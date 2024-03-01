Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян - 01.03.2024 Украина.ру
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Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян - 01.03.2024 Украина.ру
Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста
2024-03-01T10:53
2024-03-01T12:18
новости
германия
олаф шольц
маргарита симоньян
россия
крымский мост
"taurus"
бундесвер
аудиозапись
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"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", - написала Симоньян. Она сообщила, что на попавшей к ней аудиозаписи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю".При этом, немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте давно. Симоньян отметила, что аудио длится сорок минут."В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" - написала главред "России Сегодня". Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, россия, крымский мост, "taurus", бундесвер, аудиозапись
Новости, Германия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Россия, Крымский мост, "Taurus", Бундесвер, аудиозапись

Офицеры Бундесвера обсудили, как будут бомбить Крымский мост - Симоньян

10:53 01.03.2024 (обновлено: 12:18 01.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
© POOL
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта в своём телеграм-канале написала, что в её распоряжение попала аудиозапись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают подрыв Крымского моста
"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", - написала Симоньян.
Она сообщила, что на попавшей к ней аудиозаписи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю".
При этом, немецкие офицеры упомянули, что США и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте давно. Симоньян отметила, что аудио длится сорок минут.
"В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу: Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" - написала главред "России Сегодня".
Она отметила, что ответ на свой запрос хотела бы получить сегодня, 1 марта, к обеду, "а то мало ли что завтра".
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что Берлин не передаёт Киеву крылатые ракеты Taurus, так как они способны "при неправильном использовании могут поразить цель где-нибудь в Москве", пишет издание Tagesschau. Также немецкий лидер неоднократно заявлял, что Бундесвер не будет отправлять немецких солдат на Украину.
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