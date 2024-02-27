https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html

Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы

Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы - 27.02.2024 Украина.ру

Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы

Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде

2024-02-27T04:38

2024-02-27T04:38

2024-02-27T10:46

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международные отношения

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Это позволит нам с точки зрения международного права закрыть территорию Украины от вовлеченности туда инфраструктуры НАТО вообще, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Евгений Алексеевич, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия поддерживает Украину настолько, чтобы страна и НАТО не стали участниками конфликта. Как вы считаете, европейский народ в это до сих пор верит?– Хебештрайт абсолютно прав.Германия действительно вовлечена в украинский конфликт серьезно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как красную линию. Берлин же не направляет на Украину своих солдат. Если бы он это сделал, это было бы его вовлеченность в прямой конфликт. Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым.Мы сами даем немцам пас, чтобы в Берлин сказали: "Россия сама признала Украину независимым государством. Мы имеем право поставлять независимому государству оружие. В этом нет никакого нарушения международного права".А вот если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт. Грубо говоря, он будет поставлять Киеву только гуманитарную помощь, а не оружие. Потому что иначе она перейдет в конфликт с Россией.Запад все время дает нам подсказку. Мы участвуем в конфликте, в котором сами определили права для наших противников. И объем этих прав мы определили как чрезвычайно широкий. Если Украина – независимое государство, с ней можно делать все что хочешь. Независимое государство формально даже может размещать на своей территории иностранные войска. Просто немцы пока этого не делают.То же самое касается США. Мы прекрасно знаем, что степень вовлеченности США и НАТО в этот конфликт составляет меньше процента. Дело не в том, сколько объектов инфраструктуры НАТО размещено на Украине, а в качестве этой инфраструктуры. Там до сих пор нет истребителей F-16 и "Томагавков".Кстати, США уничтожили всю Югославию без применения артиллерии, "Хаймарсов", танков и пехоты. Только авиация и "Томагавки". Плюс майданные технологии. США совершили государственный переворот, а бомбардировки мостов и инфраструктуры подготовили условия для этого переворота. Всего в Югославии американцы применили 3 тысячи "Томагавков". На Украине пока нет ни одного.Если США поставляют Украине дальнобойные ракеты, то они дают их Киеву под конкретные узкие политические задачи. Например, чтобы обстрелять Крымский мост или потопить корабли "Черноморского флота". Но там нет массовой вовлеченности современных систем. Да, США помогают ВСУ разведкой. Но разведка – это просто информация с точки зрения пересечения границ.Таким образом, Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде. Это позволит нам с точки зрения международного права закрыть территорию Украины от вовлеченности туда инфраструктуры НАТО вообще.Но этот шаг возможен только в случае обретения нами истинного суверенитета. А это невозможно без внутренних реформ в Москве.– Поставки Западом Украине все более дальнобойных ракет надо рассматривать в этой же плоскости?– Если вам два года говорят, что сделают какую-то гадость, но не делают, то вас пытаются испугать, чтобы вы приняли какие-то решения из страха. Эта пугалка направлена на формирование переговорной позиции, которая постоянно идет под ковром. Мы видим уши этой переговорной позиции то в Турции, то в Арабских Эмиратах. То есть США где-то ведут переговоры, для которых они нас пугают большей вовлеченностью в украинский конфликт за счет поставок Киеву более современных вооружений. И опять же тут нам надо определиться стратегически.Владимир Путин постоянно пытается сместить акценты с Киева на Вашингтон. У него это с точки зрения вовлеченности России в переговорный процесс не получается. У нас переговоры как бы с Украиной через посредников, но воюем мы с американцами. А США говорят: "Мы вообще переговорами не занимаемся".Напомню, что недавно президент обсуждал с министром обороны вопросы стратегической безопасности и стратегической стабильности. В переводе с дипломатического языка, слово "стратегия" означает "США". А американцы говорят, что их устраивает стратегическая стабильность и безопасность на базе договоров и совместных решений, которые они заключили с Москвой. Например, декларации 1994 и 2020 года о запрете нацеливания российских ракет на территорию США. Короче говоря, Вашингтон не видит никаких угроз в области стратегической стабильности. "Мы готовы тут и дальше разговаривать. Но мы ее отделяем от безопасности вообще".А президент говорит: "Как это вы отделяете? Это должно быть вместе". То есть США создают для нас опасность, обстреливая наши города и убивая наших людей, а мы им в ответ опасности не создаем.Понятно, что Мексика с Америкой не воюет и мы не можем поставить в Мексику "Калибры". Но у нас есть другой метод, который работал в холодную войну, – стратегическое ядерное нацеливание. Но США защитились от такого метода совместными с Россией декларации: тридцатилетним курсом РФ в области стратегической безопасности, который вошел в конфликт с безопасностью на нашей территории.