Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий, а также проанализировал признание Израилем геноцида армян в Османской империи и оценил действия Центробанка России по инфляционному таргетированию:
00:32 - Предложения Киева об ограничении боевых действий и статья о территориях Украины в оборонном бюджете США;
05:32 - Юбилей Конституции Украины;
07:19 – Выделение Западом бюджета Украине до 2030 года;
09:27 - Почему Израиль признал геноцид армян в Османской империи?
11:27 – Вероятность противостояния стран НАТО и дипломатическое воровство по-польски;
15:40 - Ключевая ставка и инфляционное таргетирование ЦБ.
ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchak
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:32 - Предложения Киева об ограничении боевых действий и статья о территориях Украины в оборонном бюджете США;
05:32 - Юбилей Конституции Украины;
07:19 – Выделение Западом бюджета Украине до 2030 года;
09:27 - Почему Израиль признал геноцид армян в Османской империи?
11:27 – Вероятность противостояния стран НАТО и дипломатическое воровство по-польски;
15:40 - Ключевая ставка и инфляционное таргетирование ЦБ.
ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchak
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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