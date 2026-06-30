Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/kak-rossii-otvechat-na-diplomaticheskoe-vorovstvo-dudchak-o-tom-chem-grozit-polshe-e-rusofobiya-1080813444.html
Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия
Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия - 30.06.2026 Украина.ру
Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий,... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T10:44
2026-06-30T10:44
новости
украина
александр дудчак
снг
украина.ру
нато
киев
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080813267_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b472b0670e91ae289333cee56ca3eea9.jpg
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий, а также проанализировал признание Израилем геноцида армян в Османской империи и оценил действия Центробанка России по инфляционному таргетированию:00:32 - Предложения Киева об ограничении боевых действий и статья о территориях Украины в оборонном бюджете США;05:32 - Юбилей Конституции Украины;07:19 – Выделение Западом бюджета Украине до 2030 года;09:27 - Почему Израиль признал геноцид армян в Османской империи?11:27 – Вероятность противостояния стран НАТО и дипломатическое воровство по-польски;15:40 - Ключевая ставка и инфляционное таргетирование ЦБ.ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080813267_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01698ce02817c9eae349ce36c6cb72e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дудчак, снг, украина.ру, нато, киев, россия, видео, видео
Новости, Украина, Александр Дудчак, СНГ, Украина.ру, НАТО, Киев, Россия, Видео

Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия

10:44 30.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал предложение Киева об ограничении боевых действий, а также проанализировал признание Израилем геноцида армян в Османской империи и оценил действия Центробанка России по инфляционному таргетированию:

00:32 - Предложения Киева об ограничении боевых действий и статья о территориях Украины в оборонном бюджете США;
05:32 - Юбилей Конституции Украины;
07:19 – Выделение Западом бюджета Украине до 2030 года;
09:27 - Почему Израиль признал геноцид армян в Османской империи?
11:27 – Вероятность противостояния стран НАТО и дипломатическое воровство по-польски;
15:40 - Ключевая ставка и инфляционное таргетирование ЦБ.

ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchak

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАлександр ДудчакСНГУкраина.руНАТОКиевРоссияВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56"Историческое решение". Израиль признал геноцид армян. Что ждет от этого Украина
10:50Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением
10:48Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России
10:44Как России отвечать на дипломатическое воровство? Дудчак о том, чем грозит Польше её русофобия
10:26Родственники пропавших ВСУшников митингуют на Западной Украине
10:21Российские военные рассказали о необычных дронах ВСУ
10:15Китай потребовал от России и Украины немедленно сесть за стол переговоров
09:56Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине
09:56ВС РФ поразили 25 заправочных станций на Украине. Новости СВО
09:50Моравецкий предупредил Киев о последствиях создания "пантеона героев"
09:42Взрыв в центре Запорожья: беспилотник поразил здание военной администрации
09:33Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине
09:28ВСУ убили полугодовалого младенца в Подмосковье
09:15Delfi: на КПП в Нарве скопилась гигантская очередь желающих попасть в Россию
09:00Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
08:41Публичные призывы в чате: житель Донецка задержан за экстремизм в мессенджере
08:31В Минобороны отчитались о массированной атаке на российские регионы. Новости СВО
08:25Варшава выдвинула ультиматум Киеву по ОУН*-УПА* ради членства в ЕС. Главное к этому часу
08:15США заработали $6 млрд на поставках Украине за счёт Европы
08:00Сражение под Радзехувом: первая попытка обрубить "танковый клин" фельдмаршала Клейста
Лента новостейМолния