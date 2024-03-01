https://ukraina.ru/20240301/1053644891.html
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян - 01.03.2024 Украина.ру
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста
2024-03-01T10:53
2024-03-01T10:53
2024-03-01T12:18
новости
германия
олаф шольц
маргарита симоньян
россия
крымский мост
"taurus"
бундесвер
аудиозапись
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"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", - написала Симоньян. Она сообщила, что на попавшей к ней аудиозаписи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю".При этом, немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте давно. Симоньян отметила, что аудио длится сорок минут."В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" - написала главред "России Сегодня". Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.
https://ukraina.ru/20240227/1053558390.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, россия, крымский мост, "taurus", бундесвер, аудиозапись
Новости, Германия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Россия, Крымский мост, "Taurus", Бундесвер, аудиозапись
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян
10:53 01.03.2024 (обновлено: 12:18 01.03.2024)
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста
"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц
сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", - написала
Симоньян.
Она сообщила, что на попавшей к ней аудиозаписи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю".
При этом, немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте давно. Симоньян отметила, что аудио длится сорок минут.
"В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" - написала главред "России Сегодня".
Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.