Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будет
11:44 01.03.2024 (обновлено: 12:46 01.03.2024)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов
Почему Германия против
Скандальное заявление Шольца прозвучало 29 февраля на встрече с жителями в Дрездене. Его спросили, опасается ли он полноценного втягивания страны в конфликт на Украине в случае передачи Киеву ракет Taurus.
"У [ракеты] Taurus дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве", – заявил канцлер.
По его словам, при отправке этих ракет на Украину вместе с ними придется посылать туда военнослужащих бундесвера, а этого Берлин себе позволить не может.
"Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", – намекнул он на Британию и Францию, которые поставляют аналоги немецкой Taurus Украине.
Ракеты для Киева
Украинские власти давно пытаются оказать давление на Германию, чтобы та передала им свои ракеты Taurus. В распоряжении ВСУ уже есть аналогичные системы британско-французской разработки Storm Shadow.
Taurus – авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", способная развивать скорость до 900 км/ч. Дальность стрельбы – до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки.
По данным из открытых источников, контракт на поставки этого вида ракет в немецкую армию был заключен в 2002 году. Спустя восемь лет он был полностью выполнен – всего Бундесвер получил 600 таких ракет.
Сколько британских аналогов Taurus было передано Украине, неизвестно. Министерство обороны РФ несколько раз сообщало о применении украинской армией этих ракет и об уничтожении цехов на подконтрольной киевскому режиму территории, где хранилось это вооружение.
Контекст
Заявление Шольца прозвучало на фоне дискуссии внутри НАТО о необходимости отправки своего контингента на Украину. О том, что такой вариант не исключают в Североатлантическом альянсе, стало известно после совещания в Париже лидеров ряда европейских стран.
В ходе встречи президент Франции Эммануэль Макрон предложил собеседникам подумать о возможности отправки на Украину своих военнослужащих. Известно, что мнения европейских лидеров разделились, ряд стран заявили о невозможности прямого участия своих вооруженных сил в украинском конфликте.
Позднее Елисейский дворец попытался дезавуировать слова Макрона, представив их так, что речь будто бы шла исключительно об инструкторах, обучении украинцев и обслуживании техники.
Тему возможного противостояния НАТО и РФ на поле боя развил глава Пентагона Ллойд Остин. На слушаниях в Палате представителей США он заявил, что, если Украина потерпит поражение, Альянс будет вынужден вступить в войну с Россией.
"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", – заявил он.
Слова Остина прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это прямая угроза России или попытка заговорить [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно", – отметила она.
Критика Шольца
Заявление канцлера ФРГ об участии британцев и французов в боевых действиях на стороне Украины наделало шуму как в самой Германии, так и за ее пределами.
Так, Шольца обвинили в раскрытии данных разведки.
"Это вопиющее раскрытие разведданных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности", – председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд.
Безответственным заявлением назвала слова канцлера немецкая оппозиция.
"Заявление канцлера насчет предполагаемого участия Франции и Великобритании в запуске крылатых ракет большой дальности на Украине совершенно безответственно", – сказал старший депутат от партии ХДС Норберт Рёттген.
"Сорок минут пленительного аудио"
Публично обозначенная позиция Шольца по ракетам Taurus и возможному участию Германии в конфликте на Украине может быть лишь дымовой завесой, призванной прикрыть истинные замыслы немецкого канцлера.
Такой вывод можно сделать из аудиозаписи переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера, информацию о которой у себя в телеграм-канале 1 марта обнародовала главред RT Маргарита Симоньян.
"Кое-что кра-а-айне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте", – написала она.
По ее словам, аудиозапись длится 40 минут.
"На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю", – рассказала Симоньян.
Она добавила, что в ходе беседы немецкие военные обсуждают роль американцев и британцев, которые, по словам офицеров, напрямую участвуют в войне на Украине.
Накануне, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин четко обозначил, чем грозит Западу прямое вмешательство в украинский конфликт.
"Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными", – заявил глава российского государства.
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