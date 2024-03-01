https://ukraina.ru/20240301/1053644891.html

Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян

Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян - 01.03.2024 Украина.ру

Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста

2024-03-01T10:53

2024-03-01T10:53

2024-03-01T12:18

новости

германия

олаф шольц

маргарита симоньян

россия

крымский мост

"taurus"

бундесвер

аудиозапись

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"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", - написала Симоньян. Она сообщила, что на попавшей к ней аудиозаписи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю".При этом, немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте давно. Симоньян отметила, что аудио длится сорок минут."В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" - написала главред "России Сегодня". Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20240227/1053558390.html

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новости, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, россия, крымский мост, "taurus", бундесвер, аудиозапись