https://ukraina.ru/20240302/1053532073.html

"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу

"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу - 02.03.2024 Украина.ру

"Результат необходимо закрепить": профессор МГУ рассказал, когда Россия одержит стратегическую победу

Россия одержит стратегическую победу, когда будет брать Харьков, Полтаву и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-03-02T03:48

2024-03-02T03:48

2024-03-02T03:48

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Профессор назвал освобождение Авдеевки крупным успехом Вооруженных сил Российской Федерации. При этом его настораживает появившаяся в обществе атмосфера, что это едва ли не решающая победа и российской армии пора готовиться к наступлению на Киев. "Это опасное мировоззрение", считает он.Эксперт отметил правильное решение ВС РФ использовать фугасные авиабомбы при взятии Авдеевки. При этом, добавил он, это не означает крушение фронта противника, у ВСУ ещё немало сил для сопротивления.Освобождение Авдеевки профессор назвал "хорошей тактической победой", но у России ещё впереди достижения стратегического уровня. Именно они лишат Украину способности к сопротивлению.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240224/1053499682.html

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новости, авдеевка, россия, вс рф, всу, победа, киев