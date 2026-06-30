https://ukraina.ru/20260630/vzryv-v-tsentre-zaporozhya-bespilotnik-porazil-zdanie-voennoy-administratsii-1080810097.html

Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации

Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации - 30.06.2026 Украина.ру

Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации

В Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации. Об этом пишет издание "Страна.ua"

2026-06-30T09:42

2026-06-30T09:42

2026-06-30T09:42

запорожье

киев

россия

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1e/1079606189_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e5d3969d9fbe516a65c81d7c758e583.jpg

В подконтрольном Киеву Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники. Информацию также подтверждают местные телеграм-каналы, публикующие видеозаписи, предположительно снятые недалеко от места происшествия.По данным источников, удар нанесён с использованием FPV-дрона. Жители города слышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.Официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало. Сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений на момент публикации нет.Ночью 30 июня российские войска нанесли удары по Запорожью с использованием беспилотников. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ осуществили пуски управляемых авиабомб по целям в городе и области — в регионе зафиксированы взрывы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

запорожье

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, киев, россия, украина.ру, сво, спецоперация