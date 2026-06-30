https://ukraina.ru/20260630/istoricheskoe-reshenie-izrail-priznal-genotsid-armyan-chto-zhdet-ot-etogo-ukraina-1080813891.html
"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина
"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина - 30.06.2026 Украина.ру
"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина
Израиль официально одобрил резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, обвинив турецкие власти в организованном убийстве армянского населения Закавказья и Анатолии.
2026-06-30T10:56
2026-06-30T10:56
2026-06-30T10:56
израиль
турция
азербайджан
эрдоган
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
министерство иностранных дел
оон
ес
мир без границ
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"Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Это историческое решение", – говорится об этом в заявлении израильского иностранных дел, где подчеркивается символическое и политическое значение данного события.Израиль вплоть до последнего времени упорно отказывался называть уничтожение анатолийских армян геноцидом. Израильские политики признавали, что во время армянских погромов и депортаций в 1915 году погибло не менее полутора миллионов человек, но Тель-Авив настаивал на том, что Холокост является уникальным явлением в мировой истории, и не собирался портить дипломатические отношения с Анкарой за счет поддержки претензий со стороны армянского руководства.Влиятельный министр иностранных дел Израиля Шимон Перес дал в 2001 году резонансное интервью турецкому изданию Daily News, заявив о том, что убийства армян нельзя сравнивать с Холокостом – потому что во время армянских погромов "имел место не геноцид, а трагедия". Посол Израиля в Ереване Ривка Коэн повторила тезис своего шефа, что привело к официальному дипломатическому протесту со стороны министерства иностранных дел Армении. А снятые на Западе фильмы про события 1915 года долгое время находились под запретом на израильском телевидении – именно потому, что там говорилось о геноциде армянского населения.Комментаторы отмечали, что позиция израильских властей основана на прагматичном расчете. Тель-Авив долгое время видел в вестернизированной натовской Турции своего потенциального союзника на Ближнем Востоке. Причем, израильтяне не стали разрывать связи с турками даже после того, как турецкие военные уступили власть политическому движению сторонников возрождения традиционных исламских ценностей во главе с нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.Ключевым фактором этого негласного сотрудничества являлись тесные экономические связи между Израилем и Азербайджаном, который, одновременно считается ближайшим союзником Турецкой республики. Баку обеспечивает Тель-Авиву почти половину поставок нефти, которая поступает по нефтепроводу через Грузию, в терминал турецкого порта Джейхан, и отправляется на танкерах в Хайфу, что является для израильтян критически важным источником энергоносителей.Импорт азербайджанской сырой нефти в Израиль через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился за последний год сразу на 31% – до 94 тыс баррелей в сутки – что стало самым высоким показателем с 2022 года. На фоне кризиса в Персидском заливе Азербайджан окончательно закрепил за собой статус ключевого поставщика нефти на израильский рынок, а Турция увеличила свои доходы за счет транзитных сборов с нефтяных поставок в Израиль, получая за счет этого растущую прибыль.Критика израильских действий в секторе Газа, которую регулярно озвучивал президент Эрдоган – ориентируясь на настроения своих избирателей – никогда не мешала Турции торговать с Израилем, а Баку постоянно расширял военно-политическое сотрудничество с Тель-Авивом. Израильское оружие помогло азербайджанской армии во время наступления в Нагорном Карабахе. В свою очередь, израильская армия осуществляла в каспийском регионе боевые и разведывательные действия против Ирана – хотя Азербайджан ведет себя достаточно осторожно, отрицая свою причастность к каким-либо военным операциям против Исламской Республики.Отказ от признания геноцида армян помогал Израилю поддерживать негласный баланс во взаимовыгодных отношениях с Турцией и Азербайджаном. При этом, армяно-израильские отношения последовательно деградировали, и дошли совсем недавно до критической точки. В 2024 году Армения официально признала Палестинское государство, что вызвало резко негативную реакцию правительства Беньямина Нетаньяху. И тогда казалось, что Израиль никогда не станет в вопросах исторической памяти на позиции Еревана.Тем не менее, Тель-Авив резко изменил свою позицию по данному вопросу, пересекая главную красную линию Анкары и Баку – что немедленно получило с их стороны резкую отповедь."Решение правительства Израиль, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьезную обеспокоенность. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение", – говорится в экстренном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, которое впервые за многие годы выступило с резкой критикой израильского правительства.Министерство иностранных дел Турции назвало решение израильского руководства политически мотивированным, заявляя, что Израиль "пытается скрыть собственные преступления – включая обвинения в геноциде палестинцев, выдвинутые в Международном суде ООН.