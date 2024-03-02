"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу
Россия одержит стратегическую победу, когда будет брать Харьков, Полтаву и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Профессор назвал освобождение Авдеевки крупным успехом Вооруженных сил Российской Федерации. При этом его настораживает появившаяся в обществе атмосфера, что это едва ли не решающая победа и российской армии пора готовиться к наступлению на Киев. "Это опасное мировоззрение", считает он.
Эксперт отметил правильное решение ВС РФ использовать фугасные авиабомбы при взятии Авдеевки. При этом, добавил он, это не означает крушение фронта противника, у ВСУ ещё немало сил для сопротивления.
Освобождение Авдеевки профессор назвал "хорошей тактической победой", но у России ещё впереди достижения стратегического уровня. Именно они лишат Украину способности к сопротивлению.
"Когда мы будем брать Харьков, Днепропетровск и Полтаву, когда хотя бы возьмем Запорожье и вернем Херсон — тогда мы можем сказать, что мы одержали настоящую стратегическую победу. Сейчас результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить", - заявил Фененко.
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24 февраля, 16:29Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до ЗапорожьяКак только Вооружённые силы Украины побегут с фронта, падет Запорожье или российская армия вернется в Херсон, мы сразу увидим спецпредставителей из Евросоюза в Москве. Пока же результат, полученный в Авдеевке, необходимо закрепить.