https://ukraina.ru/20240301/1053647132.html

"Интересно, что думает Бербок?": Захарова потребовала объяснений от МИД ФРГ

"Интересно, что думает Бербок?": Захарова потребовала объяснений от МИД ФРГ - 01.03.2024 Украина.ру

"Интересно, что думает Бербок?": Захарова потребовала объяснений от МИД ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Бундесвер готовит удар по Крымскому мосту. Об этом она написала 1 марта в своём телеграм-канале

2024-03-01T12:22

2024-03-01T12:22

2024-03-01T12:28

новости

россия

мария захарова

мид

мид рф

маргарита симоньян

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/57/1021235703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca7ccdc40c93c3368eddb8e6b0d533d0.jpg

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста.При этом немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания давно участвуют в украинском конфликте напрямую. Симоньян обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ в РФ, МИД Германии и лично к канцлеру страны. Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20240301/1053644891.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мария захарова, мид, мид рф, маргарита симоньян, анналена бербок