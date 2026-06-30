https://ukraina.ru/20260630/delfi-na-kpp-v-narve-skopilas-gigantskaya-ochered-zhelayuschikh-popast-v-rossiyu-1080808402.html

Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию

Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию - 30.06.2026 Украина.ру

Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию

На эстонско-российской границе в Нарве минувшей ночью образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию. Об этом сообщает новостной портал Delfi

2026-06-30T09:15

2026-06-30T09:15

2026-06-30T09:16

новости

россия

европа

монако

украина.ру

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071900226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8058c6a0fb4222feaff22c623ab09b45.jpg

На пропускном пункте в эстонском городе Нарва минувшей ночью образовалась очередь из сотен людей, желающих пересечь границу с Россией. Как сообщает портал Delfi, число ожидающих продолжало расти, но эстонские пограничники не намерены менять режим работы."К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти", — говорится в публикации.По словам очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди достигало 500. Некоторые из них проводили у границы по 12–16 часов. При этом Нарвский погранпункт заявил порталу, что не собирается увеличивать пропускную способность.Ранее Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны — режим работы погранпункта был сокращён на четыре часа с 15 июня.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

европа

монако

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, монако, украина.ру, эстония