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Родственники пропавших ВСУшников митингуют на Западной Украине

Родственники пропавших ВСУшников митингуют на Западной Украине - 30.06.2026 Украина.ру

Родственники пропавших ВСУшников митингуют на Западной Украине

Родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги на Западной Украине, сообщает РИА Новости

2026-06-30T10:26

2026-06-30T10:26

2026-06-30T10:26

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западная украина

львов

вооруженные силы украины

украина.ру

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"В июне на Западной Украине прошли митинги. Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то верит, что их родные еще живы", - рассказали в российских силовых структурах.Изучив некрологи, силовики пришли к выводу, что большое количество потерь приходится на полосу наступления российской группировки "Центр" в ДНР.Семьи пропавших без вести бойцов ВСУ не первый год возмущаются, что не получают положенной им помощи. Кроме того, они жалуются, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы.В то же время командование ВСУ скрывает найденные тела погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсацию семьям. Об этой схеме еще в прошлом году рассказывал списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов.Подробнее - в материале Из морга в Сумах пропали тела солдат ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, западная украина, львов, вооруженные силы украины, украина.ру