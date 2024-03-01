"Интересно, что думает Бербок?": Захарова потребовала объяснений от МИД ФРГ
12:22 01.03.2024 (обновлено: 12:28 01.03.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Бундесвер готовит удар по Крымскому мосту. Об этом она написала 1 марта в своём телеграм-канале
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста.
При этом немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания давно участвуют в украинском конфликте напрямую.
Симоньян обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ в РФ, МИД Германии и лично к канцлеру страны. Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.
10:53Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - СимоньянГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста