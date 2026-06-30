Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации - 30.06.2026 Украина.ру
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Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации
Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации - 30.06.2026 Украина.ру
Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации
В Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации. Об этом пишет издание "Страна.ua"
2026-06-30T09:42
2026-06-30T09:42
запорожье
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спецоперация
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В подконтрольном Киеву Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники. Информацию также подтверждают местные телеграм-каналы, публикующие видеозаписи, предположительно снятые недалеко от места происшествия.По данным источников, удар нанесён с использованием FPV-дрона. Жители города слышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.Официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало. Сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений на момент публикации нет.Ночью 30 июня российские войска нанесли удары по Запорожью с использованием беспилотников. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ осуществили пуски управляемых авиабомб по целям в городе и области — в регионе зафиксированы взрывы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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запорожье, киев, россия, украина.ру, сво, спецоперация
Запорожье, Киев, Россия, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации

09:42 30.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОфис президента Украины
Офис президента Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации. Об этом пишет издание "Страна.ua"
В подконтрольном Киеву Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники. Информацию также подтверждают местные телеграм-каналы, публикующие видеозаписи, предположительно снятые недалеко от места происшествия.
По данным источников, удар нанесён с использованием FPV-дрона. Жители города слышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.
Официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало. Сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений на момент публикации нет.
Ночью 30 июня российские войска нанесли удары по Запорожью с использованием беспилотников. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ осуществили пуски управляемых авиабомб по целям в городе и области — в регионе зафиксированы взрывы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
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