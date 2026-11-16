https://ukraina.ru/20261116/v-odesse-sotrudniki-ttsk-zaderzhali-ierodiakona-rovenskoy-eparkhii-upts-1084536179.html

В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ

В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ - 16.11.2026 Украина.ру

В Одессе сотрудники ТЦК задержали иеродиакона Ровенской епархии УПЦ

В Одессе представители ТЦК задержали служителя Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви, иеродиакона Давида (Русинчука), сообщил Союз православных журналистов

2026-11-16T17:59

2026-11-16T17:59

2026-11-16T17:59

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По имеющимся данным, после задержания священнослужителя доставили в Житомирский учебный центр, откуда его планируют отправить в зону боевых действий."Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали иеродиакона УПЦ", — сообщают правозащитники и представители церкви.Накануне от действий сотрудников центров комплектования пострадал другой священнослужитель УПЦ. Подробнее – в материале В Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, кривой рог, упц, тцк, украина.ру