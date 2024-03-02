"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу - 02.03.2024 Украина.ру
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"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу
"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу - 02.03.2024 Украина.ру
"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу
Россия одержит стратегическую победу, когда будет брать Харьков, Полтаву и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-03-02T03:48
2024-03-02T03:48
новости
авдеевка
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всу
победа
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Профессор назвал освобождение Авдеевки крупным успехом Вооруженных сил Российской Федерации. При этом его настораживает появившаяся в обществе атмосфера, что это едва ли не решающая победа и российской армии пора готовиться к наступлению на Киев. "Это опасное мировоззрение", считает он.Эксперт отметил правильное решение ВС РФ использовать фугасные авиабомбы при взятии Авдеевки. При этом, добавил он, это не означает крушение фронта противника, у ВСУ ещё немало сил для сопротивления.Освобождение Авдеевки профессор назвал "хорошей тактической победой", но у России ещё впереди достижения стратегического уровня. Именно они лишат Украину способности к сопротивлению.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
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новости, авдеевка, россия, вс рф, всу, победа, киев
Новости, Авдеевка, Россия, ВС РФ, ВСУ, победа, Киев

"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу

03:48 02.03.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Россия одержит стратегическую победу, когда будет брать Харьков, Полтаву и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Профессор назвал освобождение Авдеевки крупным успехом Вооруженных сил Российской Федерации. При этом его настораживает появившаяся в обществе атмосфера, что это едва ли не решающая победа и российской армии пора готовиться к наступлению на Киев. "Это опасное мировоззрение", считает он.
Эксперт отметил правильное решение ВС РФ использовать фугасные авиабомбы при взятии Авдеевки. При этом, добавил он, это не означает крушение фронта противника, у ВСУ ещё немало сил для сопротивления.
Освобождение Авдеевки профессор назвал "хорошей тактической победой", но у России ещё впереди достижения стратегического уровня. Именно они лишат Украину способности к сопротивлению.
"Когда мы будем брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда хотя бы возьмем Запорожье и вернем Херсон — тогда мы можем сказать, что мы одержали настоящую стратегическую победу. Сейчас результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить", - заявил Фененко.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 16:29
Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до ЗапорожьяКак только Вооружённые силы Украины побегут с фронта, падет Запорожье или российская армия вернется в Херсон, мы сразу увидим спецпредставителей из Евросоюза в Москве. Пока же результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить.
 
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