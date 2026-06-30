https://ukraina.ru/20260630/kitay-potreboval-ot-rossii-i-ukrainy-nemedlenno-sest-za-stol-peregovorov-1080811964.html

Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров

Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров - 30.06.2026 Украина.ру

Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров

Китай призвал стороны конфликта как можно скорее вернуться за стол переговоров. Об этом на заседании ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Сунь Лэй

2026-06-30T10:15

2026-06-30T10:15

2026-06-30T10:15

новости

китай

владимир путин

оон

украина.ру

си цзиньпин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/84/1033508477_0:4:2413:1361_1920x0_80_0_0_0341b645c712c788f036bd32f2d84d3f.jpg

Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН", — сказал дипломат.По его словам, Пекин занимает объективную позицию по украинскому кризису, руководствуясь принципами, предложенными председателем Си Цзиньпином. Сунь Лэй подчеркнул, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готова и дальше вносить вклад в политическое урегулирование.23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

китай

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, владимир путин, оон, украина.ру, си цзиньпин, украина, россия