То есть нам надо менять весь курс. Надо менять ядерную доктрину на ту, которую предложил Путин еще шесть лет назад. У нас должна быть не доктрина ответно-встречного удара, потому что США не собираются бить по нам со своей территории (они для этого создали 800 баз и разместили ядерное оружие в Европе). Если что, бить по нам будут Германия, Украина и Польша. Так что мы по нашей доктрине встречно угрожать можем только Германии, Польше и Украине.Еще раз. Решение принимают американцы, а доктрина наша угрожает Европе. США это выгодно.Россия же не боится стратегической ядерной войны. Она боится тактической ядерной войны в Европе. Например, если по нам из Киева ударят тактическим ядерным боеприпасом. А тут США искусно маскируют такую возможность, в том числе используя некоторых российских ура-патриотов, которые призывают ударить по ВСУ из тактического ядерного оружия.Таким образом, для победы в СВО надо решить две вещи.Первое. Мы должны обеспечить в наших подходах верховенство международного права и нерушимости границ, а не право наций на самоопределение. Мы не за то, чтобы каталонцы имели право выйти из состава Испании. Мы за то, чтобы остались границы 1945 года, а Украина вернулась к нам в качестве нашей территории (либо напрямую российской, либо контролируемой). Например, в части международного права и военного строительства, что Путин предлагал три года назад, когда говорил о красных линиях.Второе. Мы должны вернуться к советскому принципу стратегического ядерного нацеливания, который прекрасно сработал во время Карибского кризиса. Мы должны вернуться от локальной безопасности к комплексной.А чтобы это сделать, нам придется провести реформы суверенитета в Москве. У нашего государства пока нет для этого мотивации. Наше государство пока провинция американского однополярного мира.Теперь насчет переговоров. Если что-то и обсуждать с Украиной, то только территории (Одесса или Харьков). Америке неважно, что и кому принадлежит. С США надо обсуждать вопросы международного права и его параметры. С ними надо обсуждать вопрос верховенства международного права и территориальной целостности государств по итогам Второй мировой войны. А чтобы заставить их это сделать, надо вернуться к принципу ядерного нацеливания на территории США.– Ваши слова по поводу границ 1945 года совпадают с заявлениями Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ по поводу Одессы.– Медведев об этом же и говорит. В его интервью есть вещи, вызванные тактическими соображениями. Но общий подход у него абсолютно правильный.Любой юрист знает, что любой конфликт – это нарушение закона. Даже если он вооруженный. И закончить его можно только по закону. Мы можем прекратить конфликт с НАТО на Украине только одним путем – юридически вернуться к границам 1945–1991 годов. Другого варианта нет. Другие варианты – это "Минск-3", "Минск-4", "Минск-5". Временное перемирие, которое приведет к более тяжелому конфликту через некоторое время.Победы в СВО можно достичь только в одном случае – заключив договор с Америкой об основополагающей роли международного права по итогам Второй мировой войны. И в этом договоре не будет прописана судьба украинских территорий, потому что это внутреннее дело России в рамках границ 1945 года.– Поговорим также о новостях из медийного пласта, который играет огромную роль в украинском конфликте. Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $ 1 млн за интервью? Какие сигналы он подает?– Это один сигнал – он не хочет разговаривать.Борис Джонсон – хитрый англичанин. Если вы не хотите что-то делать, вы предлагаете партнеру такую цену, которая станет для него неподъемной. Он же не может просто сказать, что не хочет давать интервью. Даже если бы Такер Карлсон дал ему миллион, Джонсон бы попросил 10 миллионов. Ему нечего сказать. Потому что Путин сказал все правильно. Уравновесить Путина словами из правового языка невозможно.Так что никто не будет давать Карслону интервью до тех пор, пока не забудут интервью Путина. А это вопрос многих месяцев.– Владимир Путин побывал на церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Что это событие в современных реалиях означает для России и для 107 стран-участниц?– Мы ищем организацию жизни в многополярном мире суверенов. Спорт тут имеет огромное значение.Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) является частью американского однополярного мира. Его переделать нельзя. Его можно заменить только суверенными институтами и системами.Тот спорт, который мы будем иметь после победы в СВО и формирования многополярности на базе международного права, должен иметь другие механизмы. В виде отсутствия наднациональной власти вообще. Национальные стандарты спорта должны быть выше международных стандартов. Международные организации должны только координировать, а не давать команды в виде стандартов допинга. Стандарты допинга должны быть национальными.Этот механизм сейчас рождается в Татарстане на базе "Игр будущего". Потому что когда рухнет монополярный мир, рухнет и МОК, потому что это колониальный комитет, а не олимпийский.

https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html

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Александр Порунов

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