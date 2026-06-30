Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации
В Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации. Об этом пишет издание "Страна.ua"
В подконтрольном Киеву Запорожье беспилотник атаковал здание областной военной администрации, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники. Информацию также подтверждают местные телеграм-каналы, публикующие видеозаписи, предположительно снятые недалеко от места происшествия.
По данным источников, удар нанесён с использованием FPV-дрона. Жители города слышали громкий взрыв и наблюдали задымление в районе расположения здания.
Официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало. Сведений о возможных жертвах или масштабе разрушений на момент публикации нет.
Ночью 30 июня российские войска нанесли удары по Запорожью с использованием беспилотников. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ осуществили пуски управляемых авиабомб по целям в городе и области — в регионе зафиксированы взрывы.
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