https://ukraina.ru/20260630/istoricheskoe-reshenie-izrail-priznal-genotsid-armyan-chto-zhdet-ot-etogo-ukraina-1080813891.html

"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина

"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина - 30.06.2026 Украина.ру

"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина

Израиль официально одобрил резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, обвинив турецкие власти в организованном убийстве армянского населения Закавказья и Анатолии.

2026-06-30T10:56

2026-06-30T10:56

2026-06-30T10:56

израиль

турция

азербайджан

эрдоган

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

министерство иностранных дел

оон

ес

мир без границ

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"Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. Это историческое решение", – говорится об этом в заявлении израильского иностранных дел, где подчеркивается символическое и политическое значение данного события.Израиль вплоть до последнего времени упорно отказывался называть уничтожение анатолийских армян геноцидом. Израильские политики признавали, что во время армянских погромов и депортаций в 1915 году погибло не менее полутора миллионов человек, но Тель-Авив настаивал на том, что Холокост является уникальным явлением в мировой истории, и не собирался портить дипломатические отношения с Анкарой за счет поддержки претензий со стороны армянского руководства.Влиятельный министр иностранных дел Израиля Шимон Перес дал в 2001 году резонансное интервью турецкому изданию Daily News, заявив о том, что убийства армян нельзя сравнивать с Холокостом – потому что во время армянских погромов "имел место не геноцид, а трагедия". Посол Израиля в Ереване Ривка Коэн повторила тезис своего шефа, что привело к официальному дипломатическому протесту со стороны министерства иностранных дел Армении. А снятые на Западе фильмы про события 1915 года долгое время находились под запретом на израильском телевидении – именно потому, что там говорилось о геноциде армянского населения.Комментаторы отмечали, что позиция израильских властей основана на прагматичном расчете. Тель-Авив долгое время видел в вестернизированной натовской Турции своего потенциального союзника на Ближнем Востоке. Причем, израильтяне не стали разрывать связи с турками даже после того, как турецкие военные уступили власть политическому движению сторонников возрождения традиционных исламских ценностей во главе с нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.Ключевым фактором этого негласного сотрудничества являлись тесные экономические связи между Израилем и Азербайджаном, который, одновременно считается ближайшим союзником Турецкой республики. Баку обеспечивает Тель-Авиву почти половину поставок нефти, которая поступает по нефтепроводу через Грузию, в терминал турецкого порта Джейхан, и отправляется на танкерах в Хайфу, что является для израильтян критически важным источником энергоносителей.Импорт азербайджанской сырой нефти в Израиль через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился за последний год сразу на 31% – до 94 тыс баррелей в сутки – что стало самым высоким показателем с 2022 года. На фоне кризиса в Персидском заливе Азербайджан окончательно закрепил за собой статус ключевого поставщика нефти на израильский рынок, а Турция увеличила свои доходы за счет транзитных сборов с нефтяных поставок в Израиль, получая за счет этого растущую прибыль.Критика израильских действий в секторе Газа, которую регулярно озвучивал президент Эрдоган – ориентируясь на настроения своих избирателей – никогда не мешала Турции торговать с Израилем, а Баку постоянно расширял военно-политическое сотрудничество с Тель-Авивом. Израильское оружие помогло азербайджанской армии во время наступления в Нагорном Карабахе. В свою очередь, израильская армия осуществляла в каспийском регионе боевые и разведывательные действия против Ирана – хотя Азербайджан ведет себя достаточно осторожно, отрицая свою причастность к каким-либо военным операциям против Исламской Республики.Отказ от признания геноцида армян помогал Израилю поддерживать негласный баланс во взаимовыгодных отношениях с Турцией и Азербайджаном. При этом, армяно-израильские отношения последовательно деградировали, и дошли совсем недавно до критической точки. В 2024 году Армения официально признала Палестинское государство, что вызвало резко негативную реакцию правительства Беньямина Нетаньяху. И тогда казалось, что Израиль никогда не станет в вопросах исторической памяти на позиции Еревана.Тем не менее, Тель-Авив резко изменил свою позицию по данному вопросу, пересекая главную красную линию Анкары и Баку – что немедленно получило с их стороны резкую отповедь."Решение правительства Израиль, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьезную обеспокоенность. Призываем правительство Израиля пересмотреть это решение", – говорится в экстренном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, которое впервые за многие годы выступило с резкой критикой израильского правительства.Министерство иностранных дел Турции назвало решение израильского руководства политически мотивированным, заявляя, что Израиль "пытается скрыть собственные преступления – включая обвинения в геноциде палестинцев, выдвинутые в Международном суде ООН.Однако в Тель-Авиве отметили, что не будут сдавать назад, обвинив в дипломатической конфронтации турецкого президента."Едва ли проходит день без заявлений Эрдогана, призывающего к уничтожению Израиля. Мы очень серьёзно относимся к этим словам, потому что, если есть что-то, что мы узнали из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вы должны воспринимать их всерьёз", – заявил по этому поводу Нетаньяху.Эксперты фиксируют глубокий кризис доверия между Турцией и Израилем, который усугубился на фоне войны в Персидском заливе.В Анкаре убеждены, что израильское правительство готовится к войне с турецкой армией и рассматривает возможность нанесения ударов по территории Турецкой республики. В свою очередь, Тель-Авив считает Эрдогана спонсором палестинских организаций, которые противостоят израильской армии в Газе. Кроме того, позиция Турции мешает Израилю развивать наступление вглубь Сирии, оккупируя новые территории этой страны под предлогом защиты общины друзов.Военное столкновение между Турцией и Израилем представляется экспертам весьма вероятным, или даже неизбежным. А решение о признании геноцида армян является идеологической подготовкой израильского общества к будущим военным конфликтам, которые расширят географию боевых действий на Ближнем Востоке.В то же время, данная резолюция может привести к далеко идущим последствиям на международной арене. Украинские националисты уже заговорили о том, что в перспективе Киев заставит израильтян признать геноцидом украинцев голод 1933 года. Тем более, что Зеленский обращался раньше к Нетаньяху с подобным призывом, подкрепляя это дипломатическим давлением со стороны Евросоюза и США."Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа", – заявил по этому поводу глава киевского режима.Главный раввин Украины Моше Асман устроил 29 июня дружескую встречу с главарем группировки "Братство" Дмитрием Корчинским, чтобы опровергнуть недавнее заявление посольства Израиля, которое зафиксировало нацистские лозунги и жесты с стороны боевиков Корчинского. И нет никаких сомнений, что подобные деятели будут поддерживать требования Зеленского к Тель-Авиву – забывая о том, сколько евреев уничтожили во время Великой Отечественной войны украинские националисты.Но эта ситуация имеет обратную сторону, которая очень не понравится Киеву. Группа польских депутатов Европарламента инициировала принятие резолюции о чествовании памяти жертв геноцида, совершенного бандеровцами против проживавших на Волыни поляков. И, по иронии судьбы, созданный израильским правительством прецедент может существенно ускорить рассмотрение и принятие данного документа.

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Александр Сокуренко

израиль, турция, азербайджан, эрдоган, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, министерство иностранных дел, оон, ес, мир без границ