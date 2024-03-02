https://ukraina.ru/20240302/1053601621.html

"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью

"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью - 02.03.2024 Украина.ру

"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью, так как не хочет с ним разговаривать, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"

2024-03-02T04:30

2024-03-02T04:30

2024-03-02T04:30

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По мнению эксперта, даже если бы Такер Карлсон дал ему миллион, британский экс-премьер попросил бы 10 миллионов."Ему нечего сказать. Потому что Путин сказал все правильно. Уравновесить Путина словами из правового языка невозможно", - добавил Фёдоров.Он добавил, что никто не будет давать Карслону интервью до тех пор, пока не забудут интервью Путина. А это вопрос многих месяцев.В начале февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Большую часть которого посвятили конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом. В интервью президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Полный текст интервью Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте "Украина.ру"

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новости, евгений федоров, россия, борис джонсон, владимир путин, такер карлсон