержания священнослужителя доставили в Житомирский учебный центр, откуда его планируют отправить в зону боевых действий.
"Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали иеродиакона УПЦ", — сообщают правозащитники и представители церкви.

Накануне от действий сотрудников центров комплектования пострадал другой священнослужитель УПЦ. Подробнее – в материале В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида на сайте Украина.ру.

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