Однако в Тель-Авиве отметили, что не будут сдавать назад, обвинив в дипломатической конфронтации турецкого президента."Едва ли проходит день без заявлений Эрдогана, призывающего к уничтожению Израиля. Мы очень серьёзно относимся к этим словам, потому что, если есть что-то, что мы узнали из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вы должны воспринимать их всерьёз", – заявил по этому поводу Нетаньяху.Эксперты фиксируют глубокий кризис доверия между Турцией и Израилем, который усугубился на фоне войны в Персидском заливе.В Анкаре убеждены, что израильское правительство готовится к войне с турецкой армией и рассматривает возможность нанесения ударов по территории Турецкой республики. В свою очередь, Тель-Авив считает Эрдогана спонсором палестинских организаций, которые противостоят израильской армии в Газе. Кроме того, позиция Турции мешает Израилю развивать наступление вглубь Сирии, оккупируя новые территории этой страны под предлогом защиты общины друзов.Военное столкновение между Турцией и Израилем представляется экспертам весьма вероятным, или даже неизбежным. А решение о признании геноцида армян является идеологической подготовкой израильского общества к будущим военным конфликтам, которые расширят географию боевых действий на Ближнем Востоке.В то же время, данная резолюция может привести к далеко идущим последствиям на международной арене. Украинские националисты уже заговорили о том, что в перспективе Киев заставит израильтян признать геноцидом украинцев голод 1933 года. Тем более, что Зеленский обращался раньше к Нетаньяху с подобным призывом, подкрепляя это дипломатическим давлением со стороны Евросоюза и США."Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа", – заявил по этому поводу глава киевского режима.Главный раввин Украины Моше Асман устроил 29 июня дружескую встречу с главарем группировки "Братство" Дмитрием Корчинским, чтобы опровергнуть недавнее заявление посольства Израиля, которое зафиксировало нацистские лозунги и жесты с стороны боевиков Корчинского. И нет никаких сомнений, что подобные деятели будут поддерживать требования Зеленского к Тель-Авиву – забывая о том, сколько евреев уничтожили во время Великой Отечественной войны украинские националисты.Но эта ситуация имеет обратную сторону, которая очень не понравится Киеву. Группа польских депутатов Европарламента инициировала принятие резолюции о чествовании памяти жертв геноцида, совершенного бандеровцами против проживавших на Волыни поляков. И, по иронии судьбы, созданный израильским правительством прецедент может существенно ускорить рассмотрение и принятие данного документа.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, турция, азербайджан, эрдоган, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, министерство иностранных дел, оон, ес, мир без границ
"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина
Израиль официально одобрил резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, обвинив турецкие власти в организованном убийстве армянского населения Закавказья и Анатолии.
"Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Это историческое решение", – говорится об этом в заявлении израильского иностранных дел, где подчеркивается символическое и политическое значение данного события.
Израиль вплоть до последнего времени упорно отказывался называть уничтожение анатолийских армян геноцидом. Израильские политики признавали, что во время армянских погромов и депортаций в 1915 году погибло не менее полутора миллионов человек, но Тель-Авив настаивал на том, что Холокост является уникальным явлением в мировой истории, и не собирался портить дипломатические отношения с Анкарой за счет поддержки претензий со стороны армянского руководства.
Влиятельный министр иностранных дел Израиля Шимон Перес дал в 2001 году резонансное интервью турецкому изданию Daily News, заявив о том, что убийства армян нельзя сравнивать с Холокостом – потому что во время армянских погромов "имел место не геноцид, а трагедия". Посол Израиля в Ереване Ривка Коэн повторила тезис своего шефа, что привело к официальному дипломатическому протесту со стороны министерства иностранных дел Армении. А снятые на Западе фильмы про события 1915 года долгое время находились под запретом на израильском телевидении – именно потому, что там говорилось о геноциде армянского населения.
Комментаторы отмечали, что позиция израильских властей основана на прагматичном расчете. Тель-Авив долгое время видел в вестернизированной натовской Турции своего потенциального союзника на Ближнем Востоке. Причем, израильтяне не стали разрывать связи с турками даже после того, как турецкие военные уступили власть политическому движению сторонников возрождения традиционных исламских ценностей во главе с нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ключевым фактором этого негласного сотрудничества являлись тесные экономические связи между Израилем и Азербайджаном, который, одновременно считается ближайшим союзником Турецкой республики. Баку обеспечивает Тель-Авиву почти половину поставок нефти, которая поступает по нефтепроводу через Грузию, в терминал турецкого порта Джейхан, и отправляется на танкерах в Хайфу, что является для израильтян критически важным источником энергоносителей.
