Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров - 30.06.2026 Украина.ру
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Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров
Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров - 30.06.2026 Украина.ру
Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров
Китай призвал стороны конфликта как можно скорее вернуться за стол переговоров. Об этом на заседании ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Сунь Лэй
2026-06-30T10:15
2026-06-30T10:15
новости
китай
владимир путин
оон
украина.ру
си цзиньпин
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Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН", — сказал дипломат.По его словам, Пекин занимает объективную позицию по украинскому кризису, руководствуясь принципами, предложенными председателем Си Цзиньпином. Сунь Лэй подчеркнул, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готова и дальше вносить вклад в политическое урегулирование.23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, китай, владимир путин, оон, украина.ру, си цзиньпин, украина, россия
Новости, Китай, Владимир Путин, ООН, Украина.ру, Си Цзиньпин, Украина, Россия

Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров

10:15 30.06.2026
 
© Фото : БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : БелТА
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Китай призвал стороны конфликта как можно скорее вернуться за стол переговоров. Об этом на заседании ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Сунь Лэй
Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора
"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН", — сказал дипломат.
По его словам, Пекин занимает объективную позицию по украинскому кризису, руководствуясь принципами, предложенными председателем Си Цзиньпином. Сунь Лэй подчеркнул, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готова и дальше вносить вклад в политическое урегулирование.
23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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