"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью - 02.03.2024 Украина.ру
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"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью
"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью - 02.03.2024 Украина.ру
"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью, так как не хочет с ним разговаривать, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"
2024-03-02T04:30
2024-03-02T04:30
новости
евгений федоров
россия
борис джонсон
владимир путин
такер карлсон
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По мнению эксперта, даже если бы Такер Карлсон дал ему миллион, британский экс-премьер попросил бы 10 миллионов."Ему нечего сказать. Потому что Путин сказал все правильно. Уравновесить Путина словами из правового языка невозможно", - добавил Фёдоров.Он добавил, что никто не будет давать Карслону интервью до тех пор, пока не забудут интервью Путина. А это вопрос многих месяцев.В начале февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Большую часть которого посвятили конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом. В интервью президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте "Украина.ру"
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новости, евгений федоров, россия, борис джонсон, владимир путин, такер карлсон
Новости, Евгений Федоров, Россия, Борис Джонсон, Владимир Путин, Такер Карлсон

"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью

04:30 02.03.2024
 
© AP / Alberto Pezzali
- РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP / Alberto Pezzali
Читать в
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью, так как не хочет с ним разговаривать, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"
"Это один сигнал – он не хочет разговаривать. Борис Джонсон – хитрый англичанин. Если вы не хотите что-то делать, вы предлагаете партнеру такую цену, которая станет для него неподъемной. Он же не может просто сказать, что не хочет давать интервью", - считает Федоров.
По мнению эксперта, даже если бы Такер Карлсон дал ему миллион, британский экс-премьер попросил бы 10 миллионов.
"Ему нечего сказать. Потому что Путин сказал все правильно. Уравновесить Путина словами из правового языка невозможно", - добавил Фёдоров.
Он добавил, что никто не будет давать Карслону интервью до тех пор, пока не забудут интервью Путина. А это вопрос многих месяцев.
В начале февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Большую часть которого посвятили конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом. В интервью президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте "Украина.ру"
Евгений Федоров интервью
27 февраля, 04:38
Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде
 
НовостиЕвгений ФедоровРоссияБорис ДжонсонВладимир ПутинТакер Карлсон
 
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