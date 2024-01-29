Сийярто прибыл в Ужгород защищать местных венгров - 29.01.2024 Украина.ру
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Сийярто прибыл в Ужгород защищать местных венгров
Сийярто прибыл в Ужгород защищать местных венгров - 29.01.2024 Украина.ру
Сийярто прибыл в Ужгород защищать местных венгров
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород с целью восстановления прав венгерской общины. Об этом глава МИД Венгрии 29 января сообщил в соцсети
2024-01-29T13:22
2024-01-29T13:22
венгрия
украина
закарпатье
венгры закарпатья
закарпатская область
ужгород
новости
петер сийярто
виктор орбан
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Примечательно, что Сийярто использовал именно венгерский вариант названия города (Унгвар). Ужгород назывался Унгваром до 1919 года. В комментариях венгры выразили министру поддержку и пожелали удачи в переговорах.Нынешние власти Венгрии всячески борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".
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венгрия, украина, закарпатье, венгры закарпатья, закарпатская область, ужгород, новости, петер сийярто, виктор орбан, права
Венгрия, Украина, Закарпатье, венгры Закарпатья, Закарпатская область, Ужгород, Новости, Петер Сийярто, Виктор Орбан, права

Сийярто прибыл в Ужгород защищать местных венгров

13:22 29.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szijjártó Péter
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Szijjártó Péter
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород с целью восстановления прав венгерской общины. Об этом глава МИД Венгрии 29 января сообщил в соцсети

"Отправляюсь в Унгвар (Ужгород. - Ред.). Это будет долгий день…Необходимо сделать все, чтобы восстановить венгерскую общину Закарпатья в прежних правах", - написал Сийярто.

Примечательно, что Сийярто использовал именно венгерский вариант названия города (Унгвар). Ужгород назывался Унгваром до 1919 года.
В комментариях венгры выразили министру поддержку и пожелали удачи в переговорах.
Нынешние власти Венгрии всячески борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".
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