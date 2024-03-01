https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будет

Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будет - 01.03.2024 Украина.ру

Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов

2024-03-01T11:44

2024-03-01T11:44

2024-03-01T12:46

эксклюзив

олаф шольц

германия

украина

ллойд остин

маргарита симоньян

бундесвер

ракеты

"taurus"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_0:0:1088:612_1920x0_80_0_0_4bdb3130ac21512645a35dbb5972dabb.png

Почему Германия противСкандальное заявление Шольца прозвучало 29 февраля на встрече с жителями в Дрездене. Его спросили, опасается ли он полноценного втягивания страны в конфликт на Украине в случае передачи Киеву ракет Taurus.По его словам, при отправке этих ракет на Украину вместе с ними придется посылать туда военнослужащих бундесвера, а этого Берлин себе позволить не может."Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", – намекнул он на Британию и Францию, которые поставляют аналоги немецкой Taurus Украине.Ракеты для КиеваУкраинские власти давно пытаются оказать давление на Германию, чтобы та передала им свои ракеты Taurus. В распоряжении ВСУ уже есть аналогичные системы британско-французской разработки Storm Shadow.Taurus – авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", способная развивать скорость до 900 км/ч. Дальность стрельбы – до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки.По данным из открытых источников, контракт на поставки этого вида ракет в немецкую армию был заключен в 2002 году. Спустя восемь лет он был полностью выполнен – всего Бундесвер получил 600 таких ракет.Сколько британских аналогов Taurus было передано Украине, неизвестно. Министерство обороны РФ несколько раз сообщало о применении украинской армией этих ракет и об уничтожении цехов на подконтрольной киевскому режиму территории, где хранилось это вооружение.КонтекстЗаявление Шольца прозвучало на фоне дискуссии внутри НАТО о необходимости отправки своего контингента на Украину. О том, что такой вариант не исключают в Североатлантическом альянсе, стало известно после совещания в Париже лидеров ряда европейских стран.В ходе встречи президент Франции Эммануэль Макрон предложил собеседникам подумать о возможности отправки на Украину своих военнослужащих. Известно, что мнения европейских лидеров разделились, ряд стран заявили о невозможности прямого участия своих вооруженных сил в украинском конфликте.Позднее Елисейский дворец попытался дезавуировать слова Макрона, представив их так, что речь будто бы шла исключительно об инструкторах, обучении украинцев и обслуживании техники.Тему возможного противостояния НАТО и РФ на поле боя развил глава Пентагона Ллойд Остин. На слушаниях в Палате представителей США он заявил, что, если Украина потерпит поражение, Альянс будет вынужден вступить в войну с Россией.Слова Остина прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это прямая угроза России или попытка заговорить [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно", – отметила она.Критика ШольцаЗаявление канцлера ФРГ об участии британцев и французов в боевых действиях на стороне Украины наделало шуму как в самой Германии, так и за ее пределами.Так, Шольца обвинили в раскрытии данных разведки.Безответственным заявлением назвала слова канцлера немецкая оппозиция."Заявление канцлера насчет предполагаемого участия Франции и Великобритании в запуске крылатых ракет большой дальности на Украине совершенно безответственно", – сказал старший депутат от партии ХДС Норберт Рёттген."Сорок минут пленительного аудио"Публично обозначенная позиция Шольца по ракетам Taurus и возможному участию Германии в конфликте на Украине может быть лишь дымовой завесой, призванной прикрыть истинные замыслы немецкого канцлера.Такой вывод можно сделать из аудиозаписи переговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера, информацию о которой у себя в телеграм-канале 1 марта обнародовала главред RT Маргарита Симоньян."Кое-что кра-а-айне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте", – написала она.По ее словам, аудиозапись длится 40 минут.Она добавила, что в ходе беседы немецкие военные обсуждают роль американцев и британцев, которые, по словам офицеров, напрямую участвуют в войне на Украине.Накануне, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин четко обозначил, чем грозит Западу прямое вмешательство в украинский конфликт."Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными", – заявил глава российского государства.Он отметил, что то, чем пугает сейчас Запад весь мир, грозит реальным конфликтом с использованием ядерного оружия, а, значит, и уничтожением цивилизации.

https://ukraina.ru/20240229/1053633014.html

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, олаф шольц, германия, украина, ллойд остин, маргарита симоньян, бундесвер, ракеты, "taurus"