Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию - 30.06.2026 Украина.ру
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Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию
Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию - 30.06.2026 Украина.ру
Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию
На эстонско-российской границе в Нарве минувшей ночью образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию. Об этом сообщает новостной портал Delfi
2026-06-30T09:15
2026-06-30T09:16
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На пропускном пункте в эстонском городе Нарва минувшей ночью образовалась очередь из сотен людей, желающих пересечь границу с Россией. Как сообщает портал Delfi, число ожидающих продолжало расти, но эстонские пограничники не намерены менять режим работы."К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти", — говорится в публикации.По словам очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди достигало 500. Некоторые из них проводили у границы по 12–16 часов. При этом Нарвский погранпункт заявил порталу, что не собирается увеличивать пропускную способность.Ранее Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны — режим работы погранпункта был сокращён на четыре часа с 15 июня.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Европа, Монако, Украина.ру, Эстония

Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию

09:15 30.06.2026 (обновлено: 09:16 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛитва возобновила работу КПП на границе с Белоруссией
Литва возобновила работу КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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На эстонско-российской границе в Нарве минувшей ночью образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию. Об этом сообщает новостной портал Delfi
На пропускном пункте в эстонском городе Нарва минувшей ночью образовалась очередь из сотен людей, желающих пересечь границу с Россией. Как сообщает портал Delfi, число ожидающих продолжало расти, но эстонские пограничники не намерены менять режим работы.
"К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти", — говорится в публикации.
По словам очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди достигало 500. Некоторые из них проводили у границы по 12–16 часов. При этом Нарвский погранпункт заявил порталу, что не собирается увеличивать пропускную способность.
Ранее Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны — режим работы погранпункта был сокращён на четыре часа с 15 июня.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
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