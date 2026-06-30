Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ - 30.06.2026 Украина.ру
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Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ
Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ - 30.06.2026 Украина.ру
Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ
Российские военные обнаружили, что украинские силы используют ложные беспилотники, изготовленные из канализационных труб, для перегрузки систем ПВО. Об этом сообщил РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск
2026-06-30T10:21
2026-06-30T10:21
сво
спецоперация
россия
европа
монако
вооруженные силы украины
украина.ру
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Российские военные выявили новую тактику украинских сил — применение ложных беспилотников, изготовленных из подручных материалов. Как рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем с позывным Омск, такие аппараты получили среди военных неофициальное название "труболет"."Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать", — сообщил военнослужащий.По его словам, такие дроны не несут боевой нагрузки и используются исключительно для отвлечения средств противовоздушной обороны. Это позволяет украинским силам экономить более дорогие боевые беспилотники и снижать эффективность российской ПВО.Одновременно с этим Омск продемонстрировал трофейный тяжёлый коптер Vampire — один из самых массовых типов ударных дронов противника. По словам военнослужащего, такие экземпляры российские подразделения восстанавливают и затем используют в своих интересах.30 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 419 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены над Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, европа, монако, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Европа, Монако, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ

10:21 30.06.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Stringer
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Российские военные обнаружили, что украинские силы используют ложные беспилотники, изготовленные из канализационных труб, для перегрузки систем ПВО. Об этом сообщил РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск
Российские военные выявили новую тактику украинских сил — применение ложных беспилотников, изготовленных из подручных материалов. Как рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем с позывным Омск, такие аппараты получили среди военных неофициальное название "труболет".
"Дешевый БПЛА противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать", — сообщил военнослужащий.
По его словам, такие дроны не несут боевой нагрузки и используются исключительно для отвлечения средств противовоздушной обороны. Это позволяет украинским силам экономить более дорогие боевые беспилотники и снижать эффективность российской ПВО.
Одновременно с этим Омск продемонстрировал трофейный тяжёлый коптер Vampire — один из самых массовых типов ударных дронов противника. По словам военнослужащего, такие экземпляры российские подразделения восстанавливают и затем используют в своих интересах.
30 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 419 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены над Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
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