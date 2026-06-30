https://ukraina.ru/20260630/kak-rossii-otvechat-na-diplomaticheskoe-vorovstvo-dudchak-o-tom-chem-grozit-polshe-e-rusofobiya-1080813444.html

Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия

Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия - 30.06.2026 Украина.ру

Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий,... Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T10:44

2026-06-30T10:44

2026-06-30T10:44

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий, а также проанализировал признание Израилем геноцида армян в Османской империи и оценил действия Центробанка России по инфляционному таргетированию:00:32 - Предложения Киева об ограничении боевых действий и статья о территориях Украины в оборонном бюджете США;05:32 - Юбилей Конституции Украины;07:19 – Выделение Западом бюджета Украине до 2030 года;09:27 - Почему Израиль признал геноцид армян в Османской империи?11:27 – Вероятность противостояния стран НАТО и дипломатическое воровство по-польски;15:40 - Ключевая ставка и инфляционное таргетирование ЦБ.ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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