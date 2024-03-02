"Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью
© AP / Alberto Pezzali
© AP / Alberto Pezzali
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью, так как не хочет с ним разговаривать, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"
"Это один сигнал – он не хочет разговаривать. Борис Джонсон – хитрый англичанин. Если вы не хотите что-то делать, вы предлагаете партнеру такую цену, которая станет для него неподъемной. Он же не может просто сказать, что не хочет давать интервью", - считает Федоров.
По мнению эксперта, даже если бы Такер Карлсон дал ему миллион, британский экс-премьер попросил бы 10 миллионов.
"Ему нечего сказать. Потому что Путин сказал все правильно. Уравновесить Путина словами из правового языка невозможно", - добавил Фёдоров.
Он добавил, что никто не будет давать Карслону интервью до тех пор, пока не забудут интервью Путина. А это вопрос многих месяцев.
В начале февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Большую часть которого посвятили конфликту на Украине и отношениям России с США, НАТО и Западом. В интервью президент России подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
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