Импорт азербайджанской сырой нефти в Израиль через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился за последний год сразу на 31% – до 94 тыс баррелей в сутки – что стало самым высоким показателем с 2022 года. На фоне кризиса в Персидском заливе Азербайджан окончательно закрепил за собой статус ключевого поставщика нефти на израильский рынок, а Турция увеличила свои доходы за счет транзитных сборов с нефтяных поставок в Израиль, получая за счет этого растущую прибыль.
Критика израильских действий в секторе Газа, которую регулярно озвучивал президент Эрдоган – ориентируясь на настроения своих избирателей – никогда не мешала Турции торговать с Израилем, а Баку постоянно расширял военно-политическое сотрудничество с Тель-Авивом. Израильское оружие помогло азербайджанской армии во время наступления в Нагорном Карабахе. В свою очередь, израильская армия осуществляла в каспийском регионе боевые и разведывательные действия против Ирана – хотя Азербайджан ведет себя достаточно осторожно, отрицая свою причастность к каким-либо военным операциям против Исламской Республики.
Отказ от признания геноцида армян помогал Израилю поддерживать негласный баланс во взаимовыгодных отношениях с Турцией и Азербайджаном. При этом, армяно-израильские отношения последовательно деградировали, и дошли совсем недавно до критической точки. В 2024 году Армения официально признала Палестинское государство, что вызвало резко негативную реакцию правительства Беньямина Нетаньяху. И тогда казалось, что Израиль никогда не станет в вопросах исторической памяти на позиции Еревана.
Тем не менее, Тель-Авив резко изменил свою позицию по данному вопросу, пересекая главную красную линию Анкары и Баку – что немедленно получило с их стороны резкую отповедь.
"Решение правительства Израиль, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьезную обеспокоенность. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение", – говорится в экстренном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, которое впервые за многие годы выступило с резкой критикой израильского правительства.
Министерство иностранных дел Турции назвало решение израильского руководства политически мотивированным, заявляя, что Израиль "пытается скрыть собственные преступления – включая обвинения в геноциде палестинцев, выдвинутые в Международном суде ООН.
Однако в Тель-Авиве отметили, что не будут сдавать назад, обвинив в дипломатической конфронтации турецкого президента.
"Едва ли проходит день без заявлений Эрдогана, призывающего к уничтожению Израиля. Мы очень серьёзно относимся к этим словам, потому что, если есть что-то, что мы узнали из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вы должны воспринимать их всерьёз", – заявил по этому поводу Нетаньяху.
Эксперты фиксируют глубокий кризис доверия между Турцией и Израилем, который усугубился на фоне войны в Персидском заливе.
В Анкаре убеждены, что израильское правительство готовится к войне с турецкой армией и рассматривает возможность нанесения ударов по территории Турецкой республики. В свою очередь, Тель-Авив считает Эрдогана спонсором палестинских организаций, которые противостоят израильской армии в Газе. Кроме того, позиция Турции мешает Израилю развивать наступление вглубь Сирии, оккупируя новые территории этой страны под предлогом защиты общины друзов.
Военное столкновение между Турцией и Израилем представляется экспертам весьма вероятным, или даже неизбежным. А решение о признании геноцида армян является идеологической подготовкой израильского общества к будущим военным конфликтам, которые расширят географию боевых действий на Ближнем Востоке.
В то же время, данная резолюция может привести к далеко идущим последствиям на международной арене. Украинские националисты уже заговорили о том, что в перспективе Киев заставит израильтян признать геноцидом украинцев голод 1933 года. Тем более, что Зеленский обращался раньше к Нетаньяху с подобным призывом, подкрепляя это дипломатическим давлением со стороны Евросоюза и США.
"Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа", – заявил по этому поводу глава киевского режима.
Главный раввин Украины Моше Асман устроил 29 июня дружескую встречу с главарем группировки "Братство" Дмитрием Корчинским, чтобы опровергнуть недавнее заявление посольства Израиля, которое зафиксировало нацистские лозунги и жесты с стороны боевиков Корчинского. И нет никаких сомнений, что подобные деятели будут поддерживать требования Зеленского к Тель-Авиву – забывая о том, сколько евреев уничтожили во время Великой Отечественной войны украинские националисты.
Но эта ситуация имеет обратную сторону, которая очень не понравится Киеву. Группа польских депутатов Европарламента инициировала принятие резолюции о чествовании памяти жертв геноцида, совершенного бандеровцами против проживавших на Волыни поляков. И, по иронии судьбы, созданный израильским правительством прецедент может существенно ускорить рассмотрение и принятие данного